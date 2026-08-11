Курс Tether Gold (GOLD(XAUT))
Поточна ціна Tether Gold (GOLD(XAUT)) сьогодні становить ₴ 4 353,5, зі зміною 0,28% за останні 24 години. Поточний курс конвертації GOLD(XAUT) до UAH становить ₴ 4 353,5 за GOLD(XAUT).
Tether Gold наразі посідає №34 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 2,67B, з циркуляційною пропозицією у 612,82K GOLD(XAUT). Протягом останніх 24 годин GOLD(XAUT) торгувався між ₴ 4 301,12 (мінімум) та ₴ 4 411,76 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 251 253,63792700297495, тоді як історичний мінімум — ₴ 63 244,7279728111.
У короткостроковій динаміці GOLD(XAUT) змінився на -0,45% за останню годину та на +7,57% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 777,97K.
No.34
0,11%
ETH
Поточна ринкова капіталізація Tether Gold — ₴ 2,67B, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 777,97K. Циркуляційна пропозиція GOLD(XAUT) — 612,82K, зі загальною пропозицією 707747.089. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 3,08B.
-0,45%
+0,28%
+7,57%
+7,57%
Відстежуйте зміни ціни на Tether Gold за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:
|Період
|Зміна (UAH)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|₴ +545,4115
|+0,28%
|30 днів
|₴ +258,7
|+6,31%
|60 днів
|₴ +178,5
|+4,27%
|90 днів
|₴ -342,88
|-7,31%
Сьогодні зафіксовано зміну ціни GOLD(XAUT) на ₴ +545,4115 (+0,28%), що відображає його останню ринкову активність.
За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ +258,7 (+6,31%), що показує короткострокову динаміку токена.
Розширивши перегляд до 60 днів, показник GOLD(XAUT) змінився на ₴ +178,5 (+4,27%), що дає ширший огляд динаміки його показників.
Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ -342,88 (-7,31%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.
Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Tether Gold (GOLD(XAUT))?
Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Tether Gold зараз.
Цей аналіз використовує моделі штучного інтелекту для оцінки нещодавньої динаміки ціни, обсягів торгівлі та настрої ринку для Tether Gold. Обробка даних у режимі реального часу висвітлює нові тенденції та потенційні торговельні налаштування, підтримуючи прийняття обґрунтованіших та своєчасних рішень.
Поточні загальні настрої на ринку GOLD(XAUT): ведмежі, бичачі 25% | ведмежі 75%;
|Вимір індикатора
|Висновок моделі
|Співвідношення/поріг
|Короткий огляд
|KDJ
|Золотий хрест
|K > D
|Короткостроковий імпульс посилюється, «температура» зростає.
|Група ЕМА
|7 купівля, 0 нейтрально, 0 продаж
|≥ 80%, купівля
|Усі MA спрямовані вгору, короткострокова значно вища за довгострокову.
|StochRSI
|20‑80
|Нейтральна зона
|Нормальний темп, без екстремальних сигналів.
|MACD
|Хрест смерті
|DIF < DEA
|Формується ведмежий імпульс.
|Група МА
|7 купівля, 0 нейтрально, 0 продаж
|≥ 80%, купівля
|Усі MA спрямовані вгору, короткострокова значно вища за довгострокову.
|BOLL (20,2)
|Нижня лінія ≤ ціна ≤ середня лінія
|Між нижньою та середньою лініями
|Відносно слабкий рух, але без екстремальних значень.
|Точка розвороту
|S1 ≤ ціна < точка розвороту
|Між S1 і точкою розвороту
|Ціна щойно залишила центральну точку розвороту, помірно низька позиція.
|RSI (14)
|Нейтрально
|30‑70
|Діапазон у нормі, є простір для руху.
【Ринкова структура】 XAUT_USDT на 4-годинному таймфреймі демонструє високу згодованість технічних індикаторів щодо формування сигналів на покупку. Текуща ціна 4649,29 знаходиться нижче центральної точки хабу 4703,4333 на 54 пункти, перебуваючи у буферному діапазоні над підтримкою S1 — 4629,9666. Група простих середніх (MA) та експоненціальних середніх (EMA) показують повну згоду: 7 сигналів «купити», 0 — «нейтральний» і 0 — «продати». 【Стан енергетики ринку】 Індикатор MACD перебуває у стані смертельного перетину, що створює стратифікований дивергенційний сигнал у порівнянні з сигналами системи скользящих середніх, які сигнализують про покупку. Індекс RSI залишається у нейтральному діапазоні, а концентрація енергії ринку демонструє розподіл між швидкими та довгостроковими індикаторами. Короткострокова енергія не демонструє одностороннього резонансу з довгостроковими трендовими індикаторами. 【Ключові рівні цін】 Ближча опірна зона знаходиться на центральній точці хабу — 4703,4333 (вище на 54 пункти), а дальній опір R1 — на рівні 4834,7666 (вище на 185 пунктів). Унизу підтримка S1 — 4629,9666, що знаходиться на відстані 19 пунктів від поточної ціни, а друга підтримка S2 — на рівні 4498,6333, розташована нижче на 150 пунктів.
Цей контент згенеровано ШІ на основі історичних і поточних ринкових даних. Він має виключно інформаційний характер і не є інвестиційною порадою.
У 2040 році ціна Tether Gold потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у ₴ --.
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XAUT is a digital asset offered by TG Commodities Limited. One XAUT token represents one troy fine ounce of gold on a London Good Delivery gold bar. Holders of XAUT obtain the combined benefits of both physical and digital assets. XAUT token holders will be able to enjoy ownership of gold while avoiding drawbacks associated with physical gold, such as high storage costs and limited accessibility.
Щоб дізнатися більше про Tether Gold, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:
|Час (UTC+8)
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