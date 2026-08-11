Сьогоднішня ціна Tether Gold

Поточна ціна Tether Gold (GOLD(XAUT)) сьогодні становить ₴ 4 353,5, зі зміною 0,28% за останні 24 години. Поточний курс конвертації GOLD(XAUT) до UAH становить ₴ 4 353,5 за GOLD(XAUT).

Tether Gold наразі посідає №34 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 2,67B, з циркуляційною пропозицією у 612,82K GOLD(XAUT). Протягом останніх 24 годин GOLD(XAUT) торгувався між ₴ 4 301,12 (мінімум) та ₴ 4 411,76 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 251 253,63792700297495, тоді як історичний мінімум — ₴ 63 244,7279728111.

У короткостроковій динаміці GOLD(XAUT) змінився на -0,45% за останню годину та на +7,57% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 777,97K.

Ринкова інформація щодо Tether Gold (GOLD(XAUT))

Рейтинг No.34 Ринкова капіталізація ₴ 2,67B₴ 2,67B ₴ 2,67B Обсяг (за 24 год) ₴ 777,97K₴ 777,97K ₴ 777,97K Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 3,08B₴ 3,08B ₴ 3,08B Циркуляційне постачання 612,82K 612,82K 612,82K Загальна пропозиція 707 747,089 707 747,089 707 747,089 Ринкова частка 0,11% Публічний блокчейн ETH

Поточна ринкова капіталізація Tether Gold — ₴ 2,67B, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 777,97K. Циркуляційна пропозиція GOLD(XAUT) — 612,82K, зі загальною пропозицією 707747.089. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 3,08B.