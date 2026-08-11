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Поточна ціна Tether Gold сьогодні становить 4 353,5 UAH. Ринкова капіталізація GOLD(XAUT) становить 2 667 927 801,772562 UAH. Відстежуйте оновлення цін GOLD(XAUT) до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Tether Gold сьогодні становить 4 353,5 UAH. Ринкова капіталізація GOLD(XAUT) становить 2 667 927 801,772562 UAH. Відстежуйте оновлення цін GOLD(XAUT) до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про GOLD(XAUT)

Інформація про ціну GOLD(XAUT)

Що таке GOLD(XAUT)

Whitepaper GOLD(XAUT)

Офіційний вебсайт GOLD(XAUT)

Токеноміка GOLD(XAUT)

Прогноз ціни GOLD(XAUT)

Історія GOLD(XAUT)

Посібник з купівлі GOLD(XAUT)

Конвертація GOLD(XAUT) у фіатну валюту

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Курс Tether Gold (GOLD(XAUT))

Актуальна ціна 1 GOLD(XAUT) до UAH:

₴195 335,2438
₴195 335,2438₴195 335,2438
+0,28%1D
UAH
Графік ціни Tether Gold (GOLD(XAUT)) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 14:29:28 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Tether Gold

Поточна ціна Tether Gold (GOLD(XAUT)) сьогодні становить ₴ 4 353,5, зі зміною 0,28% за останні 24 години. Поточний курс конвертації GOLD(XAUT) до UAH становить ₴ 4 353,5 за GOLD(XAUT).

Tether Gold наразі посідає №34 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 2,67B, з циркуляційною пропозицією у 612,82K GOLD(XAUT). Протягом останніх 24 годин GOLD(XAUT) торгувався між ₴ 4 301,12 (мінімум) та ₴ 4 411,76 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 251 253,63792700297495, тоді як історичний мінімум — ₴ 63 244,7279728111.

У короткостроковій динаміці GOLD(XAUT) змінився на -0,45% за останню годину та на +7,57% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 777,97K.

Ринкова інформація щодо Tether Gold (GOLD(XAUT))

No.34

₴ 2,67B
₴ 2,67B₴ 2,67B

₴ 777,97K
₴ 777,97K₴ 777,97K

₴ 3,08B
₴ 3,08B₴ 3,08B

612,82K
612,82K 612,82K

707 747,089
707 747,089 707 747,089

0,11%

ETH

Поточна ринкова капіталізація Tether Gold — ₴ 2,67B, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 777,97K. Циркуляційна пропозиція GOLD(XAUT) — 612,82K, зі загальною пропозицією 707747.089. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 3,08B.

Історія ціни Tether Gold у UAH

Діапазон зміни цін за 24 години:
₴ 4 301,12
₴ 4 301,12₴ 4 301,12
Мін. за 24 год
₴ 4 411,76
₴ 4 411,76₴ 4 411,76
Макс. за 24 год

₴ 4 301,12
₴ 4 301,12₴ 4 301,12

₴ 4 411,76
₴ 4 411,76₴ 4 411,76

₴ 251 253,63792700297495
₴ 251 253,63792700297495₴ 251 253,63792700297495

₴ 63 244,7279728111
₴ 63 244,7279728111₴ 63 244,7279728111

-0,45%

+0,28%

+7,57%

+7,57%

Історія ціни Tether Gold (GOLD(XAUT)) у UAH

Відстежуйте зміни ціни на Tether Gold за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (UAH)Зміна (%)
Сьогодні₴ +545,4115+0,28%
30 днів₴ +258,7+6,31%
60 днів₴ +178,5+4,27%
90 днів₴ -342,88-7,31%
Зміна ціни Tether Gold сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни GOLD(XAUT) на ₴ +545,4115 (+0,28%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Tether Gold за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ +258,7 (+6,31%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Tether Gold за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник GOLD(XAUT) змінився на ₴ +178,5 (+4,27%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Tether Gold за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ -342,88 (-7,31%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Tether Gold (GOLD(XAUT))?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Tether Gold зараз.

Аналіз для Tether Gold

Цей аналіз використовує моделі штучного інтелекту для оцінки нещодавньої динаміки ціни, обсягів торгівлі та настрої ринку для Tether Gold. Обробка даних у режимі реального часу висвітлює нові тенденції та потенційні торговельні налаштування, підтримуючи прийняття обґрунтованіших та своєчасних рішень.

Ринковий тренд Tether Gold сьогодні: бичачий чи ведмежий?

Поточні загальні настрої на ринку GOLD(XAUT): ведмежі, бичачі 25% | ведмежі 75%;

Вимір індикатораВисновок моделіСпіввідношення/порігКороткий огляд
KDJЗолотий хрестK > DКороткостроковий імпульс посилюється, «температура» зростає.
Група ЕМА7 купівля, 0 нейтрально, 0 продаж≥ 80%, купівляУсі MA спрямовані вгору, короткострокова значно вища за довгострокову.
StochRSI20‑80Нейтральна зонаНормальний темп, без екстремальних сигналів.
MACDХрест смертіDIF < DEAФормується ведмежий імпульс.
Група МА7 купівля, 0 нейтрально, 0 продаж≥ 80%, купівляУсі MA спрямовані вгору, короткострокова значно вища за довгострокову.
BOLL (20,2)Нижня лінія ≤ ціна ≤ середня лініяМіж нижньою та середньою лініямиВідносно слабкий рух, але без екстремальних значень.
Точка розворотуS1 ≤ ціна < точка розворотуМіж S1 і точкою розворотуЦіна щойно залишила центральну точку розвороту, помірно низька позиція.
RSI (14)Нейтрально30‑70Діапазон у нормі, є простір для руху.

【Ринкова структура】 XAUT_USDT на 4-годинному таймфреймі демонструє високу згодованість технічних індикаторів щодо формування сигналів на покупку. Текуща ціна 4649,29 знаходиться нижче центральної точки хабу 4703,4333 на 54 пункти, перебуваючи у буферному діапазоні над підтримкою S1 — 4629,9666. Група простих середніх (MA) та експоненціальних середніх (EMA) показують повну згоду: 7 сигналів «купити», 0 — «нейтральний» і 0 — «продати». 【Стан енергетики ринку】 Індикатор MACD перебуває у стані смертельного перетину, що створює стратифікований дивергенційний сигнал у порівнянні з сигналами системи скользящих середніх, які сигнализують про покупку. Індекс RSI залишається у нейтральному діапазоні, а концентрація енергії ринку демонструє розподіл між швидкими та довгостроковими індикаторами. Короткострокова енергія не демонструє одностороннього резонансу з довгостроковими трендовими індикаторами. 【Ключові рівні цін】 Ближча опірна зона знаходиться на центральній точці хабу — 4703,4333 (вище на 54 пункти), а дальній опір R1 — на рівні 4834,7666 (вище на 185 пунктів). Унизу підтримка S1 — 4629,9666, що знаходиться на відстані 19 пунктів від поточної ціни, а друга підтримка S2 — на рівні 4498,6333, розташована нижче на 150 пунктів.

Цей контент згенеровано ШІ на основі історичних і поточних ринкових даних. Він має виключно інформаційний характер і не є інвестиційною порадою.

Які фактори впливають на ціни Tether Gold?

Ціни на Tether Gold (XAUT) в основному залежать від:

1. Цін на золото на спотовому ринку — XAUT відслідковує вартість фізичного золота.
2. Ринкового попиту на криптовалюти, забезпечені золотом.
3. Загального настрою та волатильності на крипторинку.
4. Фундаментальних факторів золотого ринку (інфляція, економічна невизначеність).
5. Репутації Tether та чинників довіри.

Чому люди хочуть знати сьогоднішню ціну Tether Gold?

Люди хочуть знати ціну Tether Gold (XAUT) на сьогоднішній день з кількох ключових причин:

1. Прийняття інвестиційних рішень — трейдерам потрібні актуальні ціни, щоб купувати чи продавати в оптимальний час.
2. Відстеження портфелю — інвестори контролюють реальний вартість своїх активів у режимі реального часу.
3. Ринковий аналіз — рух цін допомагає передбачити майбутні тенденції.
4. Експозиція до золота — XAUT пропонує цифровий доступ до фізичного золота без турбот про його зберігання.
5. Арбітражні можливості — різниця в цінах на різних біржах створює потенціал для отримання прибутку.

Прогноз ціни Tether Gold

Прогноз ціни Tether Gold (GOLD(XAUT)) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна GOLD(XAUT) у 2030 році становить ₴ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни Tether Gold (GOLD(XAUT)) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Tether Gold потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у ₴ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Tether Gold у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни GOLD(XAUT) на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Tether Gold.

Як купити та інвестувати Tether Gold в Україна

Готові розпочати торгівлю з Tether Gold? Купівля GOLD(XAUT) на MEXC — це швидка та зручна процедура для початківців. Ви можете почати торгувати миттєво, як тільки зробите свою першу купівлю. Щоб дізнатися більше, перегляньте наш повний посібник про те, як купити Tether Gold. Нижче наведено короткий огляд на 5 кроків, який допоможе вам розпочати процес купівлі Tether Gold (GOLD(XAUT)).

Крок 1

Зареєструйте акаунт і пройдіть KYC

Спочатку зареєструйте акаунт і пройдіть KYC на MEXC. Ви можете зробити це на офіційному вебсайті MEXC або в застосунку MEXC за допомогою свого номера телефону або адреси електронної пошти.
Крок 2

Додайте USDT, USDC або USDE до свого гаманця

USDT, USDC і USDE полегшують торгівлю на MEXC. Ви можете купити USDT, USDC і USDE за допомогою банківського переказу, позабіржової торгівлі або P2P-торгівлі.
Крок 3

Перейдіть на сторінку спотової торгівлі

На вебсайті MEXC клацніть "Спот" на верхній панелі та знайдіть бажані токени.
Крок 4

Виберіть токени

Маючи в доступі більше -- токенів, ви можете легко купити Bitcoin, Ethereum та популярні токени.
Крок 5

Завершіть купівлю

Введіть кількість токенів або еквівалент у вашій місцевій валюті. Натисніть «Купити», і Tether Gold буде миттєво зараховано на ваш гаманець.
Посібник з купівлі Tether Gold (GOLD(XAUT))

Що ви можете зробити з Tether Gold

Володіння Tether Gold відкриває вам більше можливостей для купівлі та утримання. Ви можете торгувати BTC на сотнях ринків, отримувати пасивні винагороди завдяки продуктам безстрокового стейкінгу та заощаджень або використовувати професійні торгові інструменти для збільшення кількості своїх активів. Незалежно від того, чи ви новачок, чи професійний і досвідчений інвестор, MEXC дозволяє легко максимізувати ваш криптопотенціал. Нижче наведено чотири найкращі способи максимально використати ваші токени Bitcoin.

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Що таке Tether Gold (GOLD(XAUT))

XAUT is a digital asset offered by TG Commodities Limited. One XAUT token represents one troy fine ounce of gold on a London Good Delivery gold bar. Holders of XAUT obtain the combined benefits of both physical and digital assets. XAUT token holders will be able to enjoy ownership of gold while avoiding drawbacks associated with physical gold, such as high storage costs and limited accessibility.

Ресурс Tether Gold

Щоб дізнатися більше про Tether Gold, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтTether Gold
Оглядач блокчейну

Категорія :

Ethereum EcosystemReal World Assets (RWA)Tokenized Commodities

Люди також запитують: Інші запитання про Tether Gold

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 14:29:28 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Tether Gold (GOLD(XAUT))

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

Дізнайтеся більше про Tether Gold

GOLD(XAUT) USDT (ф'ючерсна торгівля)

Відкрийте лонг або шорт позицію GOLD(XAUT) з кредитним плечем. Досліджуйте ф'ючерсну торгівлю GOLD(XAUT)USDT на MEXC та заробляйте на ринкових коливаннях.

Торгівля на ринках Tether Gold (GOLD(XAUT)) на MEXC

Досліджуйте спотові та ф'ючерсні ринки, переглядайте ціну та обсяги Tether Gold у режимі реального часу і безпосередньо торгуйте.

Пари
Ціна
Зміна за 24 год
Обсяг за 24 год
GOLD(XAUT)/USDT
₴195 335,2438
₴195 335,2438₴195 335,2438
+0,27%
179.10 (USDT)
GOLD(XAUT)/EUR
₴169 167,965
₴169 167,965₴169 167,965
+0,38%
26.42 (USDT)
GOLD(XAUT)/USD1
₴196 286,014
₴196 286,014₴196 286,014
+0,78%
12.20 (USDT)
GOLD(XAUT)/USDC
₴195 168,253
₴195 168,253₴195 168,253
+0,27%
49.62 (USDT)

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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1 GOLD(XAUT) = 195 428,615 UAH