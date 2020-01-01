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Клієнт Windows
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Maverick Protocol
MAV/USDT
--
--
--
Макс 24г
0.0000
Мін 24г
0.0000
Обсяг за 24г (MAV)
0.00
Сума за 24г (USDT)
0.00
Макс 24г
0.0000
Мін 24г
0.0000
Обсяг за 24г (MAV)
0.00
Сума за 24г (USDT)
0.00
Графік K-лінії
Інформація про токен
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Базова
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Глибина
MAV
Maverick is a composable decentralized finance infrastructure that enables builders and liquidity providers to achieve high capital efficiency and execute their desired Liquidity Providing (LP) strategy.
Огляд
Ім'я
MAV
Час випуску
--
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Офіційний веб-сайт
Block Explorer
Ціна випуску
--
Макс. пропозиція
2,000,000,000
Книга ордерів
0.0001
0.0001
0.001
0.01
0.1
Ціна(USDT)
(MAV)
(USDT)
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Угоди на ринку
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Спот
5X-X Ф'ючерси
Спот
5X-X Ф'ючерси
Мейкер
0.00%
/ Тейкер
0.00%
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