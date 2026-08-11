Сьогоднішня ціна TOYOW

Поточна ціна TOYOW (TTN) сьогодні становить ₴ 0,06657, зі зміною 0,12% за останні 24 години. Поточний курс конвертації TTN до UAH становить ₴ 0,06657 за TTN.

TOYOW наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні --, з циркуляційною пропозицією у -- TTN. Протягом останніх 24 годин TTN торгувався між ₴ 0,06622 (мінімум) та ₴ 0,06859 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить --, тоді як історичний мінімум — --.

У короткостроковій динаміці TTN змінився на +0,12% за останню годину та на +0,69% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 336,32K.

Ринкова інформація щодо TOYOW (TTN)

Ринкова капіталізація ---- -- Обсяг (за 24 год) ₴ 336,32K₴ 336,32K ₴ 336,32K Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 66,57M₴ 66,57M ₴ 66,57M Циркуляційне постачання ---- -- Загальна пропозиція 1 000 000 000 1 000 000 000 1 000 000 000 Публічний блокчейн BASE

Поточна ринкова капіталізація TOYOW — --, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 336,32K. Циркуляційна пропозиція TTN — --, зі загальною пропозицією 1000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 66,57M.