Сьогоднішня ціна ShotsAI

Поточна ціна ShotsAI (SHOT) сьогодні становить ₴ 0,0001567, зі зміною 8,89% за останні 24 години. Поточний курс конвертації SHOT до UAH становить ₴ 0,0001567 за SHOT.

ShotsAI наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні --, з циркуляційною пропозицією у -- SHOT. Протягом останніх 24 годин SHOT торгувався між ₴ 0,0001505 (мінімум) та ₴ 0,0002075 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить --, тоді як історичний мінімум — --.

У короткостроковій динаміці SHOT змінився на -2,74% за останню годину та на -55,86% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 622,09K.

Ринкова інформація щодо ShotsAI (SHOT)

Ринкова капіталізація ---- -- Обсяг (за 24 год) ₴ 622,09K₴ 622,09K ₴ 622,09K Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 156,70K₴ 156,70K ₴ 156,70K Циркуляційне постачання ---- -- Загальна пропозиція 1 000 000 000 1 000 000 000 1 000 000 000 Публічний блокчейн BSC

Поточна ринкова капіталізація ShotsAI — --, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 622,09K. Циркуляційна пропозиція SHOT — --, зі загальною пропозицією 1000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 156,70K.