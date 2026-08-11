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Поточна ціна Confidential Layer сьогодні становить 0.005298 UAH. Ринкова капіталізація CLONE становить 0 UAH. Відстежуйте оновлення цін CLONE до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Confidential Layer сьогодні становить 0.005298 UAH. Ринкова капіталізація CLONE становить 0 UAH. Відстежуйте оновлення цін CLONE до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про CLONE

Інформація про ціну CLONE

Що таке CLONE

Whitepaper CLONE

Офіційний вебсайт CLONE

Токеноміка CLONE

Прогноз ціни CLONE

Історія CLONE

Посібник з купівлі CLONE

Конвертація CLONE у фіатну валюту

Спот CLONE

Премаркет торгівля

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Навчання

Логотип Confidential Layer

Курс Confidential Layer (CLONE)

Актуальна ціна 1 CLONE до UAH:

₴0.23782722
₴0.23782722₴0.23782722
-0,15%1D
UAH
Графік ціни Confidential Layer (CLONE) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 14:07:54 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Confidential Layer

Поточна ціна Confidential Layer (CLONE) сьогодні становить ₴ 0.005298, зі зміною 0.15% за останні 24 години. Поточний курс конвертації CLONE до UAH становить ₴ 0.005298 за CLONE.

Confidential Layer наразі посідає №3927 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 0,00, з циркуляційною пропозицією у 0,00 CLONE. Протягом останніх 24 годин CLONE торгувався між ₴ 0.005294 (мінімум) та ₴ 0.005328 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 5.107121530729921497, тоді як історичний мінімум — ₴ 0.1639272471395543633.

У короткостроковій динаміці CLONE змінився на -0.10% за останню годину та на +0.58% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 67,38K.

Ринкова інформація щодо Confidential Layer (CLONE)

No.3927

₴ 0,00
₴ 0,00₴ 0,00

₴ 67,38K
₴ 67,38K₴ 67,38K

₴ 5.30M
₴ 5.30M₴ 5.30M

0,00
0,00 0,00

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

0.00%

ETH

Поточна ринкова капіталізація Confidential Layer — ₴ 0,00, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 67,38K. Циркуляційна пропозиція CLONE — 0,00, зі загальною пропозицією 1000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 5.30M.

Історія ціни Confidential Layer у UAH

Діапазон зміни цін за 24 години:
₴ 0.005294
₴ 0.005294₴ 0.005294
Мін. за 24 год
₴ 0.005328
₴ 0.005328₴ 0.005328
Макс. за 24 год

₴ 0.005294
₴ 0.005294₴ 0.005294

₴ 0.005328
₴ 0.005328₴ 0.005328

₴ 5.107121530729921497
₴ 5.107121530729921497₴ 5.107121530729921497

₴ 0.1639272471395543633
₴ 0.1639272471395543633₴ 0.1639272471395543633

-0.10%

-0.15%

+0.58%

+0.58%

Історія ціни Confidential Layer (CLONE) у UAH

Відстежуйте зміни ціни на Confidential Layer за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (UAH)Зміна (%)
Сьогодні₴ -0.00035728-0.15%
30 днів₴ +0.000086+1.65%
60 днів₴ +0.001544+41.12%
90 днів₴ +0.000005+0.09%
Зміна ціни Confidential Layer сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни CLONE на ₴ -0.00035728 (-0.15%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Confidential Layer за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ +0.000086 (+1.65%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Confidential Layer за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник CLONE змінився на ₴ +0.001544 (+41.12%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Confidential Layer за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ +0.000005 (+0.09%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Confidential Layer (CLONE)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Confidential Layer зараз.

Аналіз для Confidential Layer

Цей аналіз використовує моделі штучного інтелекту для оцінки нещодавньої динаміки ціни, обсягів торгівлі та настрої ринку для Confidential Layer. Обробка даних у режимі реального часу висвітлює нові тенденції та потенційні торговельні налаштування, підтримуючи прийняття обґрунтованіших та своєчасних рішень.

Які фактори впливають на ціни Confidential Layer?

Декілька ключових факторів впливають на ціни Confidential Layer (CLONE):

1. Ринковий настрій та довіра інвесторів до блокчейн-рішень, орієнтованих на конфіденційність.
2. Рівень прийняття та реальні випадки використання конфіденційних транзакцій.
3. Технічні розробки та оновлення протоколів.
4. Регуляторні зміни, що впливають на приватні криптовалюти.
5. Загальні тренди на ринку криптовалют та кореляція з біткоїном.
6. Обсяг торгівлі та ліквідність на біржах.
7. Конкуренція з іншими проектами, орієнтованими на конфіденційність.
8. Оголошення партнерств та інтеграції.
9. Динаміка пропозиції токенів та механізми стейкінгу.
10. Освітлення у медіа та зростання спільноти.

Ці фактори взаємодіють між собою й формують цінову волатильність, характерну для нових криптоактивів.

Чому люди хочуть знати сьогоднішню ціну Confidential Layer?

Люди хочуть знати ціну клону на сьогоднішній день з кількох ключових причин: прийняття рішень щодо торгівлі, управління портфелем, визначення оптимального часу для входження/виходу з ринку, відстеження прибутків та збитків, а також планування інвестицій. Ціни у реальному часі допомагають трейдерам визначати точки входу/виходу, оцінювати волатильність і приймати обґрунтовані рішення про покупку чи продаж.

Прогноз ціни Confidential Layer

Прогноз ціни Confidential Layer (CLONE) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна CLONE у 2030 році становить ₴ --, а темп зростання складає 0.00%.
Прогноз ціни Confidential Layer (CLONE) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Confidential Layer потенційно може зрости на 0.00% і досягти торгової ціни у ₴ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Confidential Layer у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни CLONE на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Confidential Layer.

Як купити та інвестувати Confidential Layer в Україна

Готові розпочати торгівлю з Confidential Layer? Купівля CLONE на MEXC — це швидка та зручна процедура для початківців. Ви можете почати торгувати миттєво, як тільки зробите свою першу купівлю. Щоб дізнатися більше, перегляньте наш повний посібник про те, як купити Confidential Layer. Нижче наведено короткий огляд на 5 кроків, який допоможе вам розпочати процес купівлі Confidential Layer (CLONE).

Крок 1

Зареєструйте акаунт і пройдіть KYC

Спочатку зареєструйте акаунт і пройдіть KYC на MEXC. Ви можете зробити це на офіційному вебсайті MEXC або в застосунку MEXC за допомогою свого номера телефону або адреси електронної пошти.
Крок 2

Додайте USDT, USDC або USDE до свого гаманця

USDT, USDC і USDE полегшують торгівлю на MEXC. Ви можете купити USDT, USDC і USDE за допомогою банківського переказу, позабіржової торгівлі або P2P-торгівлі.
Крок 3

Перейдіть на сторінку спотової торгівлі

На вебсайті MEXC клацніть "Спот" на верхній панелі та знайдіть бажані токени.
Крок 4

Виберіть токени

Маючи в доступі більше -- токенів, ви можете легко купити Bitcoin, Ethereum та популярні токени.
Крок 5

Завершіть купівлю

Введіть кількість токенів або еквівалент у вашій місцевій валюті. Натисніть «Купити», і Confidential Layer буде миттєво зараховано на ваш гаманець.
Посібник з купівлі Confidential Layer (CLONE)

Що ви можете зробити з Confidential Layer

Володіння Confidential Layer відкриває вам більше можливостей для купівлі та утримання. Ви можете торгувати BTC на сотнях ринків, отримувати пасивні винагороди завдяки продуктам безстрокового стейкінгу та заощаджень або використовувати професійні торгові інструменти для збільшення кількості своїх активів. Незалежно від того, чи ви новачок, чи професійний і досвідчений інвестор, MEXC дозволяє легко максимізувати ваш криптопотенціал. Нижче наведено чотири найкращі способи максимально використати ваші токени Bitcoin.

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Торгівля з наднизькими комісіями на MEXC

Купівля Confidential Layer (CLONE) на MEXC означає більше цінності за ваші гроші. Як одна з платформ з найнижчими комісіями на ринку, MEXC допомагає вам зменшити витрати вже з першої угоди.

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Крім того, ви можете торгувати обраними спотовими токенами абсолютно без комісій за допомогою Фестивалю без комісій на MEXC.

Що таке Confidential Layer (CLONE)

Перший децентралізований некастодіальний міст між Bitcoin, блокчейнами смартконтрактів (Ethereum, Solana тощо) та блокчейнами, що забезпечують конфіденційність, який дозволяє здійснювати безперешкодні кроссчейн-перекази та підвищувати рівень конфіденційності основних криптовалют.

Ресурс Confidential Layer

Щоб дізнатися більше про Confidential Layer, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтConfidential Layer
Оглядач блокчейну

Категорія :

Bridge Governance TokensCross-chain CommunicationEthereum Ecosystem

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Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 14:07:54 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Confidential Layer (CLONE)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

Дізнайтеся більше про Confidential Layer

CLONE USDT (ф'ючерсна торгівля)

Відкрийте лонг або шорт позицію CLONE з кредитним плечем. Досліджуйте ф'ючерсну торгівлю CLONEUSDT на MEXC та заробляйте на ринкових коливаннях.

Торгівля на ринках Confidential Layer (CLONE) на MEXC

Досліджуйте спотові та ф'ючерсні ринки, переглядайте ціну та обсяги Confidential Layer у режимі реального часу і безпосередньо торгуйте.

Пари
Ціна
Зміна за 24 год
Обсяг за 24 год
CLONE/USDT
₴0.23809656
₴0.23809656₴0.23809656
+0.03%
12.64M (USDT)

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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