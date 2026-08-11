Сьогоднішня ціна Confidential Layer

Поточна ціна Confidential Layer (CLONE) сьогодні становить ₴ 0.005298, зі зміною 0.15% за останні 24 години. Поточний курс конвертації CLONE до UAH становить ₴ 0.005298 за CLONE.

Confidential Layer наразі посідає №3927 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 0,00, з циркуляційною пропозицією у 0,00 CLONE. Протягом останніх 24 годин CLONE торгувався між ₴ 0.005294 (мінімум) та ₴ 0.005328 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 5.107121530729921497, тоді як історичний мінімум — ₴ 0.1639272471395543633.

У короткостроковій динаміці CLONE змінився на -0.10% за останню годину та на +0.58% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 67,38K.

Ринкова інформація щодо Confidential Layer (CLONE)

Рейтинг No.3927 Ринкова капіталізація ₴ 0,00₴ 0,00 ₴ 0,00 Обсяг (за 24 год) ₴ 67,38K₴ 67,38K ₴ 67,38K Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 5.30M₴ 5.30M ₴ 5.30M Циркуляційне постачання 0,00 0,00 0,00 Максимальна пропозиція 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Загальна пропозиція 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Коефіцієнт циркуляції 0.00% Публічний блокчейн ETH

Поточна ринкова капіталізація Confidential Layer — ₴ 0,00, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 67,38K. Циркуляційна пропозиція CLONE — 0,00, зі загальною пропозицією 1000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 5.30M.