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Поточна ціна MindNetwork FHE (FHE)

USD

Графік ціни MindNetwork FHE (FHE) в реальному часі

$0.04259
$0.04259$0.04259
+25.11%(1D)

Дані та інформація про ціну FHE в реальному часі

Поточна ціна MindNetwork FHE (FHE) сьогодні становить 0.04277 USD з поточною ринковою капіталізацією $ 10.65M USD. Ціна FHE у USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринку MindNetwork FHE:
- Обсяг торгівлі за 24 год – $ 760.90K USD
- Зміна ціни MindNetwork FHE протягом дня – +25.11%
- Циркуляційна пропозиція – 249.00M USD

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Цінові показники FHEUSD

Відстежуйте зміни ціни на MindNetwork FHE за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0.008548+25.11%
30 днів$ +0.02777+185.13%
60 днів$ +0.02777+185.13%
90 днів$ +0.02777+185.13%
Зміна ціни MindNetwork FHE сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни FHE на $ +0.008548 (+25.11%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни MindNetwork FHE за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ +0.02777 (+185.13%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни MindNetwork FHE за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник FHE змінився на $ +0.02777 (+185.13%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни MindNetwork FHE за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ +0.02777 (+185.13%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Інформація про ціну FHE

Ознайомтеся з останніми даними про ціну MindNetwork FHE: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 0.0288
$ 0.0288$ 0.0288

$ 0.04338
$ 0.04338$ 0.04338

$ 0.14588
$ 0.14588$ 0.14588

+2.68%

+25.11%

+185.13%

Ринкова інформація FHE

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

$ 10.65M
$ 10.65M$ 10.65M

$ 760.90K
$ 760.90K$ 760.90K

249.00M
249.00M 249.00M

Що таке MindNetwork FHE (FHE)

Mind Network є новатором у впровадженні квантово-стійкої інфраструктури з повністю гомоморфним шифруванням (FHE), що забезпечує повністю зашифрований інтернет через безпечну обробку даних і ШІ. У співпраці з лідерами галузі Mind Network створює HTTPZ — Інтернет-протокол із нульовою довірою (Zero Trust Internet Protocol), який встановлює нові стандарти для довіреного ШІ та зашифрованої обробки даних ончейн в екосистемах Web3 і штучного інтелекту.

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Відстеження траєкторії ціни FHE надає цінну інформацію про її минулі результати і допомагає інвесторам зрозуміти фактори, які впливають на її вартість з часом. Розуміння цих історичних моделей може надати цінний контекст для оцінки потенційної майбутньої траєкторії FHE. Для докладної інформації про історію ціни, будь ласка, перейдіть на нашу сторінку історії ціни MindNetwork FHE.

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FHE до місцевих валют

1 FHE до VND
1,096.66557
1 FHE до AUD
A$0.0680043
1 FHE до GBP
0.0325052
1 FHE до EUR
0.0376376
1 FHE до USD
$0.04277
1 FHE до MYR
RM0.1890434
1 FHE до TRY
1.6278262
1 FHE до JPY
¥6.1387781
1 FHE до RUB
3.5593194
1 FHE до INR
3.6816416
1 FHE до IDR
Rp712.8330482
1 FHE до KRW
60.7526465
1 FHE до PHP
2.4455886
1 FHE до EGP
￡E.2.194101
1 FHE до BRL
R$0.2506322
1 FHE до CAD
C$0.0590226
1 FHE до BDT
5.1978381
1 FHE до NGN
68.3225088
1 FHE до UAH
1.770678
1 FHE до VES
Bs3.03667
1 FHE до PKR
Rs11.9935634
1 FHE до KZT
22.1031083
1 FHE до THB
฿1.4315119
1 FHE до TWD
NT$1.3844649
1 FHE до AED
د.إ0.1569659
1 FHE до CHF
Fr0.0346437
1 FHE до HKD
HK$0.3314675
1 FHE до MAD
.د.م0.397761
1 FHE до MXN
$0.8695141

Ресурс MindNetwork FHE

Щоб дізнатися більше про MindNetwork FHE, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Офіційний вебсайтMindNetwork FHE
Оглядач блокчейну

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1 FHE = 0.04277 USD

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