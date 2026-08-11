Курс GMX (GMX)
Поточна ціна GMX (GMX) сьогодні становить ₴ 6,43, зі зміною 2,97% за останні 24 години. Поточний курс конвертації GMX до UAH становить ₴ 6,43 за GMX.
GMX наразі посідає №352 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 66,97M, з циркуляційною пропозицією у 10,42M GMX. Протягом останніх 24 годин GMX торгувався між ₴ 6,192 (мінімум) та ₴ 6,431 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 4.079,9610877841965371, тоді як історичний мінімум — ₴ 218,99596075920309508.
У короткостроковій динаміці GMX змінився на +0,40% за останню годину та на +2,97% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 56,53K.
No.352
78,60%
ARB
Поточна ринкова капіталізація GMX — ₴ 66,97M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 56,53K. Циркуляційна пропозиція GMX — 10,42M, зі загальною пропозицією 10415338.94765688. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 85,20M.
+0,40%
+2,97%
+2,97%
+2,97%
Відстежуйте зміни ціни на GMX за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:
|Період
|Зміна (UAH)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|₴ +8,32542
|+2,97%
|30 днів
|₴ +0,533
|+9,03%
|60 днів
|₴ +0,927
|+16,84%
|90 днів
|₴ -0,871
|-11,93%
Сьогодні зафіксовано зміну ціни GMX на ₴ +8,32542 (+2,97%), що відображає його останню ринкову активність.
За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ +0,533 (+9,03%), що показує короткострокову динаміку токена.
Розширивши перегляд до 60 днів, показник GMX змінився на ₴ +0,927 (+16,84%), що дає ширший огляд динаміки його показників.
Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ -0,871 (-11,93%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.
Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для GMX (GMX)?
Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни GMX зараз.
Цей аналіз використовує моделі штучного інтелекту для оцінки нещодавньої динаміки ціни, обсягів торгівлі та настрої ринку для GMX. Обробка даних у режимі реального часу висвітлює нові тенденції та потенційні торговельні налаштування, підтримуючи прийняття обґрунтованіших та своєчасних рішень.
Поточні загальні настрої на ринку GMX: ведмежі, бичачі 45% | ведмежі 55%;
|Вимір індикатора
|Висновок моделі
|Співвідношення/поріг
|Короткий огляд
|KDJ
|Хрест смерті
|K < D
|Короткостроковий імпульс охолоджується, «температура» знижується.
|Група ЕМА
|1‑2 купівля
|20‑40%, продаж
|Більшість MA спрямовані вниз, домінує ведмежа конфігурація.
|StochRSI
|< 20
|Зона перепроданості
|Короткострокове падіння надто стрімке, зважайте на можливість відскоку.
|MACD
|Хрест смерті
|DIF < DEA
|Формується ведмежий імпульс.
|Група МА
|3‑4 купівля
|40‑60%, нейтрально
|МА дають суперечливі сигнали, чіткий напрямок відсутній.
|BOLL (20,2)
|Середня лінія < ціна ≤ верхня лінія
|Між середньою та верхньою лініями
|Відносно сильний рух, але без екстремальних значень.
|Точка розвороту
|S2 ≤ ціна < S1
|Між S2 і S1
|Нижче центральної точки розвороту, входимо у зону низьких цін.
|RSI (14)
|Нейтрально
|30‑70
|Діапазон у нормі, є простір для руху.
GMX_USDT на 4-годинному таймфреймі торгувався на рівні 6,433, при цьому ціна знаходилась між рівнем S1 і центральним діапазоном. Система центральних рівнів показує, що поточна ціна нижче середньої осі — 6,4609, і перебуває в нижній половині діапазону. Короткостроковий набір середніх ліній сигнализує про покупки, тоді як довгостроковий набір залишається нейтрально-бичачим. Індикатори демонструють розбіжність: ціна так і не змогла ефективно пробити опір центрального діапазону. Індекс MACD фіксує помертий перехід, при цьому швидка і повільна лінії розходяться униз. RSI перебуває в нейтральній зоні, а енергія руху розподілена рівномірно без крайніх відхилень. Значення KDJ та StochRSI свідчать про наявність короткострокового тиску на корекцію. Болінджерські смуги звужуються, що говорить про зменшення волатильності. Видно чітке розшарування швидких і повільних індикаторів: короткострокова динаміка послаблюється, проте середньостроковий тренд ще не повністю змінив напрямок. Об'єм торговельного обороту залишається посереднім, а боротьба між бичами та ведмедями біля поточної ціни досить жорстка. Близький рівень підтримки знаходиться на позначці S2 — 6,4149, що відповідає приблизно 0,28% від поточної ціни. Перший опір вгору — рівень S1 на позначці 6,4409, що відповідає близько 0,12% від поточної ціни. Основним орієнтиром є центральний опір на рівні 6,4609, до якого ціна наближається на відстані близько 0,43%. Далекий опір R1 розташований на позначці 6,4869, що відповідає приблизно 0,84% від поточної ціни. Трейдерам слід спостерігати за поведінкою ціни у діапазоні між рівнем S1 та центральним діапазоном.
Цей контент згенеровано ШІ на основі історичних і поточних ринкових даних. Він має виключно інформаційний характер і не є інвестиційною порадою.
У 2040 році ціна GMX потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у ₴ --.
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|Час (UTC+8)
|Тип
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