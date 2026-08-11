Сьогоднішня ціна GMX

Поточна ціна GMX (GMX) сьогодні становить ₴ 6,43, зі зміною 2,97% за останні 24 години. Поточний курс конвертації GMX до UAH становить ₴ 6,43 за GMX.

GMX наразі посідає №352 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 66,97M, з циркуляційною пропозицією у 10,42M GMX. Протягом останніх 24 годин GMX торгувався між ₴ 6,192 (мінімум) та ₴ 6,431 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 4.079,9610877841965371, тоді як історичний мінімум — ₴ 218,99596075920309508.

У короткостроковій динаміці GMX змінився на +0,40% за останню годину та на +2,97% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 56,53K.

Ринкова інформація щодо GMX (GMX)

Рейтинг No.352 Ринкова капіталізація ₴ 66,97M₴ 66,97M ₴ 66,97M Обсяг (за 24 год) ₴ 56,53K₴ 56,53K ₴ 56,53K Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 85,20M₴ 85,20M ₴ 85,20M Циркуляційне постачання 10,42M 10,42M 10,42M Максимальна пропозиція 13.250.000 13.250.000 13.250.000 Загальна пропозиція 10.415.338,94765688 10.415.338,94765688 10.415.338,94765688 Коефіцієнт циркуляції 78,60% Публічний блокчейн ARB

Поточна ринкова капіталізація GMX — ₴ 66,97M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 56,53K. Циркуляційна пропозиція GMX — 10,42M, зі загальною пропозицією 10415338.94765688. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 85,20M.