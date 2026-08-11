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Поточна ціна GMX сьогодні становить 6,43 UAH. Ринкова капіталізація GMX становить 66.970.629,4334337384 UAH. Відстежуйте оновлення цін GMX до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна GMX сьогодні становить 6,43 UAH. Ринкова капіталізація GMX становить 66.970.629,4334337384 UAH. Відстежуйте оновлення цін GMX до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про GMX

Інформація про ціну GMX

Що таке GMX

Whitepaper GMX

Офіційний вебсайт GMX

Токеноміка GMX

Прогноз ціни GMX

Історія GMX

Посібник з купівлі GMX

Конвертація GMX у фіатну валюту

Спот GMX

Ф'ючерси GMX USDT-M

Премаркет торгівля

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Логотип GMX

Курс GMX (GMX)

Актуальна ціна 1 GMX до UAH:

₴288,6427
₴288,6427₴288,6427
+2,97%1D
UAH
Графік ціни GMX (GMX) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 14:28:44 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна GMX

Поточна ціна GMX (GMX) сьогодні становить ₴ 6,43, зі зміною 2,97% за останні 24 години. Поточний курс конвертації GMX до UAH становить ₴ 6,43 за GMX.

GMX наразі посідає №352 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 66,97M, з циркуляційною пропозицією у 10,42M GMX. Протягом останніх 24 годин GMX торгувався між ₴ 6,192 (мінімум) та ₴ 6,431 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 4.079,9610877841965371, тоді як історичний мінімум — ₴ 218,99596075920309508.

У короткостроковій динаміці GMX змінився на +0,40% за останню годину та на +2,97% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 56,53K.

Ринкова інформація щодо GMX (GMX)

No.352

₴ 66,97M
₴ 66,97M₴ 66,97M

₴ 56,53K
₴ 56,53K₴ 56,53K

₴ 85,20M
₴ 85,20M₴ 85,20M

10,42M
10,42M 10,42M

13.250.000
13.250.000 13.250.000

10.415.338,94765688
10.415.338,94765688 10.415.338,94765688

78,60%

ARB

Поточна ринкова капіталізація GMX — ₴ 66,97M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 56,53K. Циркуляційна пропозиція GMX — 10,42M, зі загальною пропозицією 10415338.94765688. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 85,20M.

Історія ціни GMX у UAH

Діапазон зміни цін за 24 години:
₴ 6,192
₴ 6,192₴ 6,192
Мін. за 24 год
₴ 6,431
₴ 6,431₴ 6,431
Макс. за 24 год

₴ 6,192
₴ 6,192₴ 6,192

₴ 6,431
₴ 6,431₴ 6,431

₴ 4.079,9610877841965371
₴ 4.079,9610877841965371₴ 4.079,9610877841965371

₴ 218,99596075920309508
₴ 218,99596075920309508₴ 218,99596075920309508

+0,40%

+2,97%

+2,97%

+2,97%

Історія ціни GMX (GMX) у UAH

Відстежуйте зміни ціни на GMX за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (UAH)Зміна (%)
Сьогодні₴ +8,32542+2,97%
30 днів₴ +0,533+9,03%
60 днів₴ +0,927+16,84%
90 днів₴ -0,871-11,93%
Зміна ціни GMX сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни GMX на ₴ +8,32542 (+2,97%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни GMX за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ +0,533 (+9,03%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни GMX за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник GMX змінився на ₴ +0,927 (+16,84%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни GMX за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ -0,871 (-11,93%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для GMX (GMX)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни GMX зараз.

Аналіз для GMX

Цей аналіз використовує моделі штучного інтелекту для оцінки нещодавньої динаміки ціни, обсягів торгівлі та настрої ринку для GMX. Обробка даних у режимі реального часу висвітлює нові тенденції та потенційні торговельні налаштування, підтримуючи прийняття обґрунтованіших та своєчасних рішень.

Ринковий тренд GMX сьогодні: бичачий чи ведмежий?

Поточні загальні настрої на ринку GMX: ведмежі, бичачі 45% | ведмежі 55%;

Вимір індикатораВисновок моделіСпіввідношення/порігКороткий огляд
KDJХрест смертіK < DКороткостроковий імпульс охолоджується, «температура» знижується.
Група ЕМА1‑2 купівля20‑40%, продажБільшість MA спрямовані вниз, домінує ведмежа конфігурація.
StochRSI< 20Зона перепроданостіКороткострокове падіння надто стрімке, зважайте на можливість відскоку.
MACDХрест смертіDIF < DEAФормується ведмежий імпульс.
Група МА3‑4 купівля40‑60%, нейтральноМА дають суперечливі сигнали, чіткий напрямок відсутній.
BOLL (20,2)Середня лінія < ціна ≤ верхня лініяМіж середньою та верхньою лініямиВідносно сильний рух, але без екстремальних значень.
Точка розворотуS2 ≤ ціна < S1Між S2 і S1Нижче центральної точки розвороту, входимо у зону низьких цін.
RSI (14)Нейтрально30‑70Діапазон у нормі, є простір для руху.

GMX_USDT на 4-годинному таймфреймі торгувався на рівні 6,433, при цьому ціна знаходилась між рівнем S1 і центральним діапазоном. Система центральних рівнів показує, що поточна ціна нижче середньої осі — 6,4609, і перебуває в нижній половині діапазону. Короткостроковий набір середніх ліній сигнализує про покупки, тоді як довгостроковий набір залишається нейтрально-бичачим. Індикатори демонструють розбіжність: ціна так і не змогла ефективно пробити опір центрального діапазону. Індекс MACD фіксує помертий перехід, при цьому швидка і повільна лінії розходяться униз. RSI перебуває в нейтральній зоні, а енергія руху розподілена рівномірно без крайніх відхилень. Значення KDJ та StochRSI свідчать про наявність короткострокового тиску на корекцію. Болінджерські смуги звужуються, що говорить про зменшення волатильності. Видно чітке розшарування швидких і повільних індикаторів: короткострокова динаміка послаблюється, проте середньостроковий тренд ще не повністю змінив напрямок. Об'єм торговельного обороту залишається посереднім, а боротьба між бичами та ведмедями біля поточної ціни досить жорстка. Близький рівень підтримки знаходиться на позначці S2 — 6,4149, що відповідає приблизно 0,28% від поточної ціни. Перший опір вгору — рівень S1 на позначці 6,4409, що відповідає близько 0,12% від поточної ціни. Основним орієнтиром є центральний опір на рівні 6,4609, до якого ціна наближається на відстані близько 0,43%. Далекий опір R1 розташований на позначці 6,4869, що відповідає приблизно 0,84% від поточної ціни. Трейдерам слід спостерігати за поведінкою ціни у діапазоні між рівнем S1 та центральним діапазоном.

Цей контент згенеровано ШІ на основі історичних і поточних ринкових даних. Він має виключно інформаційний характер і не є інвестиційною порадою.

Які фактори впливають на ціни GMX?

Ціни токенів GMX залежать від кількох ключових факторів:

1. Обсяг торгівлі на платформі GMX — більший об’єм використання DEX підвищує попит на токени.
2. Доходи протоколу та розподіл комісій між стейкерами GMX.
3. Загальна заблокована вартість (TVL) у пулах GMX.
4. Ринковий настрій щодо DeFi та платформ постійної торгівлі.
5. Конкуренція з іншими децентралізованими біржами деривативів.
6. Корисність токенів та нагороди за стейкінг.
7. Загальні умови криптовалютного ринку та рівень ризикової готовності.
8. Оновлення платформи, нові функції та партнерські зобов’язання.
9. Регуляторні зміни, що впливають на DeFi-протоколи.
10. Участь у громадському управлінні та запровадження пропозицій.

Сумарне діє цих факторів визначає ринкову вартість GMX та його торговельну динаміку.

Чому люди хочуть знати сьогоднішню ціну GMX?

Люди хочуть знати ціну GMX сьогодні, оскільки це популярний токен децентралізованої біржі на Arbitrum та Avalanche. Трейдери потребують актуальних цін для прийняття рішень щодо купівлі/продажу, відстеження портфелю та обчислення прибутку/збитків. GMX пропонує унікальні функції, такі як постійна торгівля та ферма доходу, тому моніторинг цін має ключове значення для інвестиційних стратегій.

Прогноз ціни GMX

Прогноз ціни GMX (GMX) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна GMX у 2030 році становить ₴ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни GMX (GMX) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна GMX потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у ₴ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне GMX у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни GMX на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни GMX.

Як купити та інвестувати GMX в Україна

Готові розпочати торгівлю з GMX? Купівля GMX на MEXC — це швидка та зручна процедура для початківців. Ви можете почати торгувати миттєво, як тільки зробите свою першу купівлю. Щоб дізнатися більше, перегляньте наш повний посібник про те, як купити GMX. Нижче наведено короткий огляд на 5 кроків, який допоможе вам розпочати процес купівлі GMX (GMX).

Крок 1

Зареєструйте акаунт і пройдіть KYC

Спочатку зареєструйте акаунт і пройдіть KYC на MEXC. Ви можете зробити це на офіційному вебсайті MEXC або в застосунку MEXC за допомогою свого номера телефону або адреси електронної пошти.
Крок 2

Додайте USDT, USDC або USDE до свого гаманця

USDT, USDC і USDE полегшують торгівлю на MEXC. Ви можете купити USDT, USDC і USDE за допомогою банківського переказу, позабіржової торгівлі або P2P-торгівлі.
Крок 3

Перейдіть на сторінку спотової торгівлі

На вебсайті MEXC клацніть "Спот" на верхній панелі та знайдіть бажані токени.
Крок 4

Виберіть токени

Маючи в доступі більше -- токенів, ви можете легко купити Bitcoin, Ethereum та популярні токени.
Крок 5

Завершіть купівлю

Введіть кількість токенів або еквівалент у вашій місцевій валюті. Натисніть «Купити», і GMX буде миттєво зараховано на ваш гаманець.
Посібник з купівлі GMX (GMX)

Що ви можете зробити з GMX

Володіння GMX відкриває вам більше можливостей для купівлі та утримання. Ви можете торгувати BTC на сотнях ринків, отримувати пасивні винагороди завдяки продуктам безстрокового стейкінгу та заощаджень або використовувати професійні торгові інструменти для збільшення кількості своїх активів. Незалежно від того, чи ви новачок, чи професійний і досвідчений інвестор, MEXC дозволяє легко максимізувати ваш криптопотенціал. Нижче наведено чотири найкращі способи максимально використати ваші токени Bitcoin.

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Крім того, ви можете торгувати обраними спотовими токенами абсолютно без комісій за допомогою Фестивалю без комісій на MEXC.

Що таке GMX (GMX)

GMX is a decentralized spot and perpetual exchange that supports low swap fees and zero price impact trades.

Ресурс GMX

Щоб дізнатися більше про GMX, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтGMX
Оглядач блокчейну

Категорія :

Arbitrum EcosystemAvalanche EcosystemDerivatives

Люди також запитують: Інші запитання про GMX

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 14:28:44 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для GMX (GMX)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

Дізнайтеся більше про GMX

GMX USDT (ф'ючерсна торгівля)

Відкрийте лонг або шорт позицію GMX з кредитним плечем. Досліджуйте ф'ючерсну торгівлю GMXUSDT на MEXC та заробляйте на ринкових коливаннях.

Торгівля на ринках GMX (GMX) на MEXC

Досліджуйте спотові та ф'ючерсні ринки, переглядайте ціну та обсяги GMX у режимі реального часу і безпосередньо торгуйте.

Пари
Ціна
Зміна за 24 год
Обсяг за 24 год
GMX/USDT
₴288,6427
₴288,6427₴288,6427
+3,12%
9.00K (USDT)

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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1 GMX = 288,6427 UAH