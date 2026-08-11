Курс Block Street (BSB)
Поточна ціна Block Street (BSB) сьогодні становить ₴ 0,14086, зі зміною 3,11% за останні 24 години. Поточний курс конвертації BSB до UAH становить ₴ 0,14086 за BSB.
Block Street наразі посідає №342 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 31,36M, з циркуляційною пропозицією у 222,65M BSB. Протягом останніх 24 годин BSB торгувався між ₴ 0,13982 (мінімум) та ₴ 0,15171 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 96,96273396198293533, тоді як історичний мінімум — ₴ 3,6044100713135420072.
У короткостроковій динаміці BSB змінився на -0,01% за останню годину та на +10,13% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 181,42K.
No.342
22,26%
BSC
Поточна ринкова капіталізація Block Street — ₴ 31,36M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 181,42K. Циркуляційна пропозиція BSB — 222,65M, зі загальною пропозицією 1000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 140,86M.
-0,01%
-3,11%
+10,13%
+10,13%
Відстежуйте зміни ціни на Block Street за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:
|Період
|Зміна (UAH)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|₴ -0,2029639
|-3,11%
|30 днів
|₴ -0,00424
|-2,93%
|60 днів
|₴ -0,12986
|-47,97%
|90 днів
|₴ -0,34166
|-70,81%
Сьогодні зафіксовано зміну ціни BSB на ₴ -0,2029639 (-3,11%), що відображає його останню ринкову активність.
За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ -0,00424 (-2,93%), що показує короткострокову динаміку токена.
Розширивши перегляд до 60 днів, показник BSB змінився на ₴ -0,12986 (-47,97%), що дає ширший огляд динаміки його показників.
Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ -0,34166 (-70,81%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.
Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Block Street (BSB)?
Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Block Street зараз.
Цей аналіз використовує моделі штучного інтелекту для оцінки нещодавньої динаміки ціни, обсягів торгівлі та настрої ринку для Block Street. Обробка даних у режимі реального часу висвітлює нові тенденції та потенційні торговельні налаштування, підтримуючи прийняття обґрунтованіших та своєчасних рішень.
Поточні загальні настрої на ринку BSB: ведмежі, бичачі 35% | ведмежі 65%;
|Вимір індикатора
|Висновок моделі
|Співвідношення/поріг
|Короткий огляд
|KDJ
|Хрест смерті
|K < D
|Короткостроковий імпульс охолоджується, «температура» знижується.
|Група ЕМА
|5‑6 купівля
|60‑80%, купівля
|Більшість MA спрямовані вгору, домінує бичача конфігурація.
|StochRSI
|< 20
|Зона перепроданості
|Короткострокове падіння надто стрімке, зважайте на можливість відскоку.
|MACD
|Хрест смерті
|DIF < DEA
|Формується ведмежий імпульс.
|Група МА
|3‑4 купівля
|40‑60%, нейтрально
|МА дають суперечливі сигнали, чіткий напрямок відсутній.
|BOLL (20,2)
|Ціна < нижня лінія
|Дотик до нижньої лінії або її пробій
|Входимо у «дешеву» зону, волатильність зростає.
|RSI (14)
|Нейтрально
|30‑70
|Діапазон у нормі, є простір для руху.
|Точка розвороту
|Ціна < S2
|Нижче S2
|Дешевше за нещодавній «найдешевший» діапазон, ціна в низькій зоні.
BSB_USDT на 4-годинному таймфреймі перебуває нижче вузлового рівня 0,14964; поточна ціна 0,14097 знаходиться у нижній зоні, обмеженій рівнями S2 і S1. Ціна відхилилася від центральної осі, а краткострокова структура демонструє спрямований вниз розбіг. Група середніх ліній MA та EMA подає сигнали на покупку, що суперечить факту, що поточна ціна нижча за ключовий вузловий рівень. Ринок перебуває у фазі боротьби між бичими та ведмежими факторами, тому необхідно слідкувати, чи зможе ціна повернутися до центральної зони, щоб підтвердити ефективність поточної структури. Індикатор MACD демонструє стан перехрестя «смерть», при цьому ведмежий імпульс переважає. Показник RSI знаходиться в нейтральній зоні, що свідчить про відсутність крайньої односторонньої емоційної складової на ринку. Значення KDJ та StochRSI не вказують на явні екстремальні значення перекупленості або перепроданості, а розподіл імпульсу виглядає досить розрідженим. Відкриття полос Болінджера свідчить про збереження нормального рівня волатильності — немає різких розширень або звужень. Швидкі та повільні показники чітко розшаровані: короткостроковий відскік підтовкнутий середньостроковим трендом, а загальна активність торгів залишається стабільною. Ближній верхній опір знаходиться на рівні S1 — 0,14696, що відстає від поточної ціни приблизно на 4,2%. Сильний опір розташований на центральному рівні 0,14964, відстань до якого становить близько 6,1%. Щодо нижнього опору, то рівень S2 — 0,14547 — має логічне протиріччя; насправді нижній опір слід орієнтуватися на нижчі рівні, а найближчим ефективним орієнтиром наразі є попередній мінімум або круглі психологічні рівні. Далекий опір R1 розташований на позначці 0,15113, що відстає від поточної ціни приблизно на 7,2%. Трейдерам варто особливу увагу приділити змінам обсягу торгів поблизу рівня 0,14696, оскільки саме ця позначка є ключовим вузлом для відновлення краткострокової структури.
Цей контент згенеровано ШІ на основі історичних і поточних ринкових даних. Він має виключно інформаційний характер і не є інвестиційною порадою.
У 2040 році ціна Block Street потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у ₴ --.
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