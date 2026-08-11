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Поточна ціна Block Street сьогодні становить 0,14086 UAH. Ринкова капіталізація BSB становить 31 362 479 UAH. Відстежуйте оновлення цін BSB до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Block Street сьогодні становить 0,14086 UAH. Ринкова капіталізація BSB становить 31 362 479 UAH. Відстежуйте оновлення цін BSB до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про BSB

Інформація про ціну BSB

Що таке BSB

Whitepaper BSB

Офіційний вебсайт BSB

Токеноміка BSB

Прогноз ціни BSB

Історія BSB

Посібник з купівлі BSB

Конвертація BSB у фіатну валюту

Спот BSB

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Курс Block Street (BSB)

Актуальна ціна 1 BSB до UAH:

₴6,3232054
₴6,3232054₴6,3232054
-3,11%1D
UAH
Графік ціни Block Street (BSB) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 14:01:58 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Block Street

Поточна ціна Block Street (BSB) сьогодні становить ₴ 0,14086, зі зміною 3,11% за останні 24 години. Поточний курс конвертації BSB до UAH становить ₴ 0,14086 за BSB.

Block Street наразі посідає №342 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 31,36M, з циркуляційною пропозицією у 222,65M BSB. Протягом останніх 24 годин BSB торгувався між ₴ 0,13982 (мінімум) та ₴ 0,15171 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 96,96273396198293533, тоді як історичний мінімум — ₴ 3,6044100713135420072.

У короткостроковій динаміці BSB змінився на -0,01% за останню годину та на +10,13% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 181,42K.

Ринкова інформація щодо Block Street (BSB)

No.342

₴ 31,36M
₴ 31,36M₴ 31,36M

₴ 181,42K
₴ 181,42K₴ 181,42K

₴ 140,86M
₴ 140,86M₴ 140,86M

222,65M
222,65M 222,65M

1 000 000 000
1 000 000 000 1 000 000 000

1 000 000 000
1 000 000 000 1 000 000 000

22,26%

BSC

Поточна ринкова капіталізація Block Street — ₴ 31,36M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 181,42K. Циркуляційна пропозиція BSB — 222,65M, зі загальною пропозицією 1000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 140,86M.

Історія ціни Block Street у UAH

Діапазон зміни цін за 24 години:
₴ 0,13982
₴ 0,13982₴ 0,13982
Мін. за 24 год
₴ 0,15171
₴ 0,15171₴ 0,15171
Макс. за 24 год

₴ 0,13982
₴ 0,13982₴ 0,13982

₴ 0,15171
₴ 0,15171₴ 0,15171

₴ 96,96273396198293533
₴ 96,96273396198293533₴ 96,96273396198293533

₴ 3,6044100713135420072
₴ 3,6044100713135420072₴ 3,6044100713135420072

-0,01%

-3,11%

+10,13%

+10,13%

Історія ціни Block Street (BSB) у UAH

Відстежуйте зміни ціни на Block Street за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (UAH)Зміна (%)
Сьогодні₴ -0,2029639-3,11%
30 днів₴ -0,00424-2,93%
60 днів₴ -0,12986-47,97%
90 днів₴ -0,34166-70,81%
Зміна ціни Block Street сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни BSB на ₴ -0,2029639 (-3,11%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Block Street за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ -0,00424 (-2,93%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Block Street за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник BSB змінився на ₴ -0,12986 (-47,97%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Block Street за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ -0,34166 (-70,81%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Block Street (BSB)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Block Street зараз.

Аналіз для Block Street

Цей аналіз використовує моделі штучного інтелекту для оцінки нещодавньої динаміки ціни, обсягів торгівлі та настрої ринку для Block Street. Обробка даних у режимі реального часу висвітлює нові тенденції та потенційні торговельні налаштування, підтримуючи прийняття обґрунтованіших та своєчасних рішень.

Ринковий тренд Block Street сьогодні: бичачий чи ведмежий?

Поточні загальні настрої на ринку BSB: ведмежі, бичачі 35% | ведмежі 65%;

Вимір індикатораВисновок моделіСпіввідношення/порігКороткий огляд
KDJХрест смертіK < DКороткостроковий імпульс охолоджується, «температура» знижується.
Група ЕМА5‑6 купівля60‑80%, купівляБільшість MA спрямовані вгору, домінує бичача конфігурація.
StochRSI< 20Зона перепроданостіКороткострокове падіння надто стрімке, зважайте на можливість відскоку.
MACDХрест смертіDIF < DEAФормується ведмежий імпульс.
Група МА3‑4 купівля40‑60%, нейтральноМА дають суперечливі сигнали, чіткий напрямок відсутній.
BOLL (20,2)Ціна < нижня лініяДотик до нижньої лінії або її пробійВходимо у «дешеву» зону, волатильність зростає.
RSI (14)Нейтрально30‑70Діапазон у нормі, є простір для руху.
Точка розворотуЦіна < S2Нижче S2Дешевше за нещодавній «найдешевший» діапазон, ціна в низькій зоні.

BSB_USDT на 4-годинному таймфреймі перебуває нижче вузлового рівня 0,14964; поточна ціна 0,14097 знаходиться у нижній зоні, обмеженій рівнями S2 і S1. Ціна відхилилася від центральної осі, а краткострокова структура демонструє спрямований вниз розбіг. Група середніх ліній MA та EMA подає сигнали на покупку, що суперечить факту, що поточна ціна нижча за ключовий вузловий рівень. Ринок перебуває у фазі боротьби між бичими та ведмежими факторами, тому необхідно слідкувати, чи зможе ціна повернутися до центральної зони, щоб підтвердити ефективність поточної структури. Індикатор MACD демонструє стан перехрестя «смерть», при цьому ведмежий імпульс переважає. Показник RSI знаходиться в нейтральній зоні, що свідчить про відсутність крайньої односторонньої емоційної складової на ринку. Значення KDJ та StochRSI не вказують на явні екстремальні значення перекупленості або перепроданості, а розподіл імпульсу виглядає досить розрідженим. Відкриття полос Болінджера свідчить про збереження нормального рівня волатильності — немає різких розширень або звужень. Швидкі та повільні показники чітко розшаровані: короткостроковий відскік підтовкнутий середньостроковим трендом, а загальна активність торгів залишається стабільною. Ближній верхній опір знаходиться на рівні S1 — 0,14696, що відстає від поточної ціни приблизно на 4,2%. Сильний опір розташований на центральному рівні 0,14964, відстань до якого становить близько 6,1%. Щодо нижнього опору, то рівень S2 — 0,14547 — має логічне протиріччя; насправді нижній опір слід орієнтуватися на нижчі рівні, а найближчим ефективним орієнтиром наразі є попередній мінімум або круглі психологічні рівні. Далекий опір R1 розташований на позначці 0,15113, що відстає від поточної ціни приблизно на 7,2%. Трейдерам варто особливу увагу приділити змінам обсягу торгів поблизу рівня 0,14696, оскільки саме ця позначка є ключовим вузлом для відновлення краткострокової структури.

Цей контент згенеровано ШІ на основі історичних і поточних ринкових даних. Він має виключно інформаційний характер і не є інвестиційною порадою.

Прогноз ціни Block Street

Прогноз ціни Block Street (BSB) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна BSB у 2030 році становить ₴ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни Block Street (BSB) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Block Street потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у ₴ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Block Street у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни BSB на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Block Street.

Як купити та інвестувати Block Street в Україна

Готові розпочати торгівлю з Block Street? Купівля BSB на MEXC — це швидка та зручна процедура для початківців. Ви можете почати торгувати миттєво, як тільки зробите свою першу купівлю. Щоб дізнатися більше, перегляньте наш повний посібник про те, як купити Block Street. Нижче наведено короткий огляд на 5 кроків, який допоможе вам розпочати процес купівлі Block Street (BSB).

Крок 1

Зареєструйте акаунт і пройдіть KYC

Спочатку зареєструйте акаунт і пройдіть KYC на MEXC. Ви можете зробити це на офіційному вебсайті MEXC або в застосунку MEXC за допомогою свого номера телефону або адреси електронної пошти.
Крок 2

Додайте USDT, USDC або USDE до свого гаманця

USDT, USDC і USDE полегшують торгівлю на MEXC. Ви можете купити USDT, USDC і USDE за допомогою банківського переказу, позабіржової торгівлі або P2P-торгівлі.
Крок 3

Перейдіть на сторінку спотової торгівлі

На вебсайті MEXC клацніть "Спот" на верхній панелі та знайдіть бажані токени.
Крок 4

Виберіть токени

Маючи в доступі більше -- токенів, ви можете легко купити Bitcoin, Ethereum та популярні токени.
Крок 5

Завершіть купівлю

Введіть кількість токенів або еквівалент у вашій місцевій валюті. Натисніть «Купити», і Block Street буде миттєво зараховано на ваш гаманець.
Посібник з купівлі Block Street (BSB)

Що ви можете зробити з Block Street

Володіння Block Street відкриває вам більше можливостей для купівлі та утримання. Ви можете торгувати BTC на сотнях ринків, отримувати пасивні винагороди завдяки продуктам безстрокового стейкінгу та заощаджень або використовувати професійні торгові інструменти для збільшення кількості своїх активів. Незалежно від того, чи ви новачок, чи професійний і досвідчений інвестор, MEXC дозволяє легко максимізувати ваш криптопотенціал. Нижче наведено чотири найкращі способи максимально використати ваші токени Bitcoin.

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Що таке Block Street (BSB)

Block Street — це перший у світі єдиний рівень ліквідності, що об'єднує токенізовані акції, активи реального світу (RWA) та ринки DeFi.

Ресурс Block Street

Щоб дізнатися більше про Block Street, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтBlock Street
Оглядач блокчейну

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Base EcosystemBase MemeBinance Alpha Spotlight

Люди також запитують: Інші запитання про Block Street

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 14:01:58 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Block Street (BSB)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

Дізнайтеся більше про Block Street

BSB USDT (ф'ючерсна торгівля)

Відкрийте лонг або шорт позицію BSB з кредитним плечем. Досліджуйте ф'ючерсну торгівлю BSBUSDT на MEXC та заробляйте на ринкових коливаннях.

Торгівля на ринках Block Street (BSB) на MEXC

Досліджуйте спотові та ф'ючерсні ринки, переглядайте ціну та обсяги Block Street у режимі реального часу і безпосередньо торгуйте.

Пари
Ціна
Зміна за 24 год
Обсяг за 24 год
BSB/USDT
₴6,3420592
₴6,3420592₴6,3420592
-2,79%
1.29M (USDT)

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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1 BSB = 6,3232054 UAH