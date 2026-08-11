Сьогоднішня ціна Block Street

Поточна ціна Block Street (BSB) сьогодні становить ₴ 0,14086, зі зміною 3,11% за останні 24 години. Поточний курс конвертації BSB до UAH становить ₴ 0,14086 за BSB.

Block Street наразі посідає №342 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 31,36M, з циркуляційною пропозицією у 222,65M BSB. Протягом останніх 24 годин BSB торгувався між ₴ 0,13982 (мінімум) та ₴ 0,15171 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 96,96273396198293533, тоді як історичний мінімум — ₴ 3,6044100713135420072.

У короткостроковій динаміці BSB змінився на -0,01% за останню годину та на +10,13% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 181,42K.

Ринкова інформація щодо Block Street (BSB)

Рейтинг No.342 Ринкова капіталізація ₴ 31,36M₴ 31,36M ₴ 31,36M Обсяг (за 24 год) ₴ 181,42K₴ 181,42K ₴ 181,42K Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 140,86M₴ 140,86M ₴ 140,86M Циркуляційне постачання 222,65M 222,65M 222,65M Максимальна пропозиція 1 000 000 000 1 000 000 000 1 000 000 000 Загальна пропозиція 1 000 000 000 1 000 000 000 1 000 000 000 Коефіцієнт циркуляції 22,26% Публічний блокчейн BSC

Поточна ринкова капіталізація Block Street — ₴ 31,36M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 181,42K. Циркуляційна пропозиція BSB — 222,65M, зі загальною пропозицією 1000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 140,86M.