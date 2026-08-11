Сьогоднішня ціна BANX Network

Поточна ціна BANX Network (BXE) сьогодні становить ₴ 0,002873, зі зміною 3,97% за останні 24 години. Поточний курс конвертації BXE до UAH становить ₴ 0,002873 за BXE.

BANX Network наразі посідає №1951 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 864,26K, з циркуляційною пропозицією у 300,82M BXE. Протягом останніх 24 годин BXE торгувався між ₴ 0,002837 (мінімум) та ₴ 0,003068 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 3,6634471754213895787, тоді як історичний мінімум — ₴ 0,1313104946872079333.

У короткостроковій динаміці BXE змінився на -1,85% за останню годину та на +14,64% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 11,72K.

Ринкова інформація щодо BANX Network (BXE)

Рейтинг No.1951 Ринкова капіталізація ₴ 864,26K₴ 864,26K ₴ 864,26K Обсяг (за 24 год) ₴ 11,72K₴ 11,72K ₴ 11,72K Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 1,44M₴ 1,44M ₴ 1,44M Циркуляційне постачання 300,82M 300,82M 300,82M Максимальна пропозиція 500 000 000 500 000 000 500 000 000 Загальна пропозиція 490 000 000 490 000 000 490 000 000 Коефіцієнт циркуляції 60,16% Публічний блокчейн XRP

Поточна ринкова капіталізація BANX Network — ₴ 864,26K, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 11,72K. Циркуляційна пропозиція BXE — 300,82M, зі загальною пропозицією 490000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 1,44M.