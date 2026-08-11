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Поточна ціна BANX Network сьогодні становить 0,002873 UAH. Ринкова капіталізація BXE становить 864 255,857127 UAH. Відстежуйте оновлення цін BXE до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна BANX Network сьогодні становить 0,002873 UAH. Ринкова капіталізація BXE становить 864 255,857127 UAH. Відстежуйте оновлення цін BXE до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про BXE

Інформація про ціну BXE

Що таке BXE

Whitepaper BXE

Офіційний вебсайт BXE

Токеноміка BXE

Прогноз ціни BXE

Історія BXE

Посібник з купівлі BXE

Конвертація BXE у фіатну валюту

Спот BXE

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Курс BANX Network (BXE)

Актуальна ціна 1 BXE до UAH:

₴0,12910364
₴0,12910364₴0,12910364
-3,97%1D
UAH
Графік ціни BANX Network (BXE) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 14:03:26 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна BANX Network

Поточна ціна BANX Network (BXE) сьогодні становить ₴ 0,002873, зі зміною 3,97% за останні 24 години. Поточний курс конвертації BXE до UAH становить ₴ 0,002873 за BXE.

BANX Network наразі посідає №1951 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 864,26K, з циркуляційною пропозицією у 300,82M BXE. Протягом останніх 24 годин BXE торгувався між ₴ 0,002837 (мінімум) та ₴ 0,003068 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 3,6634471754213895787, тоді як історичний мінімум — ₴ 0,1313104946872079333.

У короткостроковій динаміці BXE змінився на -1,85% за останню годину та на +14,64% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 11,72K.

Ринкова інформація щодо BANX Network (BXE)

No.1951

₴ 864,26K
₴ 864,26K₴ 864,26K

₴ 11,72K
₴ 11,72K₴ 11,72K

₴ 1,44M
₴ 1,44M₴ 1,44M

300,82M
300,82M 300,82M

500 000 000
500 000 000 500 000 000

490 000 000
490 000 000 490 000 000

60,16%

XRP

Поточна ринкова капіталізація BANX Network — ₴ 864,26K, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 11,72K. Циркуляційна пропозиція BXE — 300,82M, зі загальною пропозицією 490000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 1,44M.

Історія ціни BANX Network у UAH

Діапазон зміни цін за 24 години:
₴ 0,002837
₴ 0,002837₴ 0,002837
Мін. за 24 год
₴ 0,003068
₴ 0,003068₴ 0,003068
Макс. за 24 год

₴ 0,002837
₴ 0,002837₴ 0,002837

₴ 0,003068
₴ 0,003068₴ 0,003068

₴ 3,6634471754213895787
₴ 3,6634471754213895787₴ 3,6634471754213895787

₴ 0,1313104946872079333
₴ 0,1313104946872079333₴ 0,1313104946872079333

-1,85%

-3,96%

+14,64%

+14,64%

Історія ціни BANX Network (BXE) у UAH

Відстежуйте зміни ціни на BANX Network за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (UAH)Зміна (%)
Сьогодні₴ -0,00533731-3,96%
30 днів₴ -0,000133-4,43%
60 днів₴ -0,000147-4,87%
90 днів₴ -0,007007-70,93%
Зміна ціни BANX Network сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни BXE на ₴ -0,00533731 (-3,96%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни BANX Network за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ -0,000133 (-4,43%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни BANX Network за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник BXE змінився на ₴ -0,000147 (-4,87%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни BANX Network за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ -0,007007 (-70,93%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для BANX Network (BXE)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни BANX Network зараз.

Аналіз для BANX Network

Цей аналіз використовує моделі штучного інтелекту для оцінки нещодавньої динаміки ціни, обсягів торгівлі та настрої ринку для BANX Network. Обробка даних у режимі реального часу висвітлює нові тенденції та потенційні торговельні налаштування, підтримуючи прийняття обґрунтованіших та своєчасних рішень.

Які фактори впливають на ціни BANX Network?

Ціни на токени BXE залежать від декількох ключових факторів:

Попит і пропозиція: Обсяг торгів та обіг токенів впливають на цінові коливання.

Ринковий настрій: Загальні тренди на криптовалютному ринку та довіра інвесторів мають значний вплив на оцінку BXE.

Корисність та прийняття: Реальні випадки використання та адаптація платформи сприяють зростанню попиту.

Чому люди хочуть знати сьогоднішню ціну BANX Network?

Люди хочуть знати ціну BXE сьогодні з кількох ключових причин: прийняття обґрунтованих торговельних рішень, відстеження вартості портфелю, виявлення ринкових тенденцій, точне планування покупок/продажів, оцінка результатів інвестицій та отримання актуальної інформації про волатильність ринку для управління ризиками.

Прогноз ціни BANX Network

Прогноз ціни BANX Network (BXE) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна BXE у 2030 році становить ₴ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни BANX Network (BXE) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна BANX Network потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у ₴ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне BANX Network у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни BXE на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни BANX Network.

Як купити та інвестувати BANX Network в Україна

Готові розпочати торгівлю з BANX Network? Купівля BXE на MEXC — це швидка та зручна процедура для початківців. Ви можете почати торгувати миттєво, як тільки зробите свою першу купівлю. Щоб дізнатися більше, перегляньте наш повний посібник про те, як купити BANX Network. Нижче наведено короткий огляд на 5 кроків, який допоможе вам розпочати процес купівлі BANX Network (BXE).

Крок 1

Зареєструйте акаунт і пройдіть KYC

Спочатку зареєструйте акаунт і пройдіть KYC на MEXC. Ви можете зробити це на офіційному вебсайті MEXC або в застосунку MEXC за допомогою свого номера телефону або адреси електронної пошти.
Крок 2

Додайте USDT, USDC або USDE до свого гаманця

USDT, USDC і USDE полегшують торгівлю на MEXC. Ви можете купити USDT, USDC і USDE за допомогою банківського переказу, позабіржової торгівлі або P2P-торгівлі.
Крок 3

Перейдіть на сторінку спотової торгівлі

На вебсайті MEXC клацніть "Спот" на верхній панелі та знайдіть бажані токени.
Крок 4

Виберіть токени

Маючи в доступі більше -- токенів, ви можете легко купити Bitcoin, Ethereum та популярні токени.
Крок 5

Завершіть купівлю

Введіть кількість токенів або еквівалент у вашій місцевій валюті. Натисніть «Купити», і BANX Network буде миттєво зараховано на ваш гаманець.
Посібник з купівлі BANX Network (BXE)

Що ви можете зробити з BANX Network

Володіння BANX Network відкриває вам більше можливостей для купівлі та утримання. Ви можете торгувати BTC на сотнях ринків, отримувати пасивні винагороди завдяки продуктам безстрокового стейкінгу та заощаджень або використовувати професійні торгові інструменти для збільшення кількості своїх активів. Незалежно від того, чи ви новачок, чи професійний і досвідчений інвестор, MEXC дозволяє легко максимізувати ваш криптопотенціал. Нижче наведено чотири найкращі способи максимально використати ваші токени Bitcoin.

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Торгівля з наднизькими комісіями на MEXC

Купівля BANX Network (BXE) на MEXC означає більше цінності за ваші гроші. Як одна з платформ з найнижчими комісіями на ринку, MEXC допомагає вам зменшити витрати вже з першої угоди.

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Крім того, ви можете торгувати обраними спотовими токенами абсолютно без комісій за допомогою Фестивалю без комісій на MEXC.

Що таке BANX Network (BXE)

Banx Network — це децентралізована медіа-платформа, побудована на XRP Ledger, яка забезпечує громадянську журналістику та ончейн-власність за підтримки токена BXE.

Ресурс BANX Network

Щоб дізнатися більше про BANX Network, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтBANX Network
Оглядач блокчейну

Категорія :

Decentralized Finance (DeFi)XRP Ledger Ecosystem

Люди також запитують: Інші запитання про BANX Network

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 14:03:26 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для BANX Network (BXE)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

Дізнайтеся більше про BANX Network

BXE USDT (ф'ючерсна торгівля)

Відкрийте лонг або шорт позицію BXE з кредитним плечем. Досліджуйте ф'ючерсну торгівлю BXEUSDT на MEXC та заробляйте на ринкових коливаннях.

Торгівля на ринках BANX Network (BXE) на MEXC

Досліджуйте спотові та ф'ючерсні ринки, переглядайте ціну та обсяги BANX Network у режимі реального часу і безпосередньо торгуйте.

Пари
Ціна
Зміна за 24 год
Обсяг за 24 год
BXE/USDT
₴0,12798139
₴0,12798139₴0,12798139
-4,80%
3.92M (USDT)

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up

up

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DAPPOS

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DOS

₴21,4839051
₴21,4839051₴21,4839051

+857,18%

The Toad Pepe

The Toad Pepe

TOAD

₴0,7680679
₴0,7680679₴0,7680679

+36,55%

AurumX

AurumX

UMX

₴7,9441833
₴7,9441833₴7,9441833

-12,34%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

₴183,012041
₴183,012041₴183,012041

+126,35%

Лідери

Токени з найбільшим зростанням за сьогодні

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₴21,4839051₴21,4839051

+857,18%

BluWhale AI

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₴1,30966575
₴1,30966575₴1,30966575

+95,84%

ZKcandy

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₴183,012041
₴183,012041₴183,012041

+126,35%

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

₴0,300763
₴0,300763₴0,300763

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Myros

Myros

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₴0,821487₴0,821487

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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