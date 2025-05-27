Що таке Huma Finance (HUMA)

Huma — перша мережа PayFi і першопроходець у динамічній екосистемі PayFi. Вона дозволяє глобальним платіжним установам здійснювати платежі 24/7, використовуючи стейблкоїни та ліквідність ончейн, привносячи швидкість, прозорість та ефективність у традиційно повільну фінансову інфраструктуру.

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Прогноз курсу Huma Finance

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Історія ціни Huma Finance

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Як купити Huma Finance (HUMA)

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HUMA до місцевих валют

1 HUMA до VND ₫ 1 565,12664 1 HUMA до AUD A$ 0,094612 1 HUMA до GBP ￡ 0,0445592 1 HUMA до EUR € 0,0537152 1 HUMA до USD $ 0,06104 1 HUMA до MYR RM 0,2581992 1 HUMA до TRY ₺ 2,3817808 1 HUMA до JPY ¥ 8,8001368 1 HUMA до RUB ₽ 4,89846 1 HUMA до INR ₹ 5,209764 1 HUMA до IDR Rp 1 000,6555776 1 HUMA до KRW ₩ 83,8457648 1 HUMA до PHP ₱ 3,3895512 1 HUMA до EGP ￡E. 3,0391816 1 HUMA до BRL R$ 0,344876 1 HUMA до CAD C$ 0,0836248 1 HUMA до BDT ৳ 7,4517632 1 HUMA до NGN ₦ 96,7349712 1 HUMA до UAH ₴ 2,5441472 1 HUMA до VES Bs 5,73776 1 HUMA до PKR Rs 17,1894744 1 HUMA до KZT ₸ 31,0791264 1 HUMA до THB ฿ 1,99906 1 HUMA до TWD NT$ 1,8299792 1 HUMA до AED د.إ 0,2240168 1 HUMA до CHF Fr 0,0500528 1 HUMA до HKD HK$ 0,4779432 1 HUMA до MAD .د.م 0,5633992 1 HUMA до MXN $ 1,171968

Ресурс Huma Finance

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Люди також запитують: Інші запитання про Huma Finance Яка сьогодні ціна Huma Finance (HUMA)? Поточна ціна Huma Finance (HUMA) становить 0,06104 USD . Яка ринкова капіталізація Huma Finance (HUMA)? Поточна ринкова капіталізація Huma Finance становить $ 105,80M USD . Вона розраховується шляхом множення поточної пропозиції HUMA на ринкову ціну в реальному часі 0,06104 USD . Яка циркуляційна пропозиція Huma Finance (HUMA)? Поточна циркуляційна пропозиція Huma Finance (HUMA) становить 1,73B USD . Яка була найвища ціна Huma Finance (HUMA)? Станом на 2025-05-27 , найвища ціна Huma Finance (HUMA) становить 0,127 USD . Який обсяг торгівлі Huma Finance (HUMA) за 24 год? Обсяг торгівлі Huma Finance (HUMA) за 24 год становить $ 103,01M USD . Ви можете дізнатися більше про токени, доступні для торгівлі на MEXC, і перевірити їх обсяг торгівлі за 24 год.

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