Сьогоднішня ціна Kintara

Поточна ціна Kintara (KINS) сьогодні становить ₴ 0,002602, зі зміною 2,86% за останні 24 години. Поточний курс конвертації KINS до UAH становить ₴ 0,002602 за KINS.

Kintara наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні --, з циркуляційною пропозицією у -- KINS. Протягом останніх 24 годин KINS торгувався між ₴ 0,002456 (мінімум) та ₴ 0,002854 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить --, тоді як історичний мінімум — --.

У короткостроковій динаміці KINS змінився на -6,00% за останню годину та на -36,88% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 58,73K.

Ринкова інформація щодо Kintara (KINS)

Ринкова капіталізація ---- -- Обсяг (за 24 год) ₴ 58,73K₴ 58,73K ₴ 58,73K Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 2,59M₴ 2,59M ₴ 2,59M Циркуляційне постачання ---- -- Загальна пропозиція 995 436 192,62 995 436 192,62 995 436 192,62 Публічний блокчейн SOL

Поточна ринкова капіталізація Kintara — --, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 58,73K. Циркуляційна пропозиція KINS — --, зі загальною пропозицією 995436192.62. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 2,59M.