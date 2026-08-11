Сьогоднішня ціна KlipAI

Поточна ціна KlipAI (KLIP) сьогодні становить ₴ 0,002365, зі зміною 5,66% за останні 24 години. Поточний курс конвертації KLIP до UAH становить ₴ 0,002365 за KLIP.

KlipAI наразі посідає №4015 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 0,00, з циркуляційною пропозицією у 0,00 KLIP. Протягом останніх 24 годин KLIP торгувався між ₴ 0,002327 (мінімум) та ₴ 0,002553 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 0,9797365193020464604, тоді як історичний мінімум — ₴ 0,0002076332625536035.

У короткостроковій динаміці KLIP змінився на -0,43% за останню годину та на -32,45% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 54,49K.

Ринкова інформація щодо KlipAI (KLIP)

Рейтинг No.4015 Ринкова капіталізація ₴ 0,00₴ 0,00 ₴ 0,00 Обсяг (за 24 год) ₴ 54,49K₴ 54,49K ₴ 54,49K Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 2,37M₴ 2,37M ₴ 2,37M Циркуляційне постачання 0,00 0,00 0,00 Максимальна пропозиція 1 000 000 000 1 000 000 000 1 000 000 000 Загальна пропозиція 1 000 000 000 1 000 000 000 1 000 000 000 Коефіцієнт циркуляції 0,00% Публічний блокчейн BSC

Поточна ринкова капіталізація KlipAI — ₴ 0,00, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 54,49K. Циркуляційна пропозиція KLIP — 0,00, зі загальною пропозицією 1000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 2,37M.