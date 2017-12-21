mexc
РинкиСпот
В тренді
Ф'ючерсиM-Day - Ф'ючерси
Пошук
Обрані
ELF/USDT
ELF
----
--
Макс 24г
--
Мін 24г
--
Обсяг за 24г (ELF)
--
Сума за 24г (USDT)
--
Графік K-лінії
Інформація
Книга ордерів
Угоди на ринку
Угоди на ринку
Спот
Відкриті ордери (0)
Історія ордерів
Історія угод
Відкриті позиції (0)

ELF/USDT

ELF
----
--
Макс 24г
0
Мін 24г
0
Обсяг за 24г (ELF)
0.00
Сума за 24г (USDT)
0.00
Макс 24г
0
Мін 24г
0
Обсяг за 24г (ELF)
0.00
Сума за 24г (USDT)
0.00
Графік K-лінії
Інформація
Графік K-лінії
Інформація
Loading..
Базовий
TradingView
Глибина
ELF
Огляд
Ім'я
ELF
Час випуску
2017-12-21 00:00:00
Ціна випуску
0.099 USDT
Макс. пропозиція
1,000,000,000
Циркуляційна пропозиція
260,000,000
Циркуляційна ринкова капіталізація
--
Пов'язані посилання
Книга ордерів
Книга ордерів
0.0001

Ціна(
USDT
)

(
ELF
)

(
USDT
)

0<$0.01
Угоди на ринку
Угоди на ринку
Сума(ELF)
Ціна(USDT)
Сума(ELF)
Час
Спот
 
5X-X Ф'ючерси
Спот
 
5X-X Ф'ючерси
Мейкер --% / Тейкер --%
Купити
Продати
Ліміт
Маркет
Переказ
Купити за допомогою
USD
Доступно-- USDT
ЦінаUSDT
СумаELF
ВсьогоUSDT
Доступно-- ELF
ЦінаUSDT
СумаELF
ВсьогоUSDT
Відкриті ордери (0)
Історія ордерів
Історія угод
Відкриті позиції (0)
Відкриті ордери (0)
Історія ордерів
Історія угод
Відкриті позиції (0)
Торгова пара
Час
Тип
Сторона
Ціна
Кількість
Сума ордеру
TP/SL
Виконано
Умови тригеру
Скасувати все
network_iconМережа нестабільна
Перемикати
Документація API
Документація API
Соцмережі
Надіслати запит
Надіслати запит
Онлайн-служба підтримки клієнтів
Онлайн-служба підтримки клієнтів
Loading...