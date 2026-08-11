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Поточна ціна Metal Blockchain сьогодні становить 0.099 UAH. Ринкова капіталізація METAL становить 0 UAH. Відстежуйте оновлення цін METAL до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Metal Blockchain сьогодні становить 0.099 UAH. Ринкова капіталізація METAL становить 0 UAH. Відстежуйте оновлення цін METAL до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про METAL

Інформація про ціну METAL

Що таке METAL

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Прогноз ціни METAL

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Курс Metal Blockchain (METAL)

Актуальна ціна 1 METAL до UAH:

₴4.44411
₴4.44411₴4.44411
-1,48%1D
UAH
Графік ціни Metal Blockchain (METAL) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 14:47:42 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Metal Blockchain

Поточна ціна Metal Blockchain (METAL) сьогодні становить ₴ 0.099, зі зміною 1.48% за останні 24 години. Поточний курс конвертації METAL до UAH становить ₴ 0.099 за METAL.

Metal Blockchain наразі посідає №3778 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 0,00, з циркуляційною пропозицією у 0,00 METAL. Протягом останніх 24 годин METAL торгувався між ₴ 0.09889 (мінімум) та ₴ 0.10257 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 73.908543041638964574, тоді як історичний мінімум — ₴ 1.5836956967528476208.

У короткостроковій динаміці METAL змінився на -0.02% за останню годину та на -0.63% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 1,30K.

Ринкова інформація щодо Metal Blockchain (METAL)

No.3778

₴ 0,00
₴ 0,00₴ 0,00

₴ 1,30K
₴ 1,30K₴ 1,30K

₴ 33.00M
₴ 33.00M₴ 33.00M

0,00
0,00 0,00

333,333,333
333,333,333 333,333,333

PROTO

Поточна ринкова капіталізація Metal Blockchain — ₴ 0,00, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 1,30K. Циркуляційна пропозиція METAL — 0,00, зі загальною пропозицією 333333333. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 33.00M.

Історія ціни Metal Blockchain у UAH

Діапазон зміни цін за 24 години:
₴ 0.09889
₴ 0.09889₴ 0.09889
Мін. за 24 год
₴ 0.10257
₴ 0.10257₴ 0.10257
Макс. за 24 год

₴ 0.09889
₴ 0.09889₴ 0.09889

₴ 0.10257
₴ 0.10257₴ 0.10257

₴ 73.908543041638964574
₴ 73.908543041638964574₴ 73.908543041638964574

₴ 1.5836956967528476208
₴ 1.5836956967528476208₴ 1.5836956967528476208

-0.02%

-1.48%

-0.63%

-0.63%

Історія ціни Metal Blockchain (METAL) у UAH

Відстежуйте зміни ціни на Metal Blockchain за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (UAH)Зміна (%)
Сьогодні₴ -0.0667609-1.48%
30 днів₴ -0.01236-11.10%
60 днів₴ -0.03189-24.37%
90 днів₴ -0.04974-33.45%
Зміна ціни Metal Blockchain сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни METAL на ₴ -0.0667609 (-1.48%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Metal Blockchain за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ -0.01236 (-11.10%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Metal Blockchain за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник METAL змінився на ₴ -0.03189 (-24.37%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Metal Blockchain за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ -0.04974 (-33.45%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Metal Blockchain (METAL)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Metal Blockchain зараз.

Аналіз для Metal Blockchain

Цей аналіз використовує моделі штучного інтелекту для оцінки нещодавньої динаміки ціни, обсягів торгівлі та настрої ринку для Metal Blockchain. Обробка даних у режимі реального часу висвітлює нові тенденції та потенційні торговельні налаштування, підтримуючи прийняття обґрунтованіших та своєчасних рішень.

Які фактори впливають на ціни Metal Blockchain?

Ціни на блокчейн METAL залежать від кількох ключових факторів:

1. Настрій ринку та загальні тренди у сфері криптовалют.
2. Ступінь прийняття інтеграції банківських та фінансових послуг METAL.
3. Оголошення про партнерства з традиційними фінансовими установами.
4. Регуляторні зміни, що впливають на крипто-банківські мости.
5. Обсяг торгівлі та ліквідність на біржах.
6. Конкуренція з іншими блокчейн-платіжними рішеннями.
7. Технічні розробки та оновлення мережі.
8. Загальні економічні умови, які впливають на ризикові активи.

Чому люди хочуть знати сьогоднішню ціну Metal Blockchain?

Люди хочуть знати ціну Metal Blockchain (METAL) на сьогоднішній день з кількох ключових причин: прийняття рішень щодо торгівлі, управління портфелем, визначення часу інвестування, аналіз ринку та обчислення прибутків і збитків. Активні трейдери потребують цін у реальному часі, щоб ефективно виконувати накази про покупку/продаж. Інвестори стежать за щоденними коливаннями цін, аби оцінювати результати своєї діяльності та приймати стратегічні рішення. Волатильність цін на криптовалютних ринках робить поточні ціни надзвичайно важливими для максимізації прибутку та мінімізації збитків.

Прогноз ціни Metal Blockchain

Прогноз ціни Metal Blockchain (METAL) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна METAL у 2030 році становить ₴ --, а темп зростання складає 0.00%.
Прогноз ціни Metal Blockchain (METAL) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Metal Blockchain потенційно може зрости на 0.00% і досягти торгової ціни у ₴ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Metal Blockchain у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни METAL на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Metal Blockchain.

Як купити та інвестувати Metal Blockchain в Україна

Готові розпочати торгівлю з Metal Blockchain? Купівля METAL на MEXC — це швидка та зручна процедура для початківців. Ви можете почати торгувати миттєво, як тільки зробите свою першу купівлю. Щоб дізнатися більше, перегляньте наш повний посібник про те, як купити Metal Blockchain. Нижче наведено короткий огляд на 5 кроків, який допоможе вам розпочати процес купівлі Metal Blockchain (METAL).

Крок 1

Зареєструйте акаунт і пройдіть KYC

Спочатку зареєструйте акаунт і пройдіть KYC на MEXC. Ви можете зробити це на офіційному вебсайті MEXC або в застосунку MEXC за допомогою свого номера телефону або адреси електронної пошти.
Крок 2

Додайте USDT, USDC або USDE до свого гаманця

USDT, USDC і USDE полегшують торгівлю на MEXC. Ви можете купити USDT, USDC і USDE за допомогою банківського переказу, позабіржової торгівлі або P2P-торгівлі.
Крок 3

Перейдіть на сторінку спотової торгівлі

На вебсайті MEXC клацніть "Спот" на верхній панелі та знайдіть бажані токени.
Крок 4

Виберіть токени

Маючи в доступі більше -- токенів, ви можете легко купити Bitcoin, Ethereum та популярні токени.
Крок 5

Завершіть купівлю

Введіть кількість токенів або еквівалент у вашій місцевій валюті. Натисніть «Купити», і Metal Blockchain буде миттєво зараховано на ваш гаманець.
Посібник з купівлі Metal Blockchain (METAL)

Що ви можете зробити з Metal Blockchain

Володіння Metal Blockchain відкриває вам більше можливостей для купівлі та утримання. Ви можете торгувати BTC на сотнях ринків, отримувати пасивні винагороди завдяки продуктам безстрокового стейкінгу та заощаджень або використовувати професійні торгові інструменти для збільшення кількості своїх активів. Незалежно від того, чи ви новачок, чи професійний і досвідчений інвестор, MEXC дозволяє легко максимізувати ваш криптопотенціал. Нижче наведено чотири найкращі способи максимально використати ваші токени Bitcoin.

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Що таке Metal Blockchain (METAL)

Metal blockchain ($METAL) is a layer zero blockchain that allows any chain to deploy and find consensus through the Snow protocols (introduced by Avalanche) allowing it to run on a highly efficient model of Proof-of-Stake (PoS), eliminating the need for Proof-of-Work (PoW).

Ресурс Metal Blockchain

Щоб дізнатися більше про Metal Blockchain, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтMetal Blockchain
Оглядач блокчейну

Категорія :

BNB Chain EcosystemEthereum EcosystemGaming (GameFi)

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Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 14:47:42 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Metal Blockchain (METAL)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

Дізнайтеся більше про Metal Blockchain

METAL USDT (ф'ючерсна торгівля)

Відкрийте лонг або шорт позицію METAL з кредитним плечем. Досліджуйте ф'ючерсну торгівлю METALUSDT на MEXC та заробляйте на ринкових коливаннях.

Торгівля на ринках Metal Blockchain (METAL) на MEXC

Досліджуйте спотові та ф'ючерсні ринки, переглядайте ціну та обсяги Metal Blockchain у режимі реального часу і безпосередньо торгуйте.

Пари
Ціна
Зміна за 24 год
Обсяг за 24 год
METAL/USDT
₴4.44411
₴4.44411₴4.44411
-1.48%
13.04K (USDT)

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

Калькулятор METAL до UAH

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1 METAL = 4.44411 UAH