Сьогоднішня ціна Metal Blockchain

Поточна ціна Metal Blockchain (METAL) сьогодні становить ₴ 0.099, зі зміною 1.48% за останні 24 години. Поточний курс конвертації METAL до UAH становить ₴ 0.099 за METAL.

Metal Blockchain наразі посідає №3778 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 0,00, з циркуляційною пропозицією у 0,00 METAL. Протягом останніх 24 годин METAL торгувався між ₴ 0.09889 (мінімум) та ₴ 0.10257 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 73.908543041638964574, тоді як історичний мінімум — ₴ 1.5836956967528476208.

У короткостроковій динаміці METAL змінився на -0.02% за останню годину та на -0.63% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 1,30K.

Ринкова інформація щодо Metal Blockchain (METAL)

Рейтинг No.3778 Ринкова капіталізація ₴ 0,00₴ 0,00 ₴ 0,00 Обсяг (за 24 год) ₴ 1,30K₴ 1,30K ₴ 1,30K Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 33.00M₴ 33.00M ₴ 33.00M Циркуляційне постачання 0,00 0,00 0,00 Загальна пропозиція 333,333,333 333,333,333 333,333,333 Публічний блокчейн PROTO

Поточна ринкова капіталізація Metal Blockchain — ₴ 0,00, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 1,30K. Циркуляційна пропозиція METAL — 0,00, зі загальною пропозицією 333333333. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 33.00M.