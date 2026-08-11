Сьогоднішня ціна Core DAO

Поточна ціна Core DAO (CORE) сьогодні становить ₴ 0,01976, зі зміною 0,75% за останні 24 години. Поточний курс конвертації CORE до UAH становить ₴ 0,01976 за CORE.

Core DAO наразі посідає №527 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 24,47M, з циркуляційною пропозицією у 1,24B CORE. Протягом останніх 24 годин CORE торгувався між ₴ 0,01965 (мінімум) та ₴ 0,02048 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 290,35928066484706865, тоді як історичний мінімум — ₴ 1,0455620088917685501.

У короткостроковій динаміці CORE змінився на -0,31% за останню годину та на -4,96% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 72,49K.

Ринкова інформація щодо Core DAO (CORE)

Рейтинг No.527 Ринкова капіталізація ₴ 24,47M₴ 24,47M ₴ 24,47M Обсяг (за 24 год) ₴ 72,49K₴ 72,49K ₴ 72,49K Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 41,50M₴ 41,50M ₴ 41,50M Циркуляційне постачання 1,24B 1,24B 1,24B Максимальна пропозиція 2 100 000 000 2 100 000 000 2 100 000 000 Загальна пропозиція 2 093 769 839,03528109 2 093 769 839,03528109 2 093 769 839,03528109 Коефіцієнт циркуляції 58,96% Ринкова частка 0,01% Публічний блокчейн CORE

Поточна ринкова капіталізація Core DAO — ₴ 24,47M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 72,49K. Циркуляційна пропозиція CORE — 1,24B, зі загальною пропозицією 2093769839.03528109. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 41,50M.