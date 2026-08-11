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Поточна ціна Core DAO сьогодні становить 0,01976 UAH. Ринкова капіталізація CORE становить 24 466 950,1963819410712 UAH. Відстежуйте оновлення цін CORE до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Core DAO сьогодні становить 0,01976 UAH. Ринкова капіталізація CORE становить 24 466 950,1963819410712 UAH. Відстежуйте оновлення цін CORE до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

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Логотип Core DAO

Курс Core DAO (CORE)

Актуальна ціна 1 CORE до UAH:

₴0,8870264
₴0,8870264₴0,8870264
-0,75%1D
UAH
Графік ціни Core DAO (CORE) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 14:10:27 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Core DAO

Поточна ціна Core DAO (CORE) сьогодні становить ₴ 0,01976, зі зміною 0,75% за останні 24 години. Поточний курс конвертації CORE до UAH становить ₴ 0,01976 за CORE.

Core DAO наразі посідає №527 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 24,47M, з циркуляційною пропозицією у 1,24B CORE. Протягом останніх 24 годин CORE торгувався між ₴ 0,01965 (мінімум) та ₴ 0,02048 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 290,35928066484706865, тоді як історичний мінімум — ₴ 1,0455620088917685501.

У короткостроковій динаміці CORE змінився на -0,31% за останню годину та на -4,96% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 72,49K.

Ринкова інформація щодо Core DAO (CORE)

No.527

₴ 24,47M
₴ 24,47M₴ 24,47M

₴ 72,49K
₴ 72,49K₴ 72,49K

₴ 41,50M
₴ 41,50M₴ 41,50M

1,24B
1,24B 1,24B

2 100 000 000
2 100 000 000 2 100 000 000

2 093 769 839,03528109
2 093 769 839,03528109 2 093 769 839,03528109

58,96%

0,01%

CORE

Поточна ринкова капіталізація Core DAO — ₴ 24,47M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 72,49K. Циркуляційна пропозиція CORE — 1,24B, зі загальною пропозицією 2093769839.03528109. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 41,50M.

Історія ціни Core DAO у UAH

Діапазон зміни цін за 24 години:
₴ 0,01965
₴ 0,01965₴ 0,01965
Мін. за 24 год
₴ 0,02048
₴ 0,02048₴ 0,02048
Макс. за 24 год

₴ 0,01965
₴ 0,01965₴ 0,01965

₴ 0,02048
₴ 0,02048₴ 0,02048

₴ 290,35928066484706865
₴ 290,35928066484706865₴ 290,35928066484706865

₴ 1,0455620088917685501
₴ 1,0455620088917685501₴ 1,0455620088917685501

-0,31%

-0,75%

-4,96%

-4,96%

Історія ціни Core DAO (CORE) у UAH

Відстежуйте зміни ціни на Core DAO за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (UAH)Зміна (%)
Сьогодні₴ -0,006703-0,75%
30 днів₴ -0,00534-21,28%
60 днів₴ -0,00694-26,00%
90 днів₴ -0,02245-53,19%
Зміна ціни Core DAO сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни CORE на ₴ -0,006703 (-0,75%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Core DAO за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ -0,00534 (-21,28%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Core DAO за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник CORE змінився на ₴ -0,00694 (-26,00%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Core DAO за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ -0,02245 (-53,19%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Core DAO (CORE)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Core DAO зараз.

Аналіз для Core DAO

Цей аналіз використовує моделі штучного інтелекту для оцінки нещодавньої динаміки ціни, обсягів торгівлі та настрої ринку для Core DAO. Обробка даних у режимі реального часу висвітлює нові тенденції та потенційні торговельні налаштування, підтримуючи прийняття обґрунтованіших та своєчасних рішень.

Ринковий тренд Core DAO сьогодні: бичачий чи ведмежий?

Поточні загальні настрої на ринку CORE: ведмежі, бичачі 45% | ведмежі 55%;

Вимір індикатораВисновок моделіСпіввідношення/порігКороткий огляд
KDJХрест смертіK < DКороткостроковий імпульс охолоджується, «температура» знижується.
Група ЕМА7 купівля, 0 нейтрально, 0 продаж≥ 80%, купівляУсі MA спрямовані вгору, короткострокова значно вища за довгострокову.
StochRSI20‑80Нейтральна зонаНормальний темп, без екстремальних сигналів.
MACDХрест смертіDIF < DEAФормується ведмежий імпульс.
Група МА5‑6 купівля60‑80%, купівляБільшість MA спрямовані вгору, домінує бичача конфігурація.
BOLL (20,2)Середня лінія < ціна ≤ верхня лініяМіж середньою та верхньою лініямиВідносно сильний рух, але без екстремальних значень.
Точка розворотуS1 ≤ ціна < точка розворотуМіж S1 і точкою розворотуЦіна щойно залишила центральну точку розвороту, помірно низька позиція.
RSI (14)Нейтрально30‑70Діапазон у нормі, є простір для руху.

CORE_USDT на 4-годинному таймфреймі торгувався на рівні 0,01989, перебуваючи між хабом S1 (0,01981) та центральним рівнем (0,01997). Ціна знаходиться в нижній частині системи опорних точок; короткострокові скользящі середні показують сигнали для покупки, а довгостроковий тренд залишається нейтральним. Сили биків і ведмедів ведуть гру у вузькому діапазоні, при цьому структура не демонструє явних ознак прориву. Індикатор MACD зафіксував перехрещення смерті, що свідчить про зміщення краткострокової динаміки в бік ведмедів. RSI перебуває в нейтральній зоні, а значення KDJ та StochRSI не вказують на екстремальні умови перевиторгу чи перепродажу. Пояс Болінджера збігається, волатильність скорочується, а швидкі та повільні індикатори демонструють розшарування, що свідчить про відсутність одностороннього потужного руху на ринку. Ближче до верху опір знаходиться на рівні R1 — 0,02014, що відповідає приблизно 1,25% від поточної ціни. Ближче до низу підтримка розташована на рівні S1 — 0,01981, що відповідає близько 0,4% від поточної ціни. Далекі опорні рівні: R2 — 0,02030 та S2 — 0,01964. Якщо ціна не зможе надійно закріпитися вище центрального рівня 0,01997, то продовжиться коливальний формат консолідації в поточному діапазоні.

Цей контент згенеровано ШІ на основі історичних і поточних ринкових даних. Він має виключно інформаційний характер і не є інвестиційною порадою.

Які фактори впливають на ціни Core DAO?

Ціни на токен CORE залежать від кількох ключових факторів:

1. Прийняття мережі — зростання кількості валидаторів, делегаторів та dApp, створених на блокчейні Core.
2. Інтеграція з майнінгом біткоїнів — унікальний консенсус Satoshi Plus в Core, що об’єднує майнерів BTC.
3. Винагороди за стекінг — рівні APY, які впливають на попит і пропозицію токенів.
4. Ринковий настрій — загальні тренди на криптовалютному ринку та довіра інвесторів.
5. Партнерства — стратегічні альянси та розвиток екосистеми.
6. Корисність токену — використання для управління, стекінгу та оплати транзакцій.
7. Конкуренція — продуктивність порівняно з іншими блокчейнами шару 1.
8. Регуляторні новини — зміни в політиці, що впливають на блокчейн-проекти.

Чому люди хочуть знати сьогоднішню ціну Core DAO?

Люди хочуть знати ціну Core DAO (CORE) на сьогоднішній день з кількох ключових причин: прийняття рішень щодо торгівлі, управління портфелем, аналіз ринку та визначення оптимального часу для інвестування. Дані про ціну у реальному часі допомагають трейдерам визначати точки входу/виходу, відстежувати прибуток/збитки, оцінювати ринкові тенденції та приймати обґрунтовані рішення щодо покупки, продажу або утримання токенів CORE.

Прогноз ціни Core DAO

Прогноз ціни Core DAO (CORE) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна CORE у 2030 році становить ₴ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни Core DAO (CORE) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Core DAO потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у ₴ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Core DAO у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни CORE на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Core DAO.

Як купити та інвестувати Core DAO в Україна

Готові розпочати торгівлю з Core DAO? Купівля CORE на MEXC — це швидка та зручна процедура для початківців. Ви можете почати торгувати миттєво, як тільки зробите свою першу купівлю. Щоб дізнатися більше, перегляньте наш повний посібник про те, як купити Core DAO. Нижче наведено короткий огляд на 5 кроків, який допоможе вам розпочати процес купівлі Core DAO (CORE).

Крок 1

Зареєструйте акаунт і пройдіть KYC

Спочатку зареєструйте акаунт і пройдіть KYC на MEXC. Ви можете зробити це на офіційному вебсайті MEXC або в застосунку MEXC за допомогою свого номера телефону або адреси електронної пошти.
Крок 2

Додайте USDT, USDC або USDE до свого гаманця

USDT, USDC і USDE полегшують торгівлю на MEXC. Ви можете купити USDT, USDC і USDE за допомогою банківського переказу, позабіржової торгівлі або P2P-торгівлі.
Крок 3

Перейдіть на сторінку спотової торгівлі

На вебсайті MEXC клацніть "Спот" на верхній панелі та знайдіть бажані токени.
Крок 4

Виберіть токени

Маючи в доступі більше -- токенів, ви можете легко купити Bitcoin, Ethereum та популярні токени.
Крок 5

Завершіть купівлю

Введіть кількість токенів або еквівалент у вашій місцевій валюті. Натисніть «Купити», і Core DAO буде миттєво зараховано на ваш гаманець.
Посібник з купівлі Core DAO (CORE)

Що ви можете зробити з Core DAO

Володіння Core DAO відкриває вам більше можливостей для купівлі та утримання. Ви можете торгувати BTC на сотнях ринків, отримувати пасивні винагороди завдяки продуктам безстрокового стейкінгу та заощаджень або використовувати професійні торгові інструменти для збільшення кількості своїх активів. Незалежно від того, чи ви новачок, чи професійний і досвідчений інвестор, MEXC дозволяє легко максимізувати ваш криптопотенціал. Нижче наведено чотири найкращі способи максимально використати ваші токени Bitcoin.

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Що таке Core DAO (CORE)

Core is an EVM-Compatible L1 chain. It is secured by the novel consensus mechanism called “Satoshi Plus” which secures the network using a combination of delegated BTC mining hash and delegated proof of stake. Core provides the composability of an EVM chain, with the decentralization and security of Bitcoin. Solving the blockchain trilemma.

Ресурс Core DAO

Щоб дізнатися більше про Core DAO, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтCore DAO
Оглядач блокчейну

Категорія :

Base EcosystemBitcoin SidechainsDecentralized Finance (DeFi)

Люди також запитують: Інші запитання про Core DAO

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 14:10:27 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Core DAO (CORE)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

Дізнайтеся більше про Core DAO

CORE USDT (ф'ючерсна торгівля)

Відкрийте лонг або шорт позицію CORE з кредитним плечем. Досліджуйте ф'ючерсну торгівлю COREUSDT на MEXC та заробляйте на ринкових коливаннях.

Торгівля на ринках Core DAO (CORE) на MEXC

Досліджуйте спотові та ф'ючерсні ринки, переглядайте ціну та обсяги Core DAO у режимі реального часу і безпосередньо торгуйте.

Пари
Ціна
Зміна за 24 год
Обсяг за 24 год
CORE/USDT
₴0,8847819
₴0,8847819₴0,8847819
-0,80%
3.63M (USDT)

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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1 CORE = 0,8870264 UAH