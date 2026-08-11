Курс Core DAO (CORE)
Поточна ціна Core DAO (CORE) сьогодні становить ₴ 0,01976, зі зміною 0,75% за останні 24 години. Поточний курс конвертації CORE до UAH становить ₴ 0,01976 за CORE.
Core DAO наразі посідає №527 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 24,47M, з циркуляційною пропозицією у 1,24B CORE. Протягом останніх 24 годин CORE торгувався між ₴ 0,01965 (мінімум) та ₴ 0,02048 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 290,35928066484706865, тоді як історичний мінімум — ₴ 1,0455620088917685501.
У короткостроковій динаміці CORE змінився на -0,31% за останню годину та на -4,96% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 72,49K.
No.527
58,96%
0,01%
CORE
Поточна ринкова капіталізація Core DAO — ₴ 24,47M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 72,49K. Циркуляційна пропозиція CORE — 1,24B, зі загальною пропозицією 2093769839.03528109. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 41,50M.
-0,31%
-0,75%
-4,96%
-4,96%
Відстежуйте зміни ціни на Core DAO за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:
|Період
|Зміна (UAH)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|₴ -0,006703
|-0,75%
|30 днів
|₴ -0,00534
|-21,28%
|60 днів
|₴ -0,00694
|-26,00%
|90 днів
|₴ -0,02245
|-53,19%
Сьогодні зафіксовано зміну ціни CORE на ₴ -0,006703 (-0,75%), що відображає його останню ринкову активність.
За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ -0,00534 (-21,28%), що показує короткострокову динаміку токена.
Розширивши перегляд до 60 днів, показник CORE змінився на ₴ -0,00694 (-26,00%), що дає ширший огляд динаміки його показників.
Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ -0,02245 (-53,19%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.
Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Core DAO (CORE)?
Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Core DAO зараз.
Цей аналіз використовує моделі штучного інтелекту для оцінки нещодавньої динаміки ціни, обсягів торгівлі та настрої ринку для Core DAO. Обробка даних у режимі реального часу висвітлює нові тенденції та потенційні торговельні налаштування, підтримуючи прийняття обґрунтованіших та своєчасних рішень.
Поточні загальні настрої на ринку CORE: ведмежі, бичачі 45% | ведмежі 55%;
|Вимір індикатора
|Висновок моделі
|Співвідношення/поріг
|Короткий огляд
|KDJ
|Хрест смерті
|K < D
|Короткостроковий імпульс охолоджується, «температура» знижується.
|Група ЕМА
|7 купівля, 0 нейтрально, 0 продаж
|≥ 80%, купівля
|Усі MA спрямовані вгору, короткострокова значно вища за довгострокову.
|StochRSI
|20‑80
|Нейтральна зона
|Нормальний темп, без екстремальних сигналів.
|MACD
|Хрест смерті
|DIF < DEA
|Формується ведмежий імпульс.
|Група МА
|5‑6 купівля
|60‑80%, купівля
|Більшість MA спрямовані вгору, домінує бичача конфігурація.
|BOLL (20,2)
|Середня лінія < ціна ≤ верхня лінія
|Між середньою та верхньою лініями
|Відносно сильний рух, але без екстремальних значень.
|Точка розвороту
|S1 ≤ ціна < точка розвороту
|Між S1 і точкою розвороту
|Ціна щойно залишила центральну точку розвороту, помірно низька позиція.
|RSI (14)
|Нейтрально
|30‑70
|Діапазон у нормі, є простір для руху.
CORE_USDT на 4-годинному таймфреймі торгувався на рівні 0,01989, перебуваючи між хабом S1 (0,01981) та центральним рівнем (0,01997). Ціна знаходиться в нижній частині системи опорних точок; короткострокові скользящі середні показують сигнали для покупки, а довгостроковий тренд залишається нейтральним. Сили биків і ведмедів ведуть гру у вузькому діапазоні, при цьому структура не демонструє явних ознак прориву. Індикатор MACD зафіксував перехрещення смерті, що свідчить про зміщення краткострокової динаміки в бік ведмедів. RSI перебуває в нейтральній зоні, а значення KDJ та StochRSI не вказують на екстремальні умови перевиторгу чи перепродажу. Пояс Болінджера збігається, волатильність скорочується, а швидкі та повільні індикатори демонструють розшарування, що свідчить про відсутність одностороннього потужного руху на ринку. Ближче до верху опір знаходиться на рівні R1 — 0,02014, що відповідає приблизно 1,25% від поточної ціни. Ближче до низу підтримка розташована на рівні S1 — 0,01981, що відповідає близько 0,4% від поточної ціни. Далекі опорні рівні: R2 — 0,02030 та S2 — 0,01964. Якщо ціна не зможе надійно закріпитися вище центрального рівня 0,01997, то продовжиться коливальний формат консолідації в поточному діапазоні.
Цей контент згенеровано ШІ на основі історичних і поточних ринкових даних. Він має виключно інформаційний характер і не є інвестиційною порадою.
У 2040 році ціна Core DAO потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у ₴ --.
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Core is an EVM-Compatible L1 chain. It is secured by the novel consensus mechanism called “Satoshi Plus” which secures the network using a combination of delegated BTC mining hash and delegated proof of stake. Core provides the composability of an EVM chain, with the decentralization and security of Bitcoin. Solving the blockchain trilemma.
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|Час (UTC+8)
|Тип
|Інформація
|02-11 14:20:00
|Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
|02-10 18:39:21
|Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
|02-04 11:04:00
|Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
|02-04 00:48:00
|Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
|02-01 01:12:00
|Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
|01-28 07:44:00
|Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання
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