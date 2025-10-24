Актуальна ціна Falcon Finance сьогодні становить 0.9949 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни USDF до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни USDF на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Falcon Finance сьогодні становить 0.9949 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни USDF до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни USDF на MEXC вже зараз.

Логотип Falcon Finance

Курс Falcon Finance (USDF)

Актуальна ціна 1 USDF до USD:

$0,9949
$0,9949$0,9949
-0,01%1D
USD
Графік ціни Falcon Finance (USDF) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 12:32:06 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Falcon Finance (USDF) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,992
$ 0,992$ 0,992
Мін. за 24 год
$ 1,01
$ 1,01$ 1,01
Макс. за 24 год

$ 0,992
$ 0,992$ 0,992

$ 1,01
$ 1,01$ 1,01

$ 1,0243014891348232
$ 1,0243014891348232$ 1,0243014891348232

$ 0,909369011278203
$ 0,909369011278203$ 0,909369011278203

0,00%

-0,01%

-0,03%

-0,03%

Актуальна ціна Falcon Finance (USDF) становить $ 0,9949. За останні 24 години USDF торгувався між мінімумом у $ 0,992 і максимумом у $ 1,01, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум USDF становить $ 1,0243014891348232, тоді як його історичний мінімум — $ 0,909369011278203.

Що стосується короткострокових результатів, то USDF змінився на 0,00% за останню годину, -0,01% за 24 години та на -0,03% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Falcon Finance (USDF)

No.203

$ 2,09B
$ 2,09B$ 2,09B

$ 99,19K
$ 99,19K$ 99,19K

$ 2,09B
$ 2,09B$ 2,09B

2,11B
2,11B 2,11B

2 105 441 864,6135967
2 105 441 864,6135967 2 105 441 864,6135967

ETH

Поточна ринкова капіталізація Falcon Finance — $ 2,09B, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 99,19K. Циркуляційна пропозиція USDF — 2,11B, зі загальною пропозицією 2105441864.6135967. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 2,09B.

Історія ціни Falcon Finance (USDF) у USD

Відстежуйте зміни ціни на Falcon Finance за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0,000099-0,01%
30 днів$ +0,0275+2,84%
60 днів$ +0,0084+0,85%
90 днів$ +0,0228+2,34%
Зміна ціни Falcon Finance сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни USDF на $ -0,000099 (-0,01%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Falcon Finance за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ +0,0275 (+2,84%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Falcon Finance за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник USDF змінився на $ +0,0084 (+0,85%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Falcon Finance за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ +0,0228 (+2,34%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Falcon Finance (USDF)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Falcon Finance зараз.

Що таке Falcon Finance (USDF)

Falcon Finance — це протокол синтетичного долара нового покоління, розроблений для забезпечення стабільної та конкурентоспроможної прибутковості за будь-яких ринкових умов. Створений на основі інституційних моделей оцінки ризиків та принципів прозорості, Falcon Finance встановлює нові стандарти для синтетичних активів у сфері децентралізованих фінансів.

Проєкт Falcon Finance доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями Falcon Finance. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.

Крім того, ви можете:
- Перевірити доступність стейкінгу USDF, щоб дізнатися як ви можете отримати винагороду за свої активи.
- Переглянути огляди й аналітику про Falcon Finance у нашому блозі, щоб бути в курсі останніх ринкових тенденцій і оцінок експертів.

Наші вичерпні ресурси створені для того, щоб зробити ваш досвід купівлі Falcon Finance безпроблемним та поінформованим, гарантуючи, що ви маєте всі інструменти та знання, необхідні для впевненого інвестування.

Прогноз ціни Falcon Finance (USD)

Скільки коштуватиме Falcon Finance (USDF) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Falcon Finance (USDF) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Falcon Finance.

Перегляньте прогноз ціни Falcon Finance вже зараз!

Токеноміка Falcon Finance (USDF)

Розуміння токеноміки Falcon Finance (USDF) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена USDF зараз!

Як купити Falcon Finance (USDF)

Шукаєте як купити Falcon Finance? Цей процес простий і безпроблемний! Ви можете легко придбати Falcon Finance на MEXC, дотримуючись інструкцій із нашого покрокового посібника з купівлі. Ми надаємо нашим користувачам докладні інструкції та відео із вказівками як зареєструватися на MEXC і використовувати різноманітні зручні способи оплати, які доступні на платформі.

USDF до місцевих валют

1 Falcon Finance (USDF) до VND
26 180,7935
1 Falcon Finance (USDF) до AUD
A$1,522197
1 Falcon Finance (USDF) до GBP
0,746175
1 Falcon Finance (USDF) до EUR
0,855614
1 Falcon Finance (USDF) до USD
$0,9949
1 Falcon Finance (USDF) до MYR
RM4,198478
1 Falcon Finance (USDF) до TRY
41,835545
1 Falcon Finance (USDF) до JPY
¥151,2248
1 Falcon Finance (USDF) до ARS
ARS$1 476,103283
1 Falcon Finance (USDF) до RUB
80,994809
1 Falcon Finance (USDF) до INR
87,302475
1 Falcon Finance (USDF) до IDR
Rp16 581,660034
1 Falcon Finance (USDF) до PHP
58,311089
1 Falcon Finance (USDF) до EGP
￡E.47,347291
1 Falcon Finance (USDF) до BRL
R$5,352562
1 Falcon Finance (USDF) до CAD
C$1,39286
1 Falcon Finance (USDF) до BDT
121,57678
1 Falcon Finance (USDF) до NGN
1 452,404765
1 Falcon Finance (USDF) до COP
$3 886,328125
1 Falcon Finance (USDF) до ZAR
R.17,241617
1 Falcon Finance (USDF) до UAH
41,576871
1 Falcon Finance (USDF) до TZS
T.Sh.2 474,873444
1 Falcon Finance (USDF) до VES
Bs210,9188
1 Falcon Finance (USDF) до CLP
$941,1754
1 Falcon Finance (USDF) до PKR
Rs280,880168
1 Falcon Finance (USDF) до KZT
534,022524
1 Falcon Finance (USDF) до THB
฿32,612822
1 Falcon Finance (USDF) до TWD
NT$30,64292
1 Falcon Finance (USDF) до AED
د.إ3,651283
1 Falcon Finance (USDF) до CHF
Fr0,785971
1 Falcon Finance (USDF) до HKD
HK$7,730373
1 Falcon Finance (USDF) до AMD
֏379,584197
1 Falcon Finance (USDF) до MAD
.د.م9,182927
1 Falcon Finance (USDF) до MXN
$18,30616
1 Falcon Finance (USDF) до SAR
ريال3,730875
1 Falcon Finance (USDF) до ETB
Br150,239849
1 Falcon Finance (USDF) до KES
KSh128,202814
1 Falcon Finance (USDF) до JOD
د.أ0,7053841
1 Falcon Finance (USDF) до PLN
3,621436
1 Falcon Finance (USDF) до RON
лв4,347713
1 Falcon Finance (USDF) до SEK
kr9,342111
1 Falcon Finance (USDF) до BGN
лв1,671432
1 Falcon Finance (USDF) до HUF
Ft334,415737
1 Falcon Finance (USDF) до CZK
20,833206
1 Falcon Finance (USDF) до KWD
د.ك0,3044394
1 Falcon Finance (USDF) до ILS
3,273221
1 Falcon Finance (USDF) до BOB
Bs6,854861
1 Falcon Finance (USDF) до AZN
1,69133
1 Falcon Finance (USDF) до TJS
SM9,182927
1 Falcon Finance (USDF) до GEL
2,696179
1 Falcon Finance (USDF) до AOA
Kz910,243959
1 Falcon Finance (USDF) до BHD
.د.ب0,3740824
1 Falcon Finance (USDF) до BMD
$0,9949
1 Falcon Finance (USDF) до DKK
kr6,397207
1 Falcon Finance (USDF) до HNL
L26,056431
1 Falcon Finance (USDF) до MUR
45,287848
1 Falcon Finance (USDF) до NAD
$17,231668
1 Falcon Finance (USDF) до NOK
kr9,929102
1 Falcon Finance (USDF) до NZD
$1,721177
1 Falcon Finance (USDF) до PAB
B/.0,9949
1 Falcon Finance (USDF) до PGK
K4,188529
1 Falcon Finance (USDF) до QAR
ر.ق3,611487
1 Falcon Finance (USDF) до RSD
дин.100,415257
1 Falcon Finance (USDF) до UZS
soʻm11 986,744231
1 Falcon Finance (USDF) до ALL
L82,77568
1 Falcon Finance (USDF) до ANG
ƒ1,780871
1 Falcon Finance (USDF) до AWG
ƒ1,79082
1 Falcon Finance (USDF) до BBD
$1,9898
1 Falcon Finance (USDF) до BAM
KM1,671432
1 Falcon Finance (USDF) до BIF
Fr2 926,0009
1 Falcon Finance (USDF) до BND
$1,283421
1 Falcon Finance (USDF) до BSD
$0,9949
1 Falcon Finance (USDF) до JMD
$159,233745
1 Falcon Finance (USDF) до KHR
3 995,578094
1 Falcon Finance (USDF) до KMF
Fr421,8376
1 Falcon Finance (USDF) до LAK
21 628,260437
1 Falcon Finance (USDF) до LKR
රු301,116434
1 Falcon Finance (USDF) до MDL
L16,833708
1 Falcon Finance (USDF) до MGA
Ar4 441,512172
1 Falcon Finance (USDF) до MOP
P7,939302
1 Falcon Finance (USDF) до MVR
15,22197
1 Falcon Finance (USDF) до MWK
MK1 721,27649
1 Falcon Finance (USDF) до MZN
MT63,584059
1 Falcon Finance (USDF) до NPR
रु139,455133
1 Falcon Finance (USDF) до PYG
7 006,0858
1 Falcon Finance (USDF) до RWF
Fr1 441,6101
1 Falcon Finance (USDF) до SBD
$8,178078
1 Falcon Finance (USDF) до SCR
13,739569
1 Falcon Finance (USDF) до SRD
$39,487581
1 Falcon Finance (USDF) до SVC
$8,675528
1 Falcon Finance (USDF) до SZL
L17,221719
1 Falcon Finance (USDF) до TMT
m3,48215
1 Falcon Finance (USDF) до TND
د.ت2,915057
1 Falcon Finance (USDF) до TTD
$6,725524
1 Falcon Finance (USDF) до UGX
Sh3 466,2316
1 Falcon Finance (USDF) до XAF
Fr561,1236
1 Falcon Finance (USDF) до XCD
$2,68623
1 Falcon Finance (USDF) до XOF
Fr561,1236
1 Falcon Finance (USDF) до XPF
Fr101,4798
1 Falcon Finance (USDF) до BWP
P13,301813
1 Falcon Finance (USDF) до BZD
$1,9898
1 Falcon Finance (USDF) до CVE
$94,41601
1 Falcon Finance (USDF) до DJF
Fr176,0973
1 Falcon Finance (USDF) до DOP
$63,355232
1 Falcon Finance (USDF) до DZD
د.ج129,814552
1 Falcon Finance (USDF) до FJD
$2,278321
1 Falcon Finance (USDF) до GNF
Fr8 576,038
1 Falcon Finance (USDF) до GTQ
Q7,601036
1 Falcon Finance (USDF) до GYD
$207,565987
1 Falcon Finance (USDF) до ISK
kr121,3778

Ресурс Falcon Finance

Щоб дізнатися більше про Falcon Finance, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтFalcon Finance
Оглядач блокчейну

Люди також запитують: Інші запитання про Falcon Finance

Скільки сьогодні коштує Falcon Finance (USDF)?
Актуальна ціна USDF у USD становить 0,9949 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна USDF до USD?
Поточна ціна USDF до USD — $ 0,9949. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Falcon Finance?
Ринкова капіталізація USDF — $ 2,09B USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція USDF?
Циркуляційна пропозиція USDF — 2,11B USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) USDF?
USDF досяг історичної максимальної ціни у 1,0243014891348232 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) USDF?
Історична мінімальна ціна USDF становила 0,909369011278203 USD.
Який обсяг торгівлі USDF?
Актуальний обсяг торгівлі USDF за 24 години — $ 99,19K USD.
Чи підніметься ціна USDF цього року?
USDF може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни USDF для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 12:32:06 (UTC+8)

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

Калькулятор USDF до USD

Сума

USDF
USDF
USD
USD

1 USDF = 0,9949 USD

Торгувати USDF

USDF/USDT
$0,9949
$0,9949$0,9949
-0,01%

