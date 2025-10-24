Актуальна ціна Tesla xStock сьогодні становить 444.97 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни TSLAX до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни TSLAX на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Tesla xStock сьогодні становить 444.97 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни TSLAX до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни TSLAX на MEXC вже зараз.

Логотип Tesla xStock

Курс Tesla xStock (TSLAX)

Актуальна ціна 1 TSLAX до USD:

$444,97$444,97
+2,86%1D
USD
Графік ціни Tesla xStock (TSLAX) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 12:29:49 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Tesla xStock (TSLAX) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
Мін. за 24 год
Макс. за 24 год

-0,21%

+2,86%

+4,82%

+4,82%

Актуальна ціна Tesla xStock (TSLAX) становить $ 444,97. За останні 24 години TSLAX торгувався між мінімумом у $ 417,02 і максимумом у $ 448,46, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум TSLAX становить $ 474,6824248978316, тоді як його історичний мінімум — $ 290,2836164741007.

Що стосується короткострокових результатів, то TSLAX змінився на -0,21% за останню годину, +2,86% за 24 години та на +4,82% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Tesla xStock (TSLAX)

No.612

SOL

Поточна ринкова капіталізація Tesla xStock — $ 39,16M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 73,14K. Циркуляційна пропозиція TSLAX — 88,00K, зі загальною пропозицією 87998.21569666. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 39,16M.

Історія ціни Tesla xStock (TSLAX) у USD

Відстежуйте зміни ціни на Tesla xStock за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +12,3723+2,86%
30 днів$ +19,38+4,55%
60 днів$ +103,52+30,31%
90 днів$ +126,22+39,59%
Зміна ціни Tesla xStock сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни TSLAX на $ +12,3723 (+2,86%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Tesla xStock за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ +19,38 (+4,55%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Tesla xStock за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник TSLAX змінився на $ +103,52 (+30,31%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Tesla xStock за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ +126,22 (+39,59%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Tesla xStock (TSLAX)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Tesla xStock зараз.

Що таке Tesla xStock (TSLAX)

Tesla xStock (TSLAx) — це сертифікат-трекер, випущений у вигляді токенів Solana SPL та ERC-20. TSLAx відстежує ціну Tesla, Inc. (базового активу). TSLAx призначений для надання кваліфікованим учасникам ринку криптовалют доступу до ціни акцій Tesla, Inc. відповідно до нормативних вимог, зберігаючи при цьому переваги технології блокчейн.

Проєкт Tesla xStock доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями Tesla xStock. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.

Крім того, ви можете:
- Перевірити доступність стейкінгу TSLAX, щоб дізнатися як ви можете отримати винагороду за свої активи.
- Переглянути огляди й аналітику про Tesla xStock у нашому блозі, щоб бути в курсі останніх ринкових тенденцій і оцінок експертів.

Наші вичерпні ресурси створені для того, щоб зробити ваш досвід купівлі Tesla xStock безпроблемним та поінформованим, гарантуючи, що ви маєте всі інструменти та знання, необхідні для впевненого інвестування.

Прогноз ціни Tesla xStock (USD)

Скільки коштуватиме Tesla xStock (TSLAX) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Tesla xStock (TSLAX) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Tesla xStock.

Перегляньте прогноз ціни Tesla xStock вже зараз!

Токеноміка Tesla xStock (TSLAX)

Розуміння токеноміки Tesla xStock (TSLAX) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена TSLAX зараз!

Як купити Tesla xStock (TSLAX)

Шукаєте як купити Tesla xStock? Цей процес простий і безпроблемний! Ви можете легко придбати Tesla xStock на MEXC, дотримуючись інструкцій із нашого покрокового посібника з купівлі. Ми надаємо нашим користувачам докладні інструкції та відео із вказівками як зареєструватися на MEXC і використовувати різноманітні зручні способи оплати, які доступні на платформі.

TSLAX до місцевих валют

Ресурс Tesla xStock

Щоб дізнатися більше про Tesla xStock, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Офіційний вебсайтTesla xStock
Оглядач блокчейну

Люди також запитують: Інші запитання про Tesla xStock

Скільки сьогодні коштує Tesla xStock (TSLAX)?
Актуальна ціна TSLAX у USD становить 444,97 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна TSLAX до USD?
Поточна ціна TSLAX до USD — $ 444,97. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Tesla xStock?
Ринкова капіталізація TSLAX — $ 39,16M USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція TSLAX?
Циркуляційна пропозиція TSLAX — 88,00K USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) TSLAX?
TSLAX досяг історичної максимальної ціни у 474,6824248978316 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) TSLAX?
Історична мінімальна ціна TSLAX становила 290,2836164741007 USD.
Який обсяг торгівлі TSLAX?
Актуальний обсяг торгівлі TSLAX за 24 години — $ 73,14K USD.
Чи підніметься ціна TSLAX цього року?
TSLAX може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни TSLAX для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 12:29:49 (UTC+8)

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

