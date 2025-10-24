Що таке Tesla xStock (TSLAX)

Tesla xStock (TSLAx) — це сертифікат-трекер, випущений у вигляді токенів Solana SPL та ERC-20. TSLAx відстежує ціну Tesla, Inc. (базового активу). TSLAx призначений для надання кваліфікованим учасникам ринку криптовалют доступу до ціни акцій Tesla, Inc. відповідно до нормативних вимог, зберігаючи при цьому переваги технології блокчейн. Tesla xStock (TSLAx) — це сертифікат-трекер, випущений у вигляді токенів Solana SPL та ERC-20. TSLAx відстежує ціну Tesla, Inc. (базового активу). TSLAx призначений для надання кваліфікованим учасникам ринку криптовалют доступу до ціни акцій Tesla, Inc. відповідно до нормативних вимог, зберігаючи при цьому переваги технології блокчейн.

Проєкт Tesla xStock доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями Tesla xStock. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.



Крім того, ви можете:

- Перевірити доступність стейкінгу TSLAX, щоб дізнатися як ви можете отримати винагороду за свої активи.

- Переглянути огляди й аналітику про Tesla xStock у нашому блозі, щоб бути в курсі останніх ринкових тенденцій і оцінок експертів.

Наші вичерпні ресурси створені для того, щоб зробити ваш досвід купівлі Tesla xStock безпроблемним та поінформованим, гарантуючи, що ви маєте всі інструменти та знання, необхідні для впевненого інвестування.

Прогноз ціни Tesla xStock (USD)

Скільки коштуватиме Tesla xStock (TSLAX) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Tesla xStock (TSLAX) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Tesla xStock.

Перегляньте прогноз ціни Tesla xStock вже зараз!

Токеноміка Tesla xStock (TSLAX)

Розуміння токеноміки Tesla xStock (TSLAX) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена TSLAX зараз!

Як купити Tesla xStock (TSLAX)

Шукаєте як купити Tesla xStock? Цей процес простий і безпроблемний! Ви можете легко придбати Tesla xStock на MEXC, дотримуючись інструкцій із нашого покрокового посібника з купівлі. Ми надаємо нашим користувачам докладні інструкції та відео із вказівками як зареєструватися на MEXC і використовувати різноманітні зручні способи оплати, які доступні на платформі.

TSLAX до місцевих валют

Спробувати конвертер

Ресурс Tesla xStock

Щоб дізнатися більше про Tesla xStock, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Люди також запитують: Інші запитання про Tesla xStock Скільки сьогодні коштує Tesla xStock (TSLAX)? Актуальна ціна TSLAX у USD становить 444,97 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних. Яка поточна ціна TSLAX до USD? $ 444,97 . Перегляньте Поточна ціна TSLAX до USD —. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів. Яка ринкова капіталізація Tesla xStock? Ринкова капіталізація TSLAX — $ 39,16M USD . Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг. Яка циркуляційна пропозиція TSLAX? Циркуляційна пропозиція TSLAX — 88,00K USD . Якою була історична максимальна ціна (ATH) TSLAX? TSLAX досяг історичної максимальної ціни у 474,6824248978316 USD . Якою була історична мінімальна ціна (ATL) TSLAX? Історична мінімальна ціна TSLAX становила 290,2836164741007 USD . Який обсяг торгівлі TSLAX? Актуальний обсяг торгівлі TSLAX за 24 години — $ 73,14K USD . Чи підніметься ціна TSLAX цього року? TSLAX може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни TSLAX для поглибленого аналізу.

Важливі галузеві оновлення для Tesla xStock (TSLAX)

Час (UTC+8) Тип Інформація 10-23 22:32:48 Оновлення в галузі Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху" 10-23 15:34:02 Оновлення в галузі Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня 10-23 01:13:05 Оновлення в галузі Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху" 10-22 21:14:27 Оновлення в галузі Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії 10-22 12:58:37 Оновлення в галузі Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона 10-21 22:34:24 Оновлення в галузі Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Головні новини

Чому так багато людей все ще втрачають гроші під час бичачого ринку?

Зростання мереж Bitcoin другого рівня: Розуміння технології, що формує майбутнє Bitcoin у 2025 році