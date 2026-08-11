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Поточна ціна Aptos сьогодні становить 0,5862 UAH. Ринкова капіталізація APT становить 487 621 317,9743904666 UAH. Відстежуйте оновлення цін APT до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Aptos сьогодні становить 0,5862 UAH. Ринкова капіталізація APT становить 487 621 317,9743904666 UAH. Відстежуйте оновлення цін APT до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про APT

Інформація про ціну APT

Що таке APT

Whitepaper APT

Офіційний вебсайт APT

Токеноміка APT

Прогноз ціни APT

Історія APT

Посібник з купівлі APT

Конвертація APT у фіатну валюту

Спот APT

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Курс Aptos (APT)

Актуальна ціна 1 APT до UAH:

₴26,314518
₴26,314518₴26,314518
-0,69%1D
UAH
Графік ціни Aptos (APT) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 13:52:25 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Aptos

Поточна ціна Aptos (APT) сьогодні становить ₴ 0,5862, зі зміною 0,69% за останні 24 години. Поточний курс конвертації APT до UAH становить ₴ 0,5862 за APT.

Aptos наразі посідає №75 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 487,62M, з циркуляційною пропозицією у 831,83M APT. Протягом останніх 24 годин APT торгувався між ₴ 0,5851 (мінімум) та ₴ 0,5999 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 893,4524413615709044, тоді як історичний мінімум — ₴ 27,369416540251335763.

У короткостроковій динаміці APT змінився на 0,00% за останню годину та на +1,15% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 89,16K.

Ринкова інформація щодо Aptos (APT)

No.75

₴ 487,62M
₴ 487,62M₴ 487,62M

₴ 89,16K
₴ 89,16K₴ 89,16K

₴ 1,23B
₴ 1,23B₴ 1,23B

831,83M
831,83M 831,83M

2 100 000 000
2 100 000 000 2 100 000 000

1 204 203 935,434933
1 204 203 935,434933 1 204 203 935,434933

39,61%

0,02%

APTOS

Поточна ринкова капіталізація Aptos — ₴ 487,62M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 89,16K. Циркуляційна пропозиція APT — 831,83M, зі загальною пропозицією 1204203935.434933. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 1,23B.

Історія ціни Aptos у UAH

Діапазон зміни цін за 24 години:
₴ 0,5851
₴ 0,5851₴ 0,5851
Мін. за 24 год
₴ 0,5999
₴ 0,5999₴ 0,5999
Макс. за 24 год

₴ 0,5851
₴ 0,5851₴ 0,5851

₴ 0,5999
₴ 0,5999₴ 0,5999

₴ 893,4524413615709044
₴ 893,4524413615709044₴ 893,4524413615709044

₴ 27,369416540251335763
₴ 27,369416540251335763₴ 27,369416540251335763

0,00%

-0,69%

+1,15%

+1,15%

Історія ціни Aptos (APT) у UAH

Відстежуйте зміни ціни на Aptos за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (UAH)Зміна (%)
Сьогодні₴ -0,182832-0,69%
30 днів₴ -0,0397-6,35%
60 днів₴ -0,0501-7,88%
90 днів₴ -0,5217-47,09%
Зміна ціни Aptos сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни APT на ₴ -0,182832 (-0,69%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Aptos за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ -0,0397 (-6,35%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Aptos за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник APT змінився на ₴ -0,0501 (-7,88%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Aptos за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ -0,5217 (-47,09%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Aptos (APT)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Aptos зараз.

Аналіз для Aptos

Цей аналіз використовує моделі штучного інтелекту для оцінки нещодавньої динаміки ціни, обсягів торгівлі та настрої ринку для Aptos. Обробка даних у режимі реального часу висвітлює нові тенденції та потенційні торговельні налаштування, підтримуючи прийняття обґрунтованіших та своєчасних рішень.

Ринковий тренд Aptos сьогодні: бичачий чи ведмежий?

Поточні загальні настрої на ринку APT: ведмежі, бичачі 45% | ведмежі 55%;

Вимір індикатораВисновок моделіСпіввідношення/порігКороткий огляд
KDJХрест смертіK < DКороткостроковий імпульс охолоджується, «температура» знижується.
Група ЕМА3‑4 купівля40‑60%, нейтральноМА дають суперечливі сигнали, чіткий напрямок відсутній.
StochRSI20‑80Нейтральна зонаНормальний темп, без екстремальних сигналів.
MACDХрест смертіDIF < DEAФормується ведмежий імпульс.
Група МА3‑4 купівля40‑60%, нейтральноМА дають суперечливі сигнали, чіткий напрямок відсутній.
BOLL (20,2)Нижня лінія ≤ ціна ≤ середня лініяМіж нижньою та середньою лініямиВідносно слабкий рух, але без екстремальних значень.
RSI (14)Нейтрально30‑70Діапазон у нормі, є простір для руху.
Точка розворотуЦіна < S2Нижче S2Дешевше за нещодавній «найдешевший» діапазон, ціна в низькій зоні.

APT_USDT перебуває на 4-годинному таймфреймі нижче вузлового рівня 0,5925. Ціна знаходиться біля нижньої межі діапазону, обмеженого рівнями S2 і центральним значенням 0,5991. Група скользящих середніх демонструє бичачий порядок. Індикатор MACD сформував помертий перетин. Сигнали швидкої та повільної ліній показують прояв стратифікації. Показник RSI залишається у нейтральній зоні, коливаючись. Значення KDJ та StochRSI не свідчать про екстремальне перекуплення або перепроданість. Звуження ширини полос Болінджера вказує на зниження волатильності. Розподіл імпульсів має розрізнений характер. На поточному рівні спостерігається рівновага між бичами та ведмедями. Близький опорний рівень — верхній рівень S2 на позначці 0,5945, що відстає від поточної ціни приблизно на 0,34%. Далекий опір знаходиться на центральному рівні 0,5991. Нижню підтримку слід оцінювати на основі попереднього мінімуму. Зараз ціна тримається поблизу короткострокових скользящих середніх. Ринок продовжує залишатися без чіткого напрямку та імпульсу для прориву. Торговий діапазон залишається вузьким.

Цей контент згенеровано ШІ на основі історичних і поточних ринкових даних. Він має виключно інформаційний характер і не є інвестиційною порадою.

Які фактори впливають на ціни Aptos?

Декілька ключових факторів впливають на ціни Aptos (APT):

1. Впровадження технологій: Масштабування та покращення продуктивності блокчейну Aptos сприяють зростанню попиту.
2. Активність розробників: Розвиток dApp-проектів та екосистеми в цілому.
3. Ринковий настрій: Загальні тренди крипторинку та довіра інвесторів.
4. Партнерства: Стратегичні співпраці з підприємствами та інституціями.
5. Корисність токена: Винагороди за стакінг та участь у процесах управління.
6. Конкуренція: Порівняння з іншими блокчейнами Layer 1, такими як Solana та Ethereum.
7. Регуляторні новини: Політики урядів, що впливають на блокчейн-проекти.
8. Обсяг торгівлі: Ліквідність та перелік на біржах впливають на волатильність цін.

Чому люди хочуть знати сьогоднішню ціну Aptos?

Люди хочуть знати ціну Aptos (APT) на сьогоднішній день з кількох ключових причин: прийняття рішень щодо торгівлі, управління портфелем, визначення часу входження та виходу з ринку, планування інвестицій та обчислення прибутків і збитків. Дані про ціни у реальному часі допомагають трейдерам визначати точки входу/виходу, відстежувати результати та приймати обґрунтовані рішення.

Прогноз ціни Aptos

Прогноз ціни Aptos (APT) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна APT у 2030 році становить ₴ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни Aptos (APT) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Aptos потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у ₴ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Aptos у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни APT на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Aptos.

Як купити та інвестувати Aptos в Україна

Готові розпочати торгівлю з Aptos? Купівля APT на MEXC — це швидка та зручна процедура для початківців. Ви можете почати торгувати миттєво, як тільки зробите свою першу купівлю. Щоб дізнатися більше, перегляньте наш повний посібник про те, як купити Aptos. Нижче наведено короткий огляд на 5 кроків, який допоможе вам розпочати процес купівлі Aptos (APT).

Крок 1

Зареєструйте акаунт і пройдіть KYC

Спочатку зареєструйте акаунт і пройдіть KYC на MEXC. Ви можете зробити це на офіційному вебсайті MEXC або в застосунку MEXC за допомогою свого номера телефону або адреси електронної пошти.
Крок 2

Додайте USDT, USDC або USDE до свого гаманця

USDT, USDC і USDE полегшують торгівлю на MEXC. Ви можете купити USDT, USDC і USDE за допомогою банківського переказу, позабіржової торгівлі або P2P-торгівлі.
Крок 3

Перейдіть на сторінку спотової торгівлі

На вебсайті MEXC клацніть "Спот" на верхній панелі та знайдіть бажані токени.
Крок 4

Виберіть токени

Маючи в доступі більше -- токенів, ви можете легко купити Bitcoin, Ethereum та популярні токени.
Крок 5

Завершіть купівлю

Введіть кількість токенів або еквівалент у вашій місцевій валюті. Натисніть «Купити», і Aptos буде миттєво зараховано на ваш гаманець.
Посібник з купівлі Aptos (APT)

Що ви можете зробити з Aptos

Володіння Aptos відкриває вам більше можливостей для купівлі та утримання. Ви можете торгувати BTC на сотнях ринків, отримувати пасивні винагороди завдяки продуктам безстрокового стейкінгу та заощаджень або використовувати професійні торгові інструменти для збільшення кількості своїх активів. Незалежно від того, чи ви новачок, чи професійний і досвідчений інвестор, MEXC дозволяє легко максимізувати ваш криптопотенціал. Нижче наведено чотири найкращі способи максимально використати ваші токени Bitcoin.

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Що таке Aptos (APT)

Aptos is a Layer 1 blockchain built with safety and user experience in mind, enabling developers to build scalable, future-proof applications.

Whitepaper

Ресурс Aptos

Щоб дізнатися більше про Aptos, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтAptos
Оглядач блокчейну

Категорія :

Aptos EcosystemLayer 1 (L1)Made in USA

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Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 13:52:25 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Aptos (APT)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

Дізнайтеся більше про Aptos

APT USDT (ф'ючерсна торгівля)

Відкрийте лонг або шорт позицію APT з кредитним плечем. Досліджуйте ф'ючерсну торгівлю APTUSDT на MEXC та заробляйте на ринкових коливаннях.

Торгівля на ринках Aptos (APT) на MEXC

Досліджуйте спотові та ф'ючерсні ринки, переглядайте ціну та обсяги Aptos у режимі реального часу і безпосередньо торгуйте.

Пари
Ціна
Зміна за 24 год
Обсяг за 24 год
APT/USDT
₴26,319007
₴26,319007₴26,319007
-0,49%
150.54K (USDT)
APT/USDC
₴26,283095
₴26,283095₴26,283095
-0,54%
93.83K (USDT)

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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