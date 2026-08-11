Сьогоднішня ціна Aptos

Поточна ціна Aptos (APT) сьогодні становить ₴ 0,5862, зі зміною 0,69% за останні 24 години. Поточний курс конвертації APT до UAH становить ₴ 0,5862 за APT.

Aptos наразі посідає №75 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 487,62M, з циркуляційною пропозицією у 831,83M APT. Протягом останніх 24 годин APT торгувався між ₴ 0,5851 (мінімум) та ₴ 0,5999 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 893,4524413615709044, тоді як історичний мінімум — ₴ 27,369416540251335763.

У короткостроковій динаміці APT змінився на 0,00% за останню годину та на +1,15% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 89,16K.

Ринкова інформація щодо Aptos (APT)

Рейтинг No.75 Ринкова капіталізація ₴ 487,62M₴ 487,62M ₴ 487,62M Обсяг (за 24 год) ₴ 89,16K₴ 89,16K ₴ 89,16K Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 1,23B₴ 1,23B ₴ 1,23B Циркуляційне постачання 831,83M 831,83M 831,83M Максимальна пропозиція 2 100 000 000 2 100 000 000 2 100 000 000 Загальна пропозиція 1 204 203 935,434933 1 204 203 935,434933 1 204 203 935,434933 Коефіцієнт циркуляції 39,61% Ринкова частка 0,02% Публічний блокчейн APTOS

Поточна ринкова капіталізація Aptos — ₴ 487,62M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 89,16K. Циркуляційна пропозиція APT — 831,83M, зі загальною пропозицією 1204203935.434933. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 1,23B.