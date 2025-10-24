Актуальна ціна Spotify сьогодні становить 675.56 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни SPOTON до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни SPOTON на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Spotify сьогодні становить 675.56 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни SPOTON до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни SPOTON на MEXC вже зараз.

Курс Spotify (SPOTON)

Актуальна ціна 1 SPOTON до USD:

Графік ціни Spotify (SPOTON) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 12:22:56 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Spotify (SPOTON) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
+0,10%

+0,70%

+1,77%

+1,77%

Актуальна ціна Spotify (SPOTON) становить $ 675,56. За останні 24 години SPOTON торгувався між мінімумом у $ 668,73 і максимумом у $ 690,78, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум SPOTON становить $ 743,2286807442033, тоді як його історичний мінімум — $ 653,3015835207947.

Що стосується короткострокових результатів, то SPOTON змінився на +0,10% за останню годину, +0,70% за 24 години та на +1,77% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Spotify (SPOTON)

Поточна ринкова капіталізація Spotify — $ 716,08K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 56,75K. Циркуляційна пропозиція SPOTON — 1,06K, зі загальною пропозицією 1059.98454785. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 716,08K.

Історія ціни Spotify (SPOTON) у USD

Відстежуйте зміни ціни на Spotify за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +4,6947+0,70%
30 днів$ -44,53-6,19%
60 днів$ +25,56+3,93%
90 днів$ +25,56+3,93%
Зміна ціни Spotify сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни SPOTON на $ +4,6947 (+0,70%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Spotify за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ -44,53 (-6,19%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Spotify за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник SPOTON змінився на $ +25,56 (+3,93%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Spotify за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ +25,56 (+3,93%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Spotify (SPOTON)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Spotify зараз.

Що таке Spotify (SPOTON)

Ondo — це компанія, що займається технологіями блокчейну. Її місія — прискорити перехід до відкритої економіки шляхом створення платформ, активів та інфраструктури, які виводять фінансові ринки у блокчейн.

Проєкт Spotify доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями Spotify. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.

Крім того, ви можете:
- Перевірити доступність стейкінгу SPOTON, щоб дізнатися як ви можете отримати винагороду за свої активи.
- Переглянути огляди й аналітику про Spotify у нашому блозі, щоб бути в курсі останніх ринкових тенденцій і оцінок експертів.

Наші вичерпні ресурси створені для того, щоб зробити ваш досвід купівлі Spotify безпроблемним та поінформованим, гарантуючи, що ви маєте всі інструменти та знання, необхідні для впевненого інвестування.

Прогноз ціни Spotify (USD)

Скільки коштуватиме Spotify (SPOTON) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Spotify (SPOTON) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Spotify.

Перегляньте прогноз ціни Spotify вже зараз!

Токеноміка Spotify (SPOTON)

Розуміння токеноміки Spotify (SPOTON) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена SPOTON зараз!

Як купити Spotify (SPOTON)

Шукаєте як купити Spotify? Цей процес простий і безпроблемний! Ви можете легко придбати Spotify на MEXC, дотримуючись інструкцій із нашого покрокового посібника з купівлі. Ми надаємо нашим користувачам докладні інструкції та відео із вказівками як зареєструватися на MEXC і використовувати різноманітні зручні способи оплати, які доступні на платформі.

SPOTON до місцевих валют

Ресурс Spotify

Щоб дізнатися більше про Spotify, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Офіційний вебсайтSpotify
Оглядач блокчейну

Люди також запитують: Інші запитання про Spotify

Скільки сьогодні коштує Spotify (SPOTON)?
Актуальна ціна SPOTON у USD становить 675,56 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна SPOTON до USD?
Поточна ціна SPOTON до USD — $ 675,56. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Spotify?
Ринкова капіталізація SPOTON — $ 716,08K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція SPOTON?
Циркуляційна пропозиція SPOTON — 1,06K USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) SPOTON?
SPOTON досяг історичної максимальної ціни у 743,2286807442033 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) SPOTON?
Історична мінімальна ціна SPOTON становила 653,3015835207947 USD.
Який обсяг торгівлі SPOTON?
Актуальний обсяг торгівлі SPOTON за 24 години — $ 56,75K USD.
Чи підніметься ціна SPOTON цього року?
SPOTON може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни SPOTON для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 12:22:56 (UTC+8)

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

