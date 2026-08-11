Сьогоднішня ціна FRAX

Поточна ціна FRAX (FRAX) сьогодні становить ₴ 0.3135, зі зміною 1.88% за останні 24 години. Поточний курс конвертації FRAX до UAH становить ₴ 0.3135 за FRAX.

FRAX наразі посідає №332 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 27,66M, з циркуляційною пропозицією у 88,23M FRAX. Протягом останніх 24 годин FRAX торгувався між ₴ 0.3072 (мінімум) та ₴ 0.3187 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 1,915.5916459665263239, тоді як історичний мінімум — ₴ 23.669159509784747682.

У короткостроковій динаміці FRAX змінився на -0.39% за останню годину та на +16.89% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 62,08K.

Ринкова інформація щодо FRAX (FRAX)

Рейтинг No.332 Ринкова капіталізація ₴ 27,66M₴ 27,66M ₴ 27,66M Обсяг (за 24 год) ₴ 62,08K₴ 62,08K ₴ 62,08K Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 31.25M₴ 31.25M ₴ 31.25M Циркуляційне постачання 88,23M 88,23M 88,23M Максимальна пропозиція 99,681,495.59113361 99,681,495.59113361 99,681,495.59113361 Загальна пропозиція 99,681,495.59113361 99,681,495.59113361 99,681,495.59113361 Коефіцієнт циркуляції 88.51% Публічний блокчейн FRAX

Поточна ринкова капіталізація FRAX — ₴ 27,66M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 62,08K. Циркуляційна пропозиція FRAX — 88,23M, зі загальною пропозицією 99681495.59113361. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 31.25M.