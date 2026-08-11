Курс FRAX (FRAX)
Поточна ціна FRAX (FRAX) сьогодні становить ₴ 0.3135, зі зміною 1.88% за останні 24 години. Поточний курс конвертації FRAX до UAH становить ₴ 0.3135 за FRAX.
FRAX наразі посідає №332 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 27,66M, з циркуляційною пропозицією у 88,23M FRAX. Протягом останніх 24 годин FRAX торгувався між ₴ 0.3072 (мінімум) та ₴ 0.3187 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 1,915.5916459665263239, тоді як історичний мінімум — ₴ 23.669159509784747682.
У короткостроковій динаміці FRAX змінився на -0.39% за останню годину та на +16.89% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 62,08K.
No.332
88.51%
FRAX
Поточна ринкова капіталізація FRAX — ₴ 27,66M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 62,08K. Циркуляційна пропозиція FRAX — 88,23M, зі загальною пропозицією 99681495.59113361. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 31.25M.
-0.39%
+1.88%
+16.89%
+16.89%
Відстежуйте зміни ціни на FRAX за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:
|Період
|Зміна (UAH)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|₴ +0.259691
|+1.88%
|30 днів
|₴ +0.0541
|+20.85%
|60 днів
|₴ +0.0313
|+11.09%
|90 днів
|₴ -0.1779
|-36.21%
Сьогодні зафіксовано зміну ціни FRAX на ₴ +0.259691 (+1.88%), що відображає його останню ринкову активність.
За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ +0.0541 (+20.85%), що показує короткострокову динаміку токена.
Розширивши перегляд до 60 днів, показник FRAX змінився на ₴ +0.0313 (+11.09%), що дає ширший огляд динаміки його показників.
Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ -0.1779 (-36.21%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.
Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для FRAX (FRAX)?
Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни FRAX зараз.
Цей аналіз використовує моделі штучного інтелекту для оцінки нещодавньої динаміки ціни, обсягів торгівлі та настрої ринку для FRAX. Обробка даних у режимі реального часу висвітлює нові тенденції та потенційні торговельні налаштування, підтримуючи прийняття обґрунтованіших та своєчасних рішень.
Поточні загальні настрої на ринку FRAX: ведмежі, бичачі 45% | ведмежі 55%;
|Вимір індикатора
|Висновок моделі
|Співвідношення/поріг
|Короткий огляд
|KDJ
|Золотий хрест
|K > D
|Короткостроковий імпульс посилюється, «температура» зростає.
|Група ЕМА
|1‑2 купівля
|20‑40%, продаж
|Більшість MA спрямовані вниз, домінує ведмежа конфігурація.
|StochRSI
|20‑80
|Нейтральна зона
|Нормальний темп, без екстремальних сигналів.
|MACD
|Хрест смерті
|DIF < DEA
|Формується ведмежий імпульс.
|Група МА
|3‑4 купівля
|40‑60%, нейтрально
|МА дають суперечливі сигнали, чіткий напрямок відсутній.
|BOLL (20,2)
|Нижня лінія ≤ ціна ≤ середня лінія
|Між нижньою та середньою лініями
|Відносно слабкий рух, але без екстремальних значень.
|RSI (14)
|Нейтрально
|30‑70
|Діапазон у нормі, є простір для руху.
|Точка розвороту
|Ціна < S2
|Нижче S2
|Дешевше за нещодавній «найдешевший» діапазон, ціна в низькій зоні.
FRAX_USDT на 4-годинному таймфреймі торгувався на рівні 0,3103. Ціна знаходиться нижче центральної точки 0,3182. Система хабів показує, що верхня зона опору S2 на рівні 0,3132 дуже близько до поточного курсу. Наразі структура перебуває в діапазоні низьких коливань. Система скользящих середніх демонструє короткостроковий сигнал покупки, проте існує розбіжність з довгостроковою тенденцією. Відсутність узгодженості між індикаторами призводить до невизначеності щодо напрямку руху. Індекс MACD зафіксував перехід у стан «мертвої схрещеності». Бичачий імпульс концентрується в області швидкої лінії. RSI зберігає нейтральне значення. На поточному рівні сили биків і ведмедів тимчасово знаходяться в рівновазі. Значення KDJ та StochRSI не демонструють екстремальних умов перевиторгу або перепродажу. Рівень волатильності перебуває в стадії згортання. Звуження каналу Болінджера вказує на наближення моменту зміни тренду. Швидкі та повільні індикатори працюють у різних діапазонах. Короткострокова реакція на відскоки стримується. Близька ключова зона опору знаходиться на рівні 0,3132. Відстань між цією позначкою та поточним курсом становить менше 1%. Далека зона опору встановлена на рівні 0,3151. Унизу необхідно слідкувати за рівнем попереднього мінімуму. Якщо ціна не зможе подолати рівень 0,3132, то продовжиться слабкий консолідаційний період. Трейдерам варто звернути увагу на зміни ширини полоси, оскільки це може спричинити розширення волатильності.
Цей контент згенеровано ШІ на основі історичних і поточних ринкових даних. Він має виключно інформаційний характер і не є інвестиційною порадою.
У 2040 році ціна FRAX потенційно може зрости на 0.00% і досягти торгової ціни у ₴ --.
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FRAX є нативним токеном блокчейна Fraxtal рівня Layer 1 і використовується як основний газовий токен та базовий актив мережі. Раніше він був відомий як FXS (Frax Share), але був перейменований після оновлення North Star. Цей перехід ознаменував зміну функціонального призначення — FRAX більше не є токеном управління, а виступає як актив із фіксованою пропозицією та товарними властивостями, що використовується для забезпечення та роботи блокчейна Fraxtal.
Щоб дізнатися більше про FRAX, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:
|Час (UTC+8)
|Тип
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