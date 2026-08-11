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Поточна ціна FRAX сьогодні становить 0.3135 UAH. Ринкова капіталізація FRAX становить 27,661,567.5641108331 UAH. Відстежуйте оновлення цін FRAX до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна FRAX сьогодні становить 0.3135 UAH. Ринкова капіталізація FRAX становить 27,661,567.5641108331 UAH. Відстежуйте оновлення цін FRAX до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про FRAX

Інформація про ціну FRAX

Що таке FRAX

Whitepaper FRAX

Офіційний вебсайт FRAX

Токеноміка FRAX

Прогноз ціни FRAX

Історія FRAX

Посібник з купівлі FRAX

Конвертація FRAX у фіатну валюту

Спот FRAX

Ф'ючерси FRAX USDT-M

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Курс FRAX (FRAX)

Актуальна ціна 1 FRAX до UAH:

₴14.073015
₴14.073015₴14.073015
+1,88%1D
UAH
Графік ціни FRAX (FRAX) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 14:24:26 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна FRAX

Поточна ціна FRAX (FRAX) сьогодні становить ₴ 0.3135, зі зміною 1.88% за останні 24 години. Поточний курс конвертації FRAX до UAH становить ₴ 0.3135 за FRAX.

FRAX наразі посідає №332 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 27,66M, з циркуляційною пропозицією у 88,23M FRAX. Протягом останніх 24 годин FRAX торгувався між ₴ 0.3072 (мінімум) та ₴ 0.3187 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 1,915.5916459665263239, тоді як історичний мінімум — ₴ 23.669159509784747682.

У короткостроковій динаміці FRAX змінився на -0.39% за останню годину та на +16.89% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 62,08K.

Ринкова інформація щодо FRAX (FRAX)

No.332

₴ 27,66M
₴ 27,66M₴ 27,66M

₴ 62,08K
₴ 62,08K₴ 62,08K

₴ 31.25M
₴ 31.25M₴ 31.25M

88,23M
88,23M 88,23M

99,681,495.59113361
99,681,495.59113361 99,681,495.59113361

99,681,495.59113361
99,681,495.59113361 99,681,495.59113361

88.51%

FRAX

Поточна ринкова капіталізація FRAX — ₴ 27,66M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 62,08K. Циркуляційна пропозиція FRAX — 88,23M, зі загальною пропозицією 99681495.59113361. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 31.25M.

Історія ціни FRAX у UAH

Діапазон зміни цін за 24 години:
₴ 0.3072
₴ 0.3072₴ 0.3072
Мін. за 24 год
₴ 0.3187
₴ 0.3187₴ 0.3187
Макс. за 24 год

₴ 0.3072
₴ 0.3072₴ 0.3072

₴ 0.3187
₴ 0.3187₴ 0.3187

₴ 1,915.5916459665263239
₴ 1,915.5916459665263239₴ 1,915.5916459665263239

₴ 23.669159509784747682
₴ 23.669159509784747682₴ 23.669159509784747682

-0.39%

+1.88%

+16.89%

+16.89%

Історія ціни FRAX (FRAX) у UAH

Відстежуйте зміни ціни на FRAX за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (UAH)Зміна (%)
Сьогодні₴ +0.259691+1.88%
30 днів₴ +0.0541+20.85%
60 днів₴ +0.0313+11.09%
90 днів₴ -0.1779-36.21%
Зміна ціни FRAX сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни FRAX на ₴ +0.259691 (+1.88%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни FRAX за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ +0.0541 (+20.85%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни FRAX за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник FRAX змінився на ₴ +0.0313 (+11.09%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни FRAX за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ -0.1779 (-36.21%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для FRAX (FRAX)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни FRAX зараз.

Аналіз для FRAX

Цей аналіз використовує моделі штучного інтелекту для оцінки нещодавньої динаміки ціни, обсягів торгівлі та настрої ринку для FRAX. Обробка даних у режимі реального часу висвітлює нові тенденції та потенційні торговельні налаштування, підтримуючи прийняття обґрунтованіших та своєчасних рішень.

Ринковий тренд FRAX сьогодні: бичачий чи ведмежий?

Поточні загальні настрої на ринку FRAX: ведмежі, бичачі 45% | ведмежі 55%;

Вимір індикатораВисновок моделіСпіввідношення/порігКороткий огляд
KDJЗолотий хрестK > DКороткостроковий імпульс посилюється, «температура» зростає.
Група ЕМА1‑2 купівля20‑40%, продажБільшість MA спрямовані вниз, домінує ведмежа конфігурація.
StochRSI20‑80Нейтральна зонаНормальний темп, без екстремальних сигналів.
MACDХрест смертіDIF < DEAФормується ведмежий імпульс.
Група МА3‑4 купівля40‑60%, нейтральноМА дають суперечливі сигнали, чіткий напрямок відсутній.
BOLL (20,2)Нижня лінія ≤ ціна ≤ середня лініяМіж нижньою та середньою лініямиВідносно слабкий рух, але без екстремальних значень.
RSI (14)Нейтрально30‑70Діапазон у нормі, є простір для руху.
Точка розворотуЦіна < S2Нижче S2Дешевше за нещодавній «найдешевший» діапазон, ціна в низькій зоні.

FRAX_USDT на 4-годинному таймфреймі торгувався на рівні 0,3103. Ціна знаходиться нижче центральної точки 0,3182. Система хабів показує, що верхня зона опору S2 на рівні 0,3132 дуже близько до поточного курсу. Наразі структура перебуває в діапазоні низьких коливань. Система скользящих середніх демонструє короткостроковий сигнал покупки, проте існує розбіжність з довгостроковою тенденцією. Відсутність узгодженості між індикаторами призводить до невизначеності щодо напрямку руху. Індекс MACD зафіксував перехід у стан «мертвої схрещеності». Бичачий імпульс концентрується в області швидкої лінії. RSI зберігає нейтральне значення. На поточному рівні сили биків і ведмедів тимчасово знаходяться в рівновазі. Значення KDJ та StochRSI не демонструють екстремальних умов перевиторгу або перепродажу. Рівень волатильності перебуває в стадії згортання. Звуження каналу Болінджера вказує на наближення моменту зміни тренду. Швидкі та повільні індикатори працюють у різних діапазонах. Короткострокова реакція на відскоки стримується. Близька ключова зона опору знаходиться на рівні 0,3132. Відстань між цією позначкою та поточним курсом становить менше 1%. Далека зона опору встановлена на рівні 0,3151. Унизу необхідно слідкувати за рівнем попереднього мінімуму. Якщо ціна не зможе подолати рівень 0,3132, то продовжиться слабкий консолідаційний період. Трейдерам варто звернути увагу на зміни ширини полоси, оскільки це може спричинити розширення волатильності.

Цей контент згенеровано ШІ на основі історичних і поточних ринкових даних. Він має виключно інформаційний характер і не є інвестиційною порадою.

Які фактори впливають на ціни FRAX?

Декілька ключових факторів впливають на ціни токенів FRAX:

1. Алгоритмічний механізм стабільності — унікальна конструкція фракційно-алгоритмічного стейблкоїну FRAX впливає на попит на токени управління.

2. Доходи протоколу — збори, отримані від операцій з мінтування, викупу та кредитування, впливають на вартість токенів.

3. Загальна заблокована вартість (TVL) — більша TVL у протоколі FRAX підвищує корисність та попит на токени.

4. Ринковий настрій — загальні умови ринку DeFi та стейблкоїнів.

5. Участь у громадському управлінні — права голосування та рішення щодо протоколу сприяють зростанню попиту на токени.

6. Стимули для фермерства доходів — нагороди за стакінг та програми майнінгу ліквідності.

7. Інтеграції з партнерами — прийняття та інтеграція в інші DeFi-протоколи.

8. Регуляторне середовище — нормативні вимоги щодо стейблкоїнів впливають на весь екосистему.

Чому люди хочуть знати сьогоднішню ціну FRAX?

Люди хочуть знати сьогоднішню ціну FRAX, оскільки це популярний алгоритмічний стейблкоїн, що прагне підтримувати паритет із 1 доларом. Трейдери відстежують його ціну, шукаючи можливості арбітражу у разі відхилення від прив’язки. Інвестори слідкують за стабільністю ціни, щоб оцінити ефективність протоколу та приймати обґрунтовані рішення.

Прогноз ціни FRAX

Прогноз ціни FRAX (FRAX) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна FRAX у 2030 році становить ₴ --, а темп зростання складає 0.00%.
Прогноз ціни FRAX (FRAX) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна FRAX потенційно може зрости на 0.00% і досягти торгової ціни у ₴ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне FRAX у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни FRAX на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни FRAX.

Як купити та інвестувати FRAX в Україна

Готові розпочати торгівлю з FRAX? Купівля FRAX на MEXC — це швидка та зручна процедура для початківців. Ви можете почати торгувати миттєво, як тільки зробите свою першу купівлю. Щоб дізнатися більше, перегляньте наш повний посібник про те, як купити FRAX. Нижче наведено короткий огляд на 5 кроків, який допоможе вам розпочати процес купівлі FRAX (FRAX).

Крок 1

Зареєструйте акаунт і пройдіть KYC

Спочатку зареєструйте акаунт і пройдіть KYC на MEXC. Ви можете зробити це на офіційному вебсайті MEXC або в застосунку MEXC за допомогою свого номера телефону або адреси електронної пошти.
Крок 2

Додайте USDT, USDC або USDE до свого гаманця

USDT, USDC і USDE полегшують торгівлю на MEXC. Ви можете купити USDT, USDC і USDE за допомогою банківського переказу, позабіржової торгівлі або P2P-торгівлі.
Крок 3

Перейдіть на сторінку спотової торгівлі

На вебсайті MEXC клацніть "Спот" на верхній панелі та знайдіть бажані токени.
Крок 4

Виберіть токени

Маючи в доступі більше -- токенів, ви можете легко купити Bitcoin, Ethereum та популярні токени.
Крок 5

Завершіть купівлю

Введіть кількість токенів або еквівалент у вашій місцевій валюті. Натисніть «Купити», і FRAX буде миттєво зараховано на ваш гаманець.
Посібник з купівлі FRAX (FRAX)

Що ви можете зробити з FRAX

Володіння FRAX відкриває вам більше можливостей для купівлі та утримання. Ви можете торгувати BTC на сотнях ринків, отримувати пасивні винагороди завдяки продуктам безстрокового стейкінгу та заощаджень або використовувати професійні торгові інструменти для збільшення кількості своїх активів. Незалежно від того, чи ви новачок, чи професійний і досвідчений інвестор, MEXC дозволяє легко максимізувати ваш криптопотенціал. Нижче наведено чотири найкращі способи максимально використати ваші токени Bitcoin.

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Що таке FRAX (FRAX)

FRAX є нативним токеном блокчейна Fraxtal рівня Layer 1 і використовується як основний газовий токен та базовий актив мережі. Раніше він був відомий як FXS (Frax Share), але був перейменований після оновлення North Star. Цей перехід ознаменував зміну функціонального призначення — FRAX більше не є токеном управління, а виступає як актив із фіксованою пропозицією та товарними властивостями, що використовується для забезпечення та роботи блокчейна Fraxtal.

Ресурс FRAX

Щоб дізнатися більше про FRAX, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтFRAX
Оглядач блокчейну

Категорія :

Arbitrum EcosystemAurora EcosystemAutomated Market Maker (AMM)

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Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 14:24:26 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для FRAX (FRAX)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

Дізнайтеся більше про FRAX

FRAX USDT (ф'ючерсна торгівля)

Відкрийте лонг або шорт позицію FRAX з кредитним плечем. Досліджуйте ф'ючерсну торгівлю FRAXUSDT на MEXC та заробляйте на ринкових коливаннях.

Торгівля на ринках FRAX (FRAX) на MEXC

Досліджуйте спотові та ф'ючерсні ринки, переглядайте ціну та обсяги FRAX у режимі реального часу і безпосередньо торгуйте.

Пари
Ціна
Зміна за 24 год
Обсяг за 24 год
FRAX/USDT
₴14.073015
₴14.073015₴14.073015
+1.91%
198.69K (USDT)

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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1 FRAX = 14.073015 UAH