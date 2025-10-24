Актуальна ціна MicroStrategy сьогодні становить 288.2 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни MSTRON до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни MSTRON на MEXC вже зараз.Актуальна ціна MicroStrategy сьогодні становить 288.2 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни MSTRON до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни MSTRON на MEXC вже зараз.

Логотип MicroStrategy

Курс MicroStrategy (MSTRON)

Актуальна ціна 1 MSTRON до USD:

$288,3
$288,3$288,3
+0,58%1D
USD
Графік ціни MicroStrategy (MSTRON) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 12:05:01 (UTC+8)

Інформація щодо ціни MicroStrategy (MSTRON) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 279,14
$ 279,14$ 279,14
Мін. за 24 год
$ 289,32
$ 289,32$ 289,32
Макс. за 24 год

$ 279,14
$ 279,14$ 279,14

$ 289,32
$ 289,32$ 289,32

$ 363,23027862767054
$ 363,23027862767054$ 363,23027862767054

$ 270,5345800436024
$ 270,5345800436024$ 270,5345800436024

-0,27%

+0,58%

-0,23%

-0,23%

Актуальна ціна MicroStrategy (MSTRON) становить $ 288,2. За останні 24 години MSTRON торгувався між мінімумом у $ 279,14 і максимумом у $ 289,32, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум MSTRON становить $ 363,23027862767054, тоді як його історичний мінімум — $ 270,5345800436024.

Що стосується короткострокових результатів, то MSTRON змінився на -0,27% за останню годину, +0,58% за 24 години та на -0,23% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо MicroStrategy (MSTRON)

No.2599

$ 441,62K
$ 441,62K$ 441,62K

$ 56,90K
$ 56,90K$ 56,90K

$ 441,62K
$ 441,62K$ 441,62K

1,53K
1,53K 1,53K

1 532,34621596
1 532,34621596 1 532,34621596

ETH

Поточна ринкова капіталізація MicroStrategy — $ 441,62K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 56,90K. Циркуляційна пропозиція MSTRON — 1,53K, зі загальною пропозицією 1532.34621596. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 441,62K.

Історія ціни MicroStrategy (MSTRON) у USD

Відстежуйте зміни ціни на MicroStrategy за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +1,6625+0,58%
30 днів$ -42,31-12,81%
60 днів$ +8,2+2,92%
90 днів$ +8,2+2,92%
Зміна ціни MicroStrategy сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни MSTRON на $ +1,6625 (+0,58%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни MicroStrategy за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ -42,31 (-12,81%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни MicroStrategy за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник MSTRON змінився на $ +8,2 (+2,92%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни MicroStrategy за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ +8,2 (+2,92%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для MicroStrategy (MSTRON)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни MicroStrategy зараз.

Що таке MicroStrategy (MSTRON)

Ondo — це компанія, що займається технологіями блокчейну. Її місія — прискорити перехід до відкритої економіки шляхом створення платформ, активів та інфраструктури, які виводять фінансові ринки у блокчейн.

Проєкт MicroStrategy доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями MicroStrategy. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.

Крім того, ви можете:
- Перевірити доступність стейкінгу MSTRON, щоб дізнатися як ви можете отримати винагороду за свої активи.
- Переглянути огляди й аналітику про MicroStrategy у нашому блозі, щоб бути в курсі останніх ринкових тенденцій і оцінок експертів.

Наші вичерпні ресурси створені для того, щоб зробити ваш досвід купівлі MicroStrategy безпроблемним та поінформованим, гарантуючи, що ви маєте всі інструменти та знання, необхідні для впевненого інвестування.

Прогноз ціни MicroStrategy (USD)

Скільки коштуватиме MicroStrategy (MSTRON) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів MicroStrategy (MSTRON) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо MicroStrategy.

Перегляньте прогноз ціни MicroStrategy вже зараз!

Токеноміка MicroStrategy (MSTRON)

Розуміння токеноміки MicroStrategy (MSTRON) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена MSTRON зараз!

Як купити MicroStrategy (MSTRON)

Шукаєте як купити MicroStrategy? Цей процес простий і безпроблемний! Ви можете легко придбати MicroStrategy на MEXC, дотримуючись інструкцій із нашого покрокового посібника з купівлі. Ми надаємо нашим користувачам докладні інструкції та відео із вказівками як зареєструватися на MEXC і використовувати різноманітні зручні способи оплати, які доступні на платформі.

MSTRON до місцевих валют

1 MicroStrategy (MSTRON) до VND
7 583 983
1 MicroStrategy (MSTRON) до AUD
A$440,946
1 MicroStrategy (MSTRON) до GBP
216,15
1 MicroStrategy (MSTRON) до EUR
247,852
1 MicroStrategy (MSTRON) до USD
$288,2
1 MicroStrategy (MSTRON) до MYR
RM1 216,204
1 MicroStrategy (MSTRON) до TRY
12 118,81
1 MicroStrategy (MSTRON) до JPY
¥43 806,4
1 MicroStrategy (MSTRON) до ARS
ARS$427 593,694
1 MicroStrategy (MSTRON) до RUB
23 465,244
1 MicroStrategy (MSTRON) до INR
25 309,724
1 MicroStrategy (MSTRON) до IDR
Rp4 803 331,412
1 MicroStrategy (MSTRON) до PHP
16 894,284
1 MicroStrategy (MSTRON) до EGP
￡E.13 712,556
1 MicroStrategy (MSTRON) до BRL
R$1 550,516
1 MicroStrategy (MSTRON) до CAD
C$403,48
1 MicroStrategy (MSTRON) до BDT
35 218,04
1 MicroStrategy (MSTRON) до NGN
420 728,77
1 MicroStrategy (MSTRON) до COP
$1 125 781,25
1 MicroStrategy (MSTRON) до ZAR
R.4 994,506
1 MicroStrategy (MSTRON) до UAH
12 043,878
1 MicroStrategy (MSTRON) до TZS
T.Sh.716 914,792
1 MicroStrategy (MSTRON) до VES
Bs61 098,4
1 MicroStrategy (MSTRON) до CLP
$272 637,2
1 MicroStrategy (MSTRON) до PKR
Rs81 364,624
1 MicroStrategy (MSTRON) до KZT
154 694,232
1 MicroStrategy (MSTRON) до THB
฿9 450,078
1 MicroStrategy (MSTRON) до TWD
NT$8 876,56
1 MicroStrategy (MSTRON) до AED
د.إ1 057,694
1 MicroStrategy (MSTRON) до CHF
Fr227,678
1 MicroStrategy (MSTRON) до HKD
HK$2 239,314
1 MicroStrategy (MSTRON) до AMD
֏109 956,946
1 MicroStrategy (MSTRON) до MAD
.د.م2 660,086
1 MicroStrategy (MSTRON) до MXN
$5 302,88
1 MicroStrategy (MSTRON) до SAR
ريال1 080,75
1 MicroStrategy (MSTRON) до ETB
Br43 521,082
1 MicroStrategy (MSTRON) до KES
KSh37 137,452
1 MicroStrategy (MSTRON) до JOD
د.أ204,3338
1 MicroStrategy (MSTRON) до PLN
1 049,048
1 MicroStrategy (MSTRON) до RON
лв1 259,434
1 MicroStrategy (MSTRON) до SEK
kr2 703,316
1 MicroStrategy (MSTRON) до BGN
лв484,176
1 MicroStrategy (MSTRON) до HUF
Ft96 840,964
1 MicroStrategy (MSTRON) до CZK
6 034,908
1 MicroStrategy (MSTRON) до KWD
د.ك88,1892
1 MicroStrategy (MSTRON) до ILS
948,178
1 MicroStrategy (MSTRON) до BOB
Bs1 985,698
1 MicroStrategy (MSTRON) до AZN
489,94
1 MicroStrategy (MSTRON) до TJS
SM2 660,086
1 MicroStrategy (MSTRON) до GEL
781,022
1 MicroStrategy (MSTRON) до AOA
Kz263 677,062
1 MicroStrategy (MSTRON) до BHD
.د.ب108,3632
1 MicroStrategy (MSTRON) до BMD
$288,2
1 MicroStrategy (MSTRON) до DKK
kr1 853,126
1 MicroStrategy (MSTRON) до HNL
L7 547,958
1 MicroStrategy (MSTRON) до MUR
13 118,864
1 MicroStrategy (MSTRON) до NAD
$4 991,624
1 MicroStrategy (MSTRON) до NOK
kr2 876,236
1 MicroStrategy (MSTRON) до NZD
$498,586
1 MicroStrategy (MSTRON) до PAB
B/.288,2
1 MicroStrategy (MSTRON) до PGK
K1 213,322
1 MicroStrategy (MSTRON) до QAR
ر.ق1 046,166
1 MicroStrategy (MSTRON) до RSD
дин.29 093,79
1 MicroStrategy (MSTRON) до UZS
soʻm3 472 288,358
1 MicroStrategy (MSTRON) до ALL
L23 978,24
1 MicroStrategy (MSTRON) до ANG
ƒ515,878
1 MicroStrategy (MSTRON) до AWG
ƒ518,76
1 MicroStrategy (MSTRON) до BBD
$576,4
1 MicroStrategy (MSTRON) до BAM
KM484,176
1 MicroStrategy (MSTRON) до BIF
Fr847 596,2
1 MicroStrategy (MSTRON) до BND
$371,778
1 MicroStrategy (MSTRON) до BSD
$288,2
1 MicroStrategy (MSTRON) до JMD
$46 126,41
1 MicroStrategy (MSTRON) до KHR
1 157 428,492
1 MicroStrategy (MSTRON) до KMF
Fr122 196,8
1 MicroStrategy (MSTRON) до LAK
6 265 217,266
1 MicroStrategy (MSTRON) до LKR
රු87 226,612
1 MicroStrategy (MSTRON) до MDL
L4 876,344
1 MicroStrategy (MSTRON) до MGA
Ar1 286 605,496
1 MicroStrategy (MSTRON) до MOP
P2 299,836
1 MicroStrategy (MSTRON) до MVR
4 409,46
1 MicroStrategy (MSTRON) до MWK
MK498 614,82
1 MicroStrategy (MSTRON) до MZN
MT18 418,862
1 MicroStrategy (MSTRON) до NPR
रु40 396,994
1 MicroStrategy (MSTRON) до PYG
2 029 504,4
1 MicroStrategy (MSTRON) до RWF
Fr417 601,8
1 MicroStrategy (MSTRON) до SBD
$2 369,004
1 MicroStrategy (MSTRON) до SCR
3 980,042
1 MicroStrategy (MSTRON) до SRD
$11 438,658
1 MicroStrategy (MSTRON) до SVC
$2 513,104
1 MicroStrategy (MSTRON) до SZL
L4 988,742
1 MicroStrategy (MSTRON) до TMT
m1 008,7
1 MicroStrategy (MSTRON) до TND
د.ت844,426
1 MicroStrategy (MSTRON) до TTD
$1 948,232
1 MicroStrategy (MSTRON) до UGX
Sh1 004 088,8
1 MicroStrategy (MSTRON) до XAF
Fr162 544,8
1 MicroStrategy (MSTRON) до XCD
$778,14
1 MicroStrategy (MSTRON) до XOF
Fr162 544,8
1 MicroStrategy (MSTRON) до XPF
Fr29 396,4
1 MicroStrategy (MSTRON) до BWP
P3 853,234
1 MicroStrategy (MSTRON) до BZD
$576,4
1 MicroStrategy (MSTRON) до CVE
$27 350,18
1 MicroStrategy (MSTRON) до DJF
Fr51 011,4
1 MicroStrategy (MSTRON) до DOP
$18 352,576
1 MicroStrategy (MSTRON) до DZD
د.ج37 494,82
1 MicroStrategy (MSTRON) до FJD
$659,978
1 MicroStrategy (MSTRON) до GNF
Fr2 484 284
1 MicroStrategy (MSTRON) до GTQ
Q2 201,848
1 MicroStrategy (MSTRON) до GYD
$60 127,166
1 MicroStrategy (MSTRON) до ISK
kr35 160,4

Ресурс MicroStrategy

Щоб дізнатися більше про MicroStrategy, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Офіційний вебсайтMicroStrategy
Оглядач блокчейну

Люди також запитують: Інші запитання про MicroStrategy

Скільки сьогодні коштує MicroStrategy (MSTRON)?
Актуальна ціна MSTRON у USD становить 288,2 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна MSTRON до USD?
Поточна ціна MSTRON до USD — $ 288,2. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація MicroStrategy?
Ринкова капіталізація MSTRON — $ 441,62K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція MSTRON?
Циркуляційна пропозиція MSTRON — 1,53K USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) MSTRON?
MSTRON досяг історичної максимальної ціни у 363,23027862767054 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) MSTRON?
Історична мінімальна ціна MSTRON становила 270,5345800436024 USD.
Який обсяг торгівлі MSTRON?
Актуальний обсяг торгівлі MSTRON за 24 години — $ 56,90K USD.
Чи підніметься ціна MSTRON цього року?
MSTRON може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни MSTRON для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 12:05:01 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для MicroStrategy (MSTRON)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Чому так багато людей все ще втрачають гроші під час бичачого ринку?

October 6, 2025

Зростання мереж Bitcoin другого рівня: Розуміння технології, що формує майбутнє Bitcoin у 2025 році

October 6, 2025

Альткойни в 2025 році: коли TOTAL3 досягне нових висот, але ваш портфель не зміниться

October 5, 2025
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

