Докладніше про GOOGLON

Інформація про ціну GOOGLON

Офіційний вебсайт GOOGLON

Токеноміка GOOGLON

Прогноз ціни GOOGLON

Історія GOOGLON

Посібник з купівлі GOOGLON

Конвертація GOOGLON у фіатну валюту

Спот GOOGLON

Курс Alphabet Class A (GOOGLON)

Актуальна ціна 1 GOOGLON до USD:

$255,49
+0,51%1D
USD
Графік ціни Alphabet Class A (GOOGLON) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 11:49:59 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Alphabet Class A (GOOGLON) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 251,99
Мін. за 24 год
$ 256,24
Макс. за 24 год

$ 251,99
$ 256,24
$ 258,77043072941893
$ 225,81003632470686
+0,07%

+0,51%

+1,93%

+1,93%

Актуальна ціна Alphabet Class A (GOOGLON) становить $ 255,49. За останні 24 години GOOGLON торгувався між мінімумом у $ 251,99 і максимумом у $ 256,24, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум GOOGLON становить $ 258,77043072941893, тоді як його історичний мінімум — $ 225,81003632470686.

Що стосується короткострокових результатів, то GOOGLON змінився на +0,07% за останню годину, +0,51% за 24 години та на +1,93% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Alphabet Class A (GOOGLON)

No.1819

$ 2,10M
$ 54,82K
$ 2,10M
8,23K
8 226,63424295
ETH

Поточна ринкова капіталізація Alphabet Class A — $ 2,10M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 54,82K. Циркуляційна пропозиція GOOGLON — 8,23K, зі загальною пропозицією 8226.63424295. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 2,10M.

Історія ціни Alphabet Class A (GOOGLON) у USD

Відстежуйте зміни ціни на Alphabet Class A за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +1,2964+0,51%
30 днів$ +3,74+1,48%
60 днів$ +75,49+41,93%
90 днів$ +75,49+41,93%
Зміна ціни Alphabet Class A сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни GOOGLON на $ +1,2964 (+0,51%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Alphabet Class A за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ +3,74 (+1,48%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Alphabet Class A за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник GOOGLON змінився на $ +75,49 (+41,93%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Alphabet Class A за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ +75,49 (+41,93%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Alphabet Class A (GOOGLON)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Alphabet Class A зараз.

Що таке Alphabet Class A (GOOGLON)

Ondo — це компанія, що займається технологіями блокчейну. Її місія — прискорити перехід до відкритої економіки шляхом створення платформ, активів та інфраструктури, які виводять фінансові ринки у блокчейн.

Проєкт Alphabet Class A доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями Alphabet Class A. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.

Крім того, ви можете:
- Перевірити доступність стейкінгу GOOGLON, щоб дізнатися як ви можете отримати винагороду за свої активи.
- Переглянути огляди й аналітику про Alphabet Class A у нашому блозі, щоб бути в курсі останніх ринкових тенденцій і оцінок експертів.

Наші вичерпні ресурси створені для того, щоб зробити ваш досвід купівлі Alphabet Class A безпроблемним та поінформованим, гарантуючи, що ви маєте всі інструменти та знання, необхідні для впевненого інвестування.

Прогноз ціни Alphabet Class A (USD)

Скільки коштуватиме Alphabet Class A (GOOGLON) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Alphabet Class A (GOOGLON) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Alphabet Class A.

Перегляньте прогноз ціни Alphabet Class A вже зараз!

Токеноміка Alphabet Class A (GOOGLON)

Розуміння токеноміки Alphabet Class A (GOOGLON) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена GOOGLON зараз!

Як купити Alphabet Class A (GOOGLON)

Шукаєте як купити Alphabet Class A? Цей процес простий і безпроблемний! Ви можете легко придбати Alphabet Class A на MEXC, дотримуючись інструкцій із нашого покрокового посібника з купівлі. Ми надаємо нашим користувачам докладні інструкції та відео із вказівками як зареєструватися на MEXC і використовувати різноманітні зручні способи оплати, які доступні на платформі.

GOOGLON до місцевих валют

Ресурс Alphabet Class A

Щоб дізнатися більше про Alphabet Class A, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Офіційний вебсайтAlphabet Class A
Оглядач блокчейну

Люди також запитують: Інші запитання про Alphabet Class A

Скільки сьогодні коштує Alphabet Class A (GOOGLON)?
Актуальна ціна GOOGLON у USD становить 255,49 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна GOOGLON до USD?
Поточна ціна GOOGLON до USD — $ 255,49. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Alphabet Class A?
Ринкова капіталізація GOOGLON — $ 2,10M USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція GOOGLON?
Циркуляційна пропозиція GOOGLON — 8,23K USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) GOOGLON?
GOOGLON досяг історичної максимальної ціни у 258,77043072941893 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) GOOGLON?
Історична мінімальна ціна GOOGLON становила 225,81003632470686 USD.
Який обсяг торгівлі GOOGLON?
Актуальний обсяг торгівлі GOOGLON за 24 години — $ 54,82K USD.
Чи підніметься ціна GOOGLON цього року?
GOOGLON може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни GOOGLON для поглибленого аналізу.
Важливі галузеві оновлення для Alphabet Class A (GOOGLON)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Головні новини

Чому так багато людей все ще втрачають гроші під час бичачого ринку?

October 6, 2025

Зростання мереж Bitcoin другого рівня: Розуміння технології, що формує майбутнє Bitcoin у 2025 році

October 6, 2025

Альткойни в 2025 році: коли TOTAL3 досягне нових висот, але ваш портфель не зміниться

October 5, 2025
Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

