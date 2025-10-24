Актуальна ціна Amazon сьогодні становить 221.03 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни AMZNON до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни AMZNON на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Amazon сьогодні становить 221.03 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни AMZNON до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни AMZNON на MEXC вже зараз.

Докладніше про AMZNON

Інформація про ціну AMZNON

Офіційний вебсайт AMZNON

Токеноміка AMZNON

Прогноз ціни AMZNON

Історія AMZNON

Посібник з купівлі AMZNON

Конвертація AMZNON у фіатну валюту

Спот AMZNON

Премаркет торгівля

Earn

Airdrop+

Новини

Блог

Навчання

Логотип Amazon

Курс Amazon (AMZNON)

Актуальна ціна 1 AMZNON до USD:

$221,1
$221,1$221,1
+0,41%1D
USD
Графік ціни Amazon (AMZNON) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 11:23:12 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Amazon (AMZNON) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 218,1
$ 218,1$ 218,1
Мін. за 24 год
$ 221,46
$ 221,46$ 221,46
Макс. за 24 год

$ 218,1
$ 218,1$ 218,1

$ 221,46
$ 221,46$ 221,46

$ 238,6579963260999
$ 238,6579963260999$ 238,6579963260999

$ 211,30485215454203
$ 211,30485215454203$ 211,30485215454203

+0,06%

+0,41%

+3,31%

+3,31%

Актуальна ціна Amazon (AMZNON) становить $ 221,03. За останні 24 години AMZNON торгувався між мінімумом у $ 218,1 і максимумом у $ 221,46, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум AMZNON становить $ 238,6579963260999, тоді як його історичний мінімум — $ 211,30485215454203.

Що стосується короткострокових результатів, то AMZNON змінився на +0,06% за останню годину, +0,41% за 24 години та на +3,31% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Amazon (AMZNON)

No.1947

$ 1,57M
$ 1,57M$ 1,57M

$ 54,83K
$ 54,83K$ 54,83K

$ 1,57M
$ 1,57M$ 1,57M

7,10K
7,10K 7,10K

7 096,35143992
7 096,35143992 7 096,35143992

ETH

Поточна ринкова капіталізація Amazon — $ 1,57M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 54,83K. Циркуляційна пропозиція AMZNON — 7,10K, зі загальною пропозицією 7096.35143992. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1,57M.

Історія ціни Amazon (AMZNON) у USD

Відстежуйте зміни ціни на Amazon за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0,9028+0,41%
30 днів$ -0,46-0,21%
60 днів$ +41,03+22,79%
90 днів$ +41,03+22,79%
Зміна ціни Amazon сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни AMZNON на $ +0,9028 (+0,41%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Amazon за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ -0,46 (-0,21%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Amazon за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник AMZNON змінився на $ +41,03 (+22,79%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Amazon за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ +41,03 (+22,79%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Amazon (AMZNON)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Amazon зараз.

Що таке Amazon (AMZNON)

Ondo — це компанія, що займається технологіями блокчейну. Її місія — прискорити перехід до відкритої економіки шляхом створення платформ, активів та інфраструктури, які виводять фінансові ринки у блокчейн.

Проєкт Amazon доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями Amazon. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.

Крім того, ви можете:
- Перевірити доступність стейкінгу AMZNON, щоб дізнатися як ви можете отримати винагороду за свої активи.
- Переглянути огляди й аналітику про Amazon у нашому блозі, щоб бути в курсі останніх ринкових тенденцій і оцінок експертів.

Наші вичерпні ресурси створені для того, щоб зробити ваш досвід купівлі Amazon безпроблемним та поінформованим, гарантуючи, що ви маєте всі інструменти та знання, необхідні для впевненого інвестування.

Прогноз ціни Amazon (USD)

Скільки коштуватиме Amazon (AMZNON) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Amazon (AMZNON) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Amazon.

Перегляньте прогноз ціни Amazon вже зараз!

Токеноміка Amazon (AMZNON)

Розуміння токеноміки Amazon (AMZNON) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена AMZNON зараз!

Як купити Amazon (AMZNON)

Шукаєте як купити Amazon? Цей процес простий і безпроблемний! Ви можете легко придбати Amazon на MEXC, дотримуючись інструкцій із нашого покрокового посібника з купівлі. Ми надаємо нашим користувачам докладні інструкції та відео із вказівками як зареєструватися на MEXC і використовувати різноманітні зручні способи оплати, які доступні на платформі.

AMZNON до місцевих валют

1 Amazon (AMZNON) до VND
5 816 404,45
1 Amazon (AMZNON) до AUD
A$338,1759
1 Amazon (AMZNON) до GBP
165,7725
1 Amazon (AMZNON) до EUR
190,0858
1 Amazon (AMZNON) до USD
$221,03
1 Amazon (AMZNON) до MYR
RM932,7466
1 Amazon (AMZNON) до TRY
9 294,3115
1 Amazon (AMZNON) до JPY
¥33 596,56
1 Amazon (AMZNON) до ARS
ARS$327 935,5801
1 Amazon (AMZNON) до RUB
17 996,2626
1 Amazon (AMZNON) до INR
19 415,2752
1 Amazon (AMZNON) до IDR
Rp3 683 831,8598
1 Amazon (AMZNON) до PHP
12 967,8301
1 Amazon (AMZNON) до EGP
￡E.10 518,8177
1 Amazon (AMZNON) до BRL
R$1 189,1414
1 Amazon (AMZNON) до CAD
C$309,442
1 Amazon (AMZNON) до BDT
27 009,866
1 Amazon (AMZNON) до NGN
322 670,6455
1 Amazon (AMZNON) до COP
$863 398,4375
1 Amazon (AMZNON) до ZAR
R.3 832,6602
1 Amazon (AMZNON) до UAH
9 236,8437
1 Amazon (AMZNON) до TZS
T.Sh.549 825,3868
1 Amazon (AMZNON) до VES
Bs46 858,36
1 Amazon (AMZNON) до CLP
$209 094,38
1 Amazon (AMZNON) до PKR
Rs62 401,1896
1 Amazon (AMZNON) до KZT
118 640,0628
1 Amazon (AMZNON) до THB
฿7 254,2046
1 Amazon (AMZNON) до TWD
NT$6 812,1446
1 Amazon (AMZNON) до AED
د.إ811,1801
1 Amazon (AMZNON) до CHF
Fr174,6137
1 Amazon (AMZNON) до HKD
HK$1 717,4031
1 Amazon (AMZNON) до AMD
֏84 329,5759
1 Amazon (AMZNON) до MAD
.د.م2 040,1069
1 Amazon (AMZNON) до MXN
$4 066,952
1 Amazon (AMZNON) до SAR
ريال828,8625
1 Amazon (AMZNON) до ETB
Br33 377,7403
1 Amazon (AMZNON) до KES
KSh28 481,9258
1 Amazon (AMZNON) до JOD
د.أ156,71027
1 Amazon (AMZNON) до PLN
804,5492
1 Amazon (AMZNON) до RON
лв965,9011
1 Amazon (AMZNON) до SEK
kr2 075,4717
1 Amazon (AMZNON) до BGN
лв371,3304
1 Amazon (AMZNON) до HUF
Ft74 270,5006
1 Amazon (AMZNON) до CZK
4 628,3682
1 Amazon (AMZNON) до KWD
د.ك67,63518
1 Amazon (AMZNON) до ILS
727,1887
1 Amazon (AMZNON) до BOB
Bs1 522,8967
1 Amazon (AMZNON) до AZN
375,751
1 Amazon (AMZNON) до TJS
SM2 040,1069
1 Amazon (AMZNON) до GEL
598,9913
1 Amazon (AMZNON) до AOA
Kz202 222,5573
1 Amazon (AMZNON) до BHD
.د.ب83,10728
1 Amazon (AMZNON) до BMD
$221,03
1 Amazon (AMZNON) до DKK
kr1 421,2229
1 Amazon (AMZNON) до HNL
L5 788,7757
1 Amazon (AMZNON) до MUR
10 061,2856
1 Amazon (AMZNON) до NAD
$3 828,2396
1 Amazon (AMZNON) до NOK
kr2 205,8794
1 Amazon (AMZNON) до NZD
$384,5922
1 Amazon (AMZNON) до PAB
B/.221,03
1 Amazon (AMZNON) до PGK
K930,5363
1 Amazon (AMZNON) до QAR
ر.ق802,3389
1 Amazon (AMZNON) до RSD
дин.22 319,6094
1 Amazon (AMZNON) до UZS
soʻm2 663 011,4357
1 Amazon (AMZNON) до ALL
L18 389,696
1 Amazon (AMZNON) до ANG
ƒ395,6437
1 Amazon (AMZNON) до AWG
ƒ397,854
1 Amazon (AMZNON) до BBD
$442,06
1 Amazon (AMZNON) до BAM
KM371,3304
1 Amazon (AMZNON) до BIF
Fr650 049,23
1 Amazon (AMZNON) до BND
$285,1287
1 Amazon (AMZNON) до BSD
$221,03
1 Amazon (AMZNON) до JMD
$35 375,8515
1 Amazon (AMZNON) до KHR
887 669,7418
1 Amazon (AMZNON) до KMF
Fr93 716,72
1 Amazon (AMZNON) до LAK
4 804 999,9039
1 Amazon (AMZNON) до LKR
රු66 896,9398
1 Amazon (AMZNON) до MDL
L3 739,8276
1 Amazon (AMZNON) до MGA
Ar986 739,8084
1 Amazon (AMZNON) до MOP
P1 763,8194
1 Amazon (AMZNON) до MVR
3 381,759
1 Amazon (AMZNON) до MWK
MK382 404,003
1 Amazon (AMZNON) до MZN
MT14 126,0273
1 Amazon (AMZNON) до NPR
रु30 981,7751
1 Amazon (AMZNON) до PYG
1 556 493,26
1 Amazon (AMZNON) до RWF
Fr320 272,47
1 Amazon (AMZNON) до SBD
$1 816,8666
1 Amazon (AMZNON) до SCR
3 052,4243
1 Amazon (AMZNON) до SRD
$8 772,6807
1 Amazon (AMZNON) до SVC
$1 927,3816
1 Amazon (AMZNON) до SZL
L3 826,0293
1 Amazon (AMZNON) до TMT
m773,605
1 Amazon (AMZNON) до TND
د.ت647,6179
1 Amazon (AMZNON) до TTD
$1 494,1628
1 Amazon (AMZNON) до UGX
Sh770 068,52
1 Amazon (AMZNON) до XAF
Fr124 660,92
1 Amazon (AMZNON) до XCD
$596,781
1 Amazon (AMZNON) до XOF
Fr124 660,92
1 Amazon (AMZNON) до XPF
Fr22 545,06
1 Amazon (AMZNON) до BWP
P2 955,1711
1 Amazon (AMZNON) до BZD
$442,06
1 Amazon (AMZNON) до CVE
$20 975,747
1 Amazon (AMZNON) до DJF
Fr39 122,31
1 Amazon (AMZNON) до DOP
$14 075,1904
1 Amazon (AMZNON) до DZD
د.ج28 756,003
1 Amazon (AMZNON) до FJD
$506,1587
1 Amazon (AMZNON) до GNF
Fr1 905 278,6
1 Amazon (AMZNON) до GTQ
Q1 688,6692
1 Amazon (AMZNON) до GYD
$46 113,4889
1 Amazon (AMZNON) до ISK
kr26 965,66

Ресурс Amazon

Щоб дізнатися більше про Amazon, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Офіційний вебсайтAmazon
Оглядач блокчейну

Люди також запитують: Інші запитання про Amazon

Скільки сьогодні коштує Amazon (AMZNON)?
Актуальна ціна AMZNON у USD становить 221,03 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна AMZNON до USD?
Поточна ціна AMZNON до USD — $ 221,03. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Amazon?
Ринкова капіталізація AMZNON — $ 1,57M USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція AMZNON?
Циркуляційна пропозиція AMZNON — 7,10K USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) AMZNON?
AMZNON досяг історичної максимальної ціни у 238,6579963260999 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) AMZNON?
Історична мінімальна ціна AMZNON становила 211,30485215454203 USD.
Який обсяг торгівлі AMZNON?
Актуальний обсяг торгівлі AMZNON за 24 години — $ 54,83K USD.
Чи підніметься ціна AMZNON цього року?
AMZNON може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни AMZNON для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 11:23:12 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Amazon (AMZNON)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Головні новини

Чому так багато людей все ще втрачають гроші під час бичачого ринку?

October 6, 2025

Зростання мереж Bitcoin другого рівня: Розуміння технології, що формує майбутнє Bitcoin у 2025 році

October 6, 2025

Альткойни в 2025 році: коли TOTAL3 досягне нових висот, але ваш портфель не зміниться

October 5, 2025
Докладніше

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

Калькулятор AMZNON до USD

Сума

AMZNON
AMZNON
USD
USD

1 AMZNON = 221,03 USD

Торгувати AMZNON

AMZNON/USDT
$221,1
$221,1$221,1
+0,41%

Приєднуйтесь до MEXC сьогодні

Комісія спотового мейкера — --, комісія спотового тейкера — --
Комісія ф'ючерсного мейкера — --, комісія ф'ючерсного тейкера — --