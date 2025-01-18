METANIA

Metania Games ─ це платформа GameFi на основі блокчейну, розроблена для того, щоб радикально змінити ігрову галузь, інтегрувавши криптовалютні винагороди та реальне володіння ігровими активами. Побудована на основі Binance Smart Chain (BSC), Metania Games забезпечує децентралізований і корисний ігровий досвід.

Ім'яMETANIA

РейтингNo.4633

Ринкова капіталізація$0.00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0.00

Ринкова частка%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)0

Циркуляційна пропозиція--

Максимальна пропозиція500,000,000

Загальна пропозиція500,000,000

Коефіцієнт циркуляції%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум0.04483719508954314,2025-01-20

Найнижча ціна0.025120283377895097,2025-01-18

Публічний блокчейнBSC

ОписMetania Games ─ це платформа GameFi на основі блокчейну, розроблена для того, щоб радикально змінити ігрову галузь, інтегрувавши криптовалютні винагороди та реальне володіння ігровими активами. Побудована на основі Binance Smart Chain (BSC), Metania Games забезпечує децентралізований і корисний ігровий досвід.

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etfindex:mc_etfindex_sourceВідмова від відповідальності: дані надані cmc і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.

MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Відкрийте для себе провідну у світі біржу криптовалют, щоб купувати, торгувати та заробляти криптовалюту. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH і більш ніж 3000 альткоїнів.
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MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Відкрийте для себе провідну у світі біржу криптовалют, щоб купувати, торгувати та заробляти криптовалюту. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH і більш ніж 3000 альткоїнів.
METANIA/USDT
METANIA GAMES
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Макс 24г
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Мін 24г
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Обсяг за 24г (METANIA)
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Сума за 24г (USDT)
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Графік
Книга ордерів
Угоди на ринку
Інформація
Відкриті ордери（0）
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