Актуальна ціна ELA сьогодні становить 1.565 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни ELA до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого.

Курс ELA (ELA)

$1,565
+1,75%1D
Графік ціни ELA (ELA) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 11:43:15 (UTC+8)

Інформація щодо ціни ELA (ELA) (USD)

$ 1,486
$ 1,569
$ 1,486
$ 1,569
Актуальна ціна ELA (ELA) становить $ 1,565. За останні 24 години ELA торгувався між мінімумом у $ 1,486 і максимумом у $ 1,569, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум ELA становить --, тоді як його історичний мінімум — --.

Що стосується короткострокових результатів, то ELA змінився на 0,00% за останню годину, +1,75% за 24 години та на -6,74% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо ELA (ELA)

$ 60,35K
$ 44,16M
28 220 000
ELASTOS

Поточна ринкова капіталізація ELA — --, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 60,35K. Циркуляційна пропозиція ELA — --, зі загальною пропозицією 28220000. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 44,16M.

Історія ціни ELA (ELA) у USD

Відстежуйте зміни ціни на ELA за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0,02692+1,75%
30 днів$ +0,565+56,50%
60 днів$ +0,565+56,50%
90 днів$ +0,565+56,50%
Зміна ціни ELA сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни ELA на $ +0,02692 (+1,75%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни ELA за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ +0,565 (+56,50%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни ELA за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник ELA змінився на $ +0,565 (+56,50%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни ELA за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ +0,565 (+56,50%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для ELA (ELA)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни ELA зараз.

Що таке ELA (ELA)

Elastos будує децентралізовану інтернет-інфраструктуру, яка надає користувачам справжнє цифрове право власності та конфіденційність, захищені хеш-потужністю Bitcoin.

Проєкт ELA доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями ELA. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.

Крім того, ви можете:
- Перевірити доступність стейкінгу ELA, щоб дізнатися як ви можете отримати винагороду за свої активи.
- Переглянути огляди й аналітику про ELA у нашому блозі, щоб бути в курсі останніх ринкових тенденцій і оцінок експертів.

Наші вичерпні ресурси створені для того, щоб зробити ваш досвід купівлі ELA безпроблемним та поінформованим, гарантуючи, що ви маєте всі інструменти та знання, необхідні для впевненого інвестування.

Прогноз ціни ELA (USD)

Скільки коштуватиме ELA (ELA) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів ELA (ELA) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо ELA.

Перегляньте прогноз ціни ELA вже зараз!

Токеноміка ELA (ELA)

Розуміння токеноміки ELA (ELA) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена ELA зараз!

Як купити ELA (ELA)

Шукаєте як купити ELA? Цей процес простий і безпроблемний! Ви можете легко придбати ELA на MEXC, дотримуючись інструкцій із нашого покрокового посібника з купівлі. Ми надаємо нашим користувачам докладні інструкції та відео із вказівками як зареєструватися на MEXC і використовувати різноманітні зручні способи оплати, які доступні на платформі.

ELA до місцевих валют

Ресурс ELA

Щоб дізнатися більше про ELA, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтELA
Оглядач блокчейну

Люди також запитують: Інші запитання про ELA

Скільки сьогодні коштує ELA (ELA)?
Актуальна ціна ELA у USD становить 1,565 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна ELA до USD?
Поточна ціна ELA до USD — $ 1,565. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація ELA?
Ринкова капіталізація ELA — -- USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція ELA?
Циркуляційна пропозиція ELA — -- USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) ELA?
ELA досяг історичної максимальної ціни у -- USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) ELA?
Історична мінімальна ціна ELA становила -- USD.
Який обсяг торгівлі ELA?
Актуальний обсяг торгівлі ELA за 24 години — $ 60,35K USD.
Чи підніметься ціна ELA цього року?
ELA може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни ELA для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 11:43:15 (UTC+8)

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

