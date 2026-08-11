Сьогоднішня ціна The Gamestop Bull

Поточна ціна The Gamestop Bull (GMEBULL) сьогодні становить ₴ 0.00002214, зі зміною 1.64% за останні 24 години. Поточний курс конвертації GMEBULL до UAH становить ₴ 0.00002214 за GMEBULL.

The Gamestop Bull наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні --, з циркуляційною пропозицією у -- GMEBULL. Протягом останніх 24 годин GMEBULL торгувався між ₴ 0.00002127 (мінімум) та ₴ 0.000024 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить --, тоді як історичний мінімум — --.

У короткостроковій динаміці GMEBULL змінився на -1.52% за останню годину та на -41.54% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 56,22K.

Ринкова інформація щодо The Gamestop Bull (GMEBULL)

Ринкова капіталізація ---- -- Обсяг (за 24 год) ₴ 56,22K₴ 56,22K ₴ 56,22K Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 22.14K₴ 22.14K ₴ 22.14K Циркуляційне постачання ---- -- Загальна пропозиція 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Публічний блокчейн SOL

Поточна ринкова капіталізація The Gamestop Bull — --, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 56,22K. Циркуляційна пропозиція GMEBULL — --, зі загальною пропозицією 1000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 22.14K.