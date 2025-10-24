Актуальна ціна Palantir сьогодні становить 180.67 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни PLTRON до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни PLTRON на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Palantir сьогодні становить 180.67 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни PLTRON до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни PLTRON на MEXC вже зараз.

Логотип Palantir

Курс Palantir (PLTRON)

Актуальна ціна 1 PLTRON до USD:

$180,67
+0,38%1D
USD
Графік ціни Palantir (PLTRON) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 12:12:37 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Palantir (PLTRON) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 173,42
Мін. за 24 год
$ 181,5
Макс. за 24 год

$ 173,42
$ 181,5
$ 187,72816947820942
$ 148,01003259450354
+0,05%

+0,38%

+2,14%

+2,14%

Актуальна ціна Palantir (PLTRON) становить $ 180,67. За останні 24 години PLTRON торгувався між мінімумом у $ 173,42 і максимумом у $ 181,5, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум PLTRON становить $ 187,72816947820942, тоді як його історичний мінімум — $ 148,01003259450354.

Що стосується короткострокових результатів, то PLTRON змінився на +0,05% за останню годину, +0,38% за 24 години та на +2,14% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Palantir (PLTRON)

No.2448

$ 595,48K
$ 58,39K
$ 595,48K
3,30K
3 295,96938604
ETH

Поточна ринкова капіталізація Palantir — $ 595,48K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 58,39K. Циркуляційна пропозиція PLTRON — 3,30K, зі загальною пропозицією 3295.96938604. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 595,48K.

Історія ціни Palantir (PLTRON) у USD

Відстежуйте зміни ціни на Palantir за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0,6839+0,38%
30 днів$ -1,34-0,74%
60 днів$ +80,67+80,67%
90 днів$ +80,67+80,67%
Зміна ціни Palantir сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни PLTRON на $ +0,6839 (+0,38%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Palantir за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ -1,34 (-0,74%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Palantir за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник PLTRON змінився на $ +80,67 (+80,67%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Palantir за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ +80,67 (+80,67%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Palantir (PLTRON)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Palantir зараз.

Що таке Palantir (PLTRON)

Ondo — це компанія, що займається технологіями блокчейну. Її місія — прискорити перехід до відкритої економіки шляхом створення платформ, активів та інфраструктури, які виводять фінансові ринки у блокчейн.

Проєкт Palantir доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями Palantir. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.

Крім того, ви можете:
- Перевірити доступність стейкінгу PLTRON, щоб дізнатися як ви можете отримати винагороду за свої активи.
- Переглянути огляди й аналітику про Palantir у нашому блозі, щоб бути в курсі останніх ринкових тенденцій і оцінок експертів.

Наші вичерпні ресурси створені для того, щоб зробити ваш досвід купівлі Palantir безпроблемним та поінформованим, гарантуючи, що ви маєте всі інструменти та знання, необхідні для впевненого інвестування.

Прогноз ціни Palantir (USD)

Скільки коштуватиме Palantir (PLTRON) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Palantir (PLTRON) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Palantir.

Перегляньте прогноз ціни Palantir вже зараз!

Токеноміка Palantir (PLTRON)

Розуміння токеноміки Palantir (PLTRON) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена PLTRON зараз!

Як купити Palantir (PLTRON)

Шукаєте як купити Palantir? Цей процес простий і безпроблемний! Ви можете легко придбати Palantir на MEXC, дотримуючись інструкцій із нашого покрокового посібника з купівлі. Ми надаємо нашим користувачам докладні інструкції та відео із вказівками як зареєструватися на MEXC і використовувати різноманітні зручні способи оплати, які доступні на платформі.

PLTRON до місцевих валют

1 Palantir (PLTRON) до VND
4 754 331,05
1 Palantir (PLTRON) до AUD
A$276,4251
1 Palantir (PLTRON) до GBP
135,5025
1 Palantir (PLTRON) до EUR
155,3762
1 Palantir (PLTRON) до USD
$180,67
1 Palantir (PLTRON) до MYR
RM762,4274
1 Palantir (PLTRON) до TRY
7 597,1735
1 Palantir (PLTRON) до JPY
¥27 461,84
1 Palantir (PLTRON) до ARS
ARS$268 054,6589
1 Palantir (PLTRON) до RUB
14 710,1514
1 Palantir (PLTRON) до INR
15 866,4394
1 Palantir (PLTRON) до IDR
Rp3 011 165,4622
1 Palantir (PLTRON) до PHP
10 590,8754
1 Palantir (PLTRON) до EGP
￡E.8 596,2786
1 Palantir (PLTRON) до BRL
R$972,0046
1 Palantir (PLTRON) до CAD
C$252,938
1 Palantir (PLTRON) до BDT
22 077,874
1 Palantir (PLTRON) до NGN
263 751,0995
1 Palantir (PLTRON) до COP
$705 742,1875
1 Palantir (PLTRON) до ZAR
R.3 131,0111
1 Palantir (PLTRON) до UAH
7 550,1993
1 Palantir (PLTRON) до TZS
T.Sh.449 427,4652
1 Palantir (PLTRON) до VES
Bs38 302,04
1 Palantir (PLTRON) до CLP
$170 913,82
1 Palantir (PLTRON) до PKR
Rs51 006,7544
1 Palantir (PLTRON) до KZT
96 976,4292
1 Palantir (PLTRON) до THB
฿5 924,1693
1 Palantir (PLTRON) до TWD
NT$5 564,636
1 Palantir (PLTRON) до AED
د.إ663,0589
1 Palantir (PLTRON) до CHF
Fr142,7293
1 Palantir (PLTRON) до HKD
HK$1 403,8059
1 Palantir (PLTRON) до AMD
֏68 931,0251
1 Palantir (PLTRON) до MAD
.د.م1 667,5841
1 Palantir (PLTRON) до MXN
$3 324,328
1 Palantir (PLTRON) до SAR
ريال677,5125
1 Palantir (PLTRON) до ETB
Br27 282,9767
1 Palantir (PLTRON) до KES
KSh23 281,1362
1 Palantir (PLTRON) до JOD
د.أ128,09503
1 Palantir (PLTRON) до PLN
657,6388
1 Palantir (PLTRON) до RON
лв789,5279
1 Palantir (PLTRON) до SEK
kr1 694,6846
1 Palantir (PLTRON) до BGN
лв303,5256
1 Palantir (PLTRON) до HUF
Ft60 708,7334
1 Palantir (PLTRON) до CZK
3 783,2298
1 Palantir (PLTRON) до KWD
د.ك55,28502
1 Palantir (PLTRON) до ILS
594,4043
1 Palantir (PLTRON) до BOB
Bs1 244,8163
1 Palantir (PLTRON) до AZN
307,139
1 Palantir (PLTRON) до TJS
SM1 667,5841
1 Palantir (PLTRON) до GEL
489,6157
1 Palantir (PLTRON) до AOA
Kz165 296,7897
1 Palantir (PLTRON) до BHD
.د.ب67,93192
1 Palantir (PLTRON) до BMD
$180,67
1 Palantir (PLTRON) до DKK
kr1 161,7081
1 Palantir (PLTRON) до HNL
L4 731,7473
1 Palantir (PLTRON) до MUR
8 224,0984
1 Palantir (PLTRON) до NAD
$3 129,2044
1 Palantir (PLTRON) до NOK
kr1 803,0866
1 Palantir (PLTRON) до NZD
$312,5591
1 Palantir (PLTRON) до PAB
B/.180,67
1 Palantir (PLTRON) до PGK
K760,6207
1 Palantir (PLTRON) до QAR
ر.ق655,8321
1 Palantir (PLTRON) до RSD
дин.18 238,6365
1 Palantir (PLTRON) до UZS
soʻm2 176 746,4873
1 Palantir (PLTRON) до ALL
L15 031,744
1 Palantir (PLTRON) до ANG
ƒ323,3993
1 Palantir (PLTRON) до AWG
ƒ325,206
1 Palantir (PLTRON) до BBD
$361,34
1 Palantir (PLTRON) до BAM
KM303,5256
1 Palantir (PLTRON) до BIF
Fr531 350,47
1 Palantir (PLTRON) до BND
$233,0643
1 Palantir (PLTRON) до BSD
$180,67
1 Palantir (PLTRON) до JMD
$28 916,2335
1 Palantir (PLTRON) до KHR
725 581,5602
1 Palantir (PLTRON) до KMF
Fr76 604,08
1 Palantir (PLTRON) до LAK
3 927 608,6171
1 Palantir (PLTRON) до LKR
රු54 681,5822
1 Palantir (PLTRON) до MDL
L3 056,9364
1 Palantir (PLTRON) до MGA
Ar806 561,4676
1 Palantir (PLTRON) до MOP
P1 441,7466
1 Palantir (PLTRON) до MVR
2 764,251
1 Palantir (PLTRON) до MWK
MK312 577,167
1 Palantir (PLTRON) до MZN
MT11 546,6197
1 Palantir (PLTRON) до NPR
रु25 324,5139
1 Palantir (PLTRON) до PYG
1 272 278,14
1 Palantir (PLTRON) до RWF
Fr261 790,83
1 Palantir (PLTRON) до SBD
$1 485,1074
1 Palantir (PLTRON) до SCR
2 495,0527
1 Palantir (PLTRON) до SRD
$7 170,7923
1 Palantir (PLTRON) до SVC
$1 575,4424
1 Palantir (PLTRON) до SZL
L3 127,3977
1 Palantir (PLTRON) до TMT
m632,345
1 Palantir (PLTRON) до TND
د.ت529,3631
1 Palantir (PLTRON) до TTD
$1 221,3292
1 Palantir (PLTRON) до UGX
Sh629 454,28
1 Palantir (PLTRON) до XAF
Fr101 897,88
1 Palantir (PLTRON) до XCD
$487,809
1 Palantir (PLTRON) до XOF
Fr101 897,88
1 Palantir (PLTRON) до XPF
Fr18 428,34
1 Palantir (PLTRON) до BWP
P2 415,5579
1 Palantir (PLTRON) до BZD
$361,34
1 Palantir (PLTRON) до CVE
$17 145,583
1 Palantir (PLTRON) до DJF
Fr31 978,59
1 Palantir (PLTRON) до DOP
$11 505,0656
1 Palantir (PLTRON) до DZD
د.ج23 505,167
1 Palantir (PLTRON) до FJD
$413,7343
1 Palantir (PLTRON) до GNF
Fr1 557 375,4
1 Palantir (PLTRON) до GTQ
Q1 380,3188
1 Palantir (PLTRON) до GYD
$37 693,1821
1 Palantir (PLTRON) до ISK
kr22 041,74

Ресурс Palantir

Щоб дізнатися більше про Palantir, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Офіційний вебсайтPalantir
Оглядач блокчейну

Люди також запитують: Інші запитання про Palantir

Скільки сьогодні коштує Palantir (PLTRON)?
Актуальна ціна PLTRON у USD становить 180,67 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна PLTRON до USD?
Поточна ціна PLTRON до USD — $ 180,67. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Palantir?
Ринкова капіталізація PLTRON — $ 595,48K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція PLTRON?
Циркуляційна пропозиція PLTRON — 3,30K USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) PLTRON?
PLTRON досяг історичної максимальної ціни у 187,72816947820942 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) PLTRON?
Історична мінімальна ціна PLTRON становила 148,01003259450354 USD.
Який обсяг торгівлі PLTRON?
Актуальний обсяг торгівлі PLTRON за 24 години — $ 58,39K USD.
Чи підніметься ціна PLTRON цього року?
PLTRON може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни PLTRON для поглибленого аналізу.
Важливі галузеві оновлення для Palantir (PLTRON)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Головні новини

Чому так багато людей все ще втрачають гроші під час бичачого ринку?

October 6, 2025

Зростання мереж Bitcoin другого рівня: Розуміння технології, що формує майбутнє Bitcoin у 2025 році

October 6, 2025

Альткойни в 2025 році: коли TOTAL3 досягне нових висот, але ваш портфель не зміниться

October 5, 2025
Докладніше

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

