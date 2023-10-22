OTK

Octo Gaming — це мобільна ігрова платформа номер 1 на Solana з 4 мільйонами завантажень, доступна в App Store, Play Store та Solana dApp. Платформа наповнена міні-іграми, що використовують поєднання IP-технологій Octo та найпотужніших IP-технологій web2 та web3, що дозволяє користувачам монетизувати свій час, проведений за відеоіграми. 17 ігор вже доступні в застосунку з більш ніж 100 мільйонами зіграних матчів.

Ім'яOTK

РейтингNo.1763

Ринкова капіталізація$0,00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0,00

Ринкова частка%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)0

Циркуляційна пропозиція--

Максимальна пропозиція0

Загальна пропозиція1 200 000 000

Коефіцієнт циркуляції%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум0.12041089353940107,2024-03-25

Найнижча ціна0.000660347704777999,2023-10-22

Публічний блокчейнSOL

ОписOcto Gaming — це мобільна ігрова платформа номер 1 на Solana з 4 мільйонами завантажень, доступна в App Store, Play Store та Solana dApp. Платформа наповнена міні-іграми, що використовують поєднання IP-технологій Octo та найпотужніших IP-технологій web2 та web3, що дозволяє користувачам монетизувати свій час, проведений за відеоіграми. 17 ігор вже доступні в застосунку з більш ніж 100 мільйонами зіграних матчів.

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etfindex:mc_etfindex_sourceВідмова від відповідальності: дані надані cmc і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.