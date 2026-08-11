Сьогоднішня ціна Grvt

Поточна ціна Grvt (GRVT) сьогодні становить ₴ 0,3422, зі зміною 2,14% за останні 24 години. Поточний курс конвертації GRVT до UAH становить ₴ 0,3422 за GRVT.

Grvt наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні --, з циркуляційною пропозицією у -- GRVT. Протягом останніх 24 годин GRVT торгувався між ₴ 0,317 (мінімум) та ₴ 0,4066 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить --, тоді як історичний мінімум — --.

У короткостроковій динаміці GRVT змінився на -0,67% за останню годину та на +30,46% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 1,50M.

Ринкова інформація щодо Grvt (GRVT)

Ринкова капіталізація ---- -- Обсяг (за 24 год) ₴ 1,50M₴ 1,50M ₴ 1,50M Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 342,20M₴ 342,20M ₴ 342,20M Циркуляційне постачання ---- -- Загальна пропозиція 1 000 000 000 1 000 000 000 1 000 000 000 Публічний блокчейн ETH

Поточна ринкова капіталізація Grvt — --, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 1,50M. Циркуляційна пропозиція GRVT — --, зі загальною пропозицією 1000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 342,20M.