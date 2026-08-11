Сьогоднішня ціна GoldZip

Поточна ціна GoldZip (XGZ) сьогодні становить ₴ 140,25, зі зміною 0,29% за останні 24 години. Поточний курс конвертації XGZ до UAH становить ₴ 140,25 за XGZ.

GoldZip наразі посідає №4031 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 0,00, з циркуляційною пропозицією у 0,00 XGZ. Протягом останніх 24 годин XGZ торгувався між ₴ 138,03 (мінімум) та ₴ 142,42 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 12 106,906668594256788, тоді як історичний мінімум — ₴ 5 246,1172063791500182701.

У короткостроковій динаміці XGZ змінився на +0,07% за останню годину та на +7,32% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 289,69K.

Ринкова інформація щодо GoldZip (XGZ)

Рейтинг No.4031 Ринкова капіталізація ₴ 0,00₴ 0,00 ₴ 0,00 Обсяг (за 24 год) ₴ 289,69K₴ 289,69K ₴ 289,69K Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 2,52M₴ 2,52M ₴ 2,52M Циркуляційне постачання 0,00 0,00 0,00 Максимальна пропозиція 18 000 18 000 18 000 Загальна пропозиція 39 000 39 000 39 000 Коефіцієнт циркуляції 0,00% Публічний блокчейн ETH

Поточна ринкова капіталізація GoldZip — ₴ 0,00, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 289,69K. Циркуляційна пропозиція XGZ — 0,00, зі загальною пропозицією 39000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 2,52M.