Сьогоднішня ціна Arciel

Поточна ціна Arciel (ARCIEL) сьогодні становить ₴ 0.001148, зі зміною 18.69% за останні 24 години. Поточний курс конвертації ARCIEL до UAH становить ₴ 0.001148 за ARCIEL.

Arciel наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні --, з циркуляційною пропозицією у -- ARCIEL. Протягом останніх 24 годин ARCIEL торгувався між ₴ 0.001041 (мінімум) та ₴ 0.002397 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить --, тоді як історичний мінімум — --.

У короткостроковій динаміці ARCIEL змінився на +3.89% за останню годину та на -87.64% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 2,40K.

Ринкова інформація щодо Arciel (ARCIEL)

Ринкова капіталізація ---- -- Обсяг (за 24 год) ₴ 2,40K₴ 2,40K ₴ 2,40K Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 2.41T₴ 2.41T ₴ 2.41T Циркуляційне постачання ---- -- Загальна пропозиція 2,100,000,000,000,000 2,100,000,000,000,000 2,100,000,000,000,000 Публічний блокчейн MATIC

Поточна ринкова капіталізація Arciel — --, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 2,40K. Циркуляційна пропозиція ARCIEL — --, зі загальною пропозицією 2100000000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 2.41T.