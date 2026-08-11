Сьогоднішня ціна Xphere

Поточна ціна Xphere (XP) сьогодні становить ₴ 0.015946, зі зміною 1.25% за останні 24 години. Поточний курс конвертації XP до UAH становить ₴ 0.015946 за XP.

Xphere наразі посідає №295 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 44,34M, з циркуляційною пропозицією у 2,78B XP. Протягом останніх 24 годин XP торгувався між ₴ 0.01545 (мінімум) та ₴ 0.017242 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 3.5882380409184175498, тоді як історичний мінімум — ₴ 0.1388891835862425077.

У короткостроковій динаміці XP змінився на -0.02% за останню годину та на +9.39% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 85,28K.

Ринкова інформація щодо Xphere (XP)

Рейтинг No.295 Ринкова капіталізація ₴ 44,34M₴ 44,34M ₴ 44,34M Обсяг (за 24 год) ₴ 85,28K₴ 85,28K ₴ 85,28K Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 87.70M₴ 87.70M ₴ 87.70M Циркуляційне постачання 2,78B 2,78B 2,78B Максимальна пропозиція 5,500,000,000 5,500,000,000 5,500,000,000 Загальна пропозиція 2,780,632,613.20795893 2,780,632,613.20795893 2,780,632,613.20795893 Коефіцієнт циркуляції 50.55% Публічний блокчейн XPHERE

Поточна ринкова капіталізація Xphere — ₴ 44,34M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 85,28K. Циркуляційна пропозиція XP — 2,78B, зі загальною пропозицією 2780632613.20795893. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 87.70M.