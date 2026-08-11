Сьогоднішня ціна GAIB

Поточна ціна GAIB (GAIB) сьогодні становить ₴ 0.01254, зі зміною 2.79% за останні 24 години. Поточний курс конвертації GAIB до UAH становить ₴ 0.01254 за GAIB.

GAIB наразі посідає №1497 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 2,57M, з циркуляційною пропозицією у 204,83M GAIB. Протягом останніх 24 годин GAIB торгувався між ₴ 0.01154 (мінімум) та ₴ 0.01364 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 12.58716410302167199, тоді як історичний мінімум — ₴ 0.5113437259374650278.

У короткостроковій динаміці GAIB змінився на -1.34% за останню годину та на -23.12% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 65,31K.

Ринкова інформація щодо GAIB (GAIB)

Рейтинг No.1497 Ринкова капіталізація ₴ 2,57M₴ 2,57M ₴ 2,57M Обсяг (за 24 год) ₴ 65,31K₴ 65,31K ₴ 65,31K Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 12.54M₴ 12.54M ₴ 12.54M Циркуляційне постачання 204,83M 204,83M 204,83M Максимальна пропозиція 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Загальна пропозиція 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Коефіцієнт циркуляції 20.48% Публічний блокчейн ETH

Поточна ринкова капіталізація GAIB — ₴ 2,57M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 65,31K. Циркуляційна пропозиція GAIB — 204,83M, зі загальною пропозицією 1000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 12.54M.