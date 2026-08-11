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Поточна ціна GAIB сьогодні становить 0.01254 UAH. Ринкова капіталізація GAIB становить 2,568,589.10418 UAH. Відстежуйте оновлення цін GAIB до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна GAIB сьогодні становить 0.01254 UAH. Ринкова капіталізація GAIB становить 2,568,589.10418 UAH. Відстежуйте оновлення цін GAIB до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про GAIB

Інформація про ціну GAIB

Що таке GAIB

Whitepaper GAIB

Офіційний вебсайт GAIB

Токеноміка GAIB

Прогноз ціни GAIB

Історія GAIB

Посібник з купівлі GAIB

Конвертація GAIB у фіатну валюту

Спот GAIB

Ф'ючерси GAIB USDT-M

Премаркет торгівля

Earn

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Новини

Блог

Навчання

Логотип GAIB

Курс GAIB (GAIB)

Актуальна ціна 1 GAIB до UAH:

₴0.5629206
₴0.5629206₴0.5629206
-2,79%1D
UAH
Графік ціни GAIB (GAIB) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 14:26:15 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна GAIB

Поточна ціна GAIB (GAIB) сьогодні становить ₴ 0.01254, зі зміною 2.79% за останні 24 години. Поточний курс конвертації GAIB до UAH становить ₴ 0.01254 за GAIB.

GAIB наразі посідає №1497 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 2,57M, з циркуляційною пропозицією у 204,83M GAIB. Протягом останніх 24 годин GAIB торгувався між ₴ 0.01154 (мінімум) та ₴ 0.01364 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 12.58716410302167199, тоді як історичний мінімум — ₴ 0.5113437259374650278.

У короткостроковій динаміці GAIB змінився на -1.34% за останню годину та на -23.12% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 65,31K.

Ринкова інформація щодо GAIB (GAIB)

No.1497

₴ 2,57M
₴ 2,57M₴ 2,57M

₴ 65,31K
₴ 65,31K₴ 65,31K

₴ 12.54M
₴ 12.54M₴ 12.54M

204,83M
204,83M 204,83M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

20.48%

ETH

Поточна ринкова капіталізація GAIB — ₴ 2,57M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 65,31K. Циркуляційна пропозиція GAIB — 204,83M, зі загальною пропозицією 1000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 12.54M.

Історія ціни GAIB у UAH

Діапазон зміни цін за 24 години:
₴ 0.01154
₴ 0.01154₴ 0.01154
Мін. за 24 год
₴ 0.01364
₴ 0.01364₴ 0.01364
Макс. за 24 год

₴ 0.01154
₴ 0.01154₴ 0.01154

₴ 0.01364
₴ 0.01364₴ 0.01364

₴ 12.58716410302167199
₴ 12.58716410302167199₴ 12.58716410302167199

₴ 0.5113437259374650278
₴ 0.5113437259374650278₴ 0.5113437259374650278

-1.34%

-2.79%

-23.12%

-23.12%

Історія ціни GAIB (GAIB) у UAH

Відстежуйте зміни ціни на GAIB за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (UAH)Зміна (%)
Сьогодні₴ -0.0161562-2.79%
30 днів₴ -0.00154-10.94%
60 днів₴ -0.00115-8.41%
90 днів₴ -0.00619-33.05%
Зміна ціни GAIB сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни GAIB на ₴ -0.0161562 (-2.79%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни GAIB за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ -0.00154 (-10.94%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни GAIB за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник GAIB змінився на ₴ -0.00115 (-8.41%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни GAIB за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ -0.00619 (-33.05%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для GAIB (GAIB)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни GAIB зараз.

Аналіз для GAIB

Цей аналіз використовує моделі штучного інтелекту для оцінки нещодавньої динаміки ціни, обсягів торгівлі та настрої ринку для GAIB. Обробка даних у режимі реального часу висвітлює нові тенденції та потенційні торговельні налаштування, підтримуючи прийняття обґрунтованіших та своєчасних рішень.

Ринковий тренд GAIB сьогодні: бичачий чи ведмежий?

Поточні загальні настрої на ринку GAIB: ведмежі, бичачі 35% | ведмежі 65%;

Вимір індикатораВисновок моделіСпіввідношення/порігКороткий огляд
KDJХрест смертіK < DКороткостроковий імпульс охолоджується, «температура» знижується.
Група ЕМА7 купівля, 0 нейтрально, 0 продаж≥ 80%, купівляУсі MA спрямовані вгору, короткострокова значно вища за довгострокову.
StochRSI< 20Зона перепроданостіКороткострокове падіння надто стрімке, зважайте на можливість відскоку.
MACDХрест смертіDIF < DEAФормується ведмежий імпульс.
Група МА7 купівля, 0 нейтрально, 0 продаж≥ 80%, купівляУсі MA спрямовані вгору, короткострокова значно вища за довгострокову.
BOLL (20,2)Нижня лінія ≤ ціна ≤ середня лініяМіж нижньою та середньою лініямиВідносно слабкий рух, але без екстремальних значень.
Точка розворотуS1 ≤ ціна < точка розворотуМіж S1 і точкою розворотуЦіна щойно залишила центральну точку розвороту, помірно низька позиція.
RSI (14)Перепроданість< 30Падіння дещо прискорюється, у короткостроковій перспективі можливий відскок.

GAIB_USDT на 4-годинному таймфреймі торгувався на рівні 0,01298, перебуваючи між зонами S1 і центральним рівнем 0,01314. Ціна знаходиться в нижній частині системи півцентрових рівнів; короткострокові скользящі середні показують сигнали на покупку, тоді як довгостроковий тренд стримується центральним опорним рівнем. Між індикаторами спостерігається розбіжність: система скользящих середніх сигналізує про бичаче розташування, натомість ціна ще не подолала ключовий центральний рівень, що підтверджував би зворотну структуру. Індекс MACD зафіксував перехід до стану «смертельного перетину», при цьому низхідний потенціал продовжує активно проявлятися. Індекс RSI опинився в зоні перепроданості, що свідчить про надмірне розтягнення короткострокового продажного тиску. Швидкі та повільні індикатори демонструють розшарування: бичачі сигнали системи скользящих середніх протирічать медвежим сигналам осциляторів. Рівень волатильності залишається низьким, а ринок не має достатньої концентрованої енергії для одностороннього прориву; сили биків і ведмедів змагаються у вузькому діапазоні. Найближчим опорним рівнем зверху є центральний рівень 0,01314, що знаходиться на відстані близько 1,2% від поточного курсу. Наступний опір — рівень R1 на 0,01326, що відстає від поточного курсу приблизно на 2,1%. Знизу найближчим підтримуючим рівнем є S1 на 0,01295, що знаходиться на відстані менше 0,3% від поточного курсу. Сильна підтримка розташована на рівні S2 — 0,01283, що відстає приблизно на 1,2%. Близькі рівні є досить щільно розташованими, тоді як простір для подальших рухів обмежений; ціна буде тестувати розподіл ліквідності всередині цього діапазону.

Цей контент згенеровано ШІ на основі історичних і поточних ринкових даних. Він має виключно інформаційний характер і не є інвестиційною порадою.

Які фактори впливають на ціни GAIB?

Ціни на токен GAIB залежать від кількох ключових факторів:

Ринковий настрій: Загальні тренди на крипторинку та рівень довіри інвесторів значно впливають на ціну GAIB.

Попит і пропозиція: Обертання токенів, обсяг торгів та поведінка власників безпосередньо впливають на коливання цін.

Технологічні оновлення: Розвиток платформи, партнерські зобов’язання та технічні покращення можуть спричиняти зміни цін.

Регуляторні новини: Політики урядів та регуляторні оголошення у відповідних юрисдикціях впливають на настрій інвесторів.

Конкуренція: Показники подібних криптовалютних проектів, орієнтованих на штучний інтелект, впливають на ринкове становище GAIB.

Торгова активність: Лістинги на біржах, рівень ліквідності та інтерес інституційного сектору впливають на стабільність цін.

Економічні фактори: Глобальні економічні умови та показники традиційного ринку часто корелюють з цінами на криптовалюти.

Чому люди хочуть знати сьогоднішню ціну GAIB?

Люди хочуть знати ціну GAIB сьогодні з кількох ключових причин: прийняття обґрунтованих торгівельних рішень, відстеження результативності портфелю, виявлення можливостей для покупки/продажу, моніторинг ринкових тенденцій та оцінювання часу інвестування. Дані про ціни у реальному часі допомагають трейдерам ефективно скористатися волатильністю та управління ризиками.

Прогноз ціни GAIB

Прогноз ціни GAIB (GAIB) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна GAIB у 2030 році становить ₴ --, а темп зростання складає 0.00%.
Прогноз ціни GAIB (GAIB) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна GAIB потенційно може зрости на 0.00% і досягти торгової ціни у ₴ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне GAIB у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни GAIB на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни GAIB.

Як купити та інвестувати GAIB в Україна

Готові розпочати торгівлю з GAIB? Купівля GAIB на MEXC — це швидка та зручна процедура для початківців. Ви можете почати торгувати миттєво, як тільки зробите свою першу купівлю. Щоб дізнатися більше, перегляньте наш повний посібник про те, як купити GAIB. Нижче наведено короткий огляд на 5 кроків, який допоможе вам розпочати процес купівлі GAIB (GAIB).

Крок 1

Зареєструйте акаунт і пройдіть KYC

Спочатку зареєструйте акаунт і пройдіть KYC на MEXC. Ви можете зробити це на офіційному вебсайті MEXC або в застосунку MEXC за допомогою свого номера телефону або адреси електронної пошти.
Крок 2

Додайте USDT, USDC або USDE до свого гаманця

USDT, USDC і USDE полегшують торгівлю на MEXC. Ви можете купити USDT, USDC і USDE за допомогою банківського переказу, позабіржової торгівлі або P2P-торгівлі.
Крок 3

Перейдіть на сторінку спотової торгівлі

На вебсайті MEXC клацніть "Спот" на верхній панелі та знайдіть бажані токени.
Крок 4

Виберіть токени

Маючи в доступі більше -- токенів, ви можете легко купити Bitcoin, Ethereum та популярні токени.
Крок 5

Завершіть купівлю

Введіть кількість токенів або еквівалент у вашій місцевій валюті. Натисніть «Купити», і GAIB буде миттєво зараховано на ваш гаманець.
Посібник з купівлі GAIB (GAIB)

Що ви можете зробити з GAIB

Володіння GAIB відкриває вам більше можливостей для купівлі та утримання. Ви можете торгувати BTC на сотнях ринків, отримувати пасивні винагороди завдяки продуктам безстрокового стейкінгу та заощаджень або використовувати професійні торгові інструменти для збільшення кількості своїх активів. Незалежно від того, чи ви новачок, чи професійний і досвідчений інвестор, MEXC дозволяє легко максимізувати ваш криптопотенціал. Нижче наведено чотири найкращі способи максимально використати ваші токени Bitcoin.

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Що таке GAIB (GAIB)

GAIB — це економічний рівень для інфраструктури ШІ, який переносить обчислювальні та робототехнічні економіки в ончейн. Токенізуючи графічні процесори корпоративного рівня та робототехнічні активи разом із їхніми грошовими потоками, GAIB відкриває доступ до капіталу для творців неохмари, дата-центрів та інновацій у сфері робототехніки, а інвесторам надає прямий доступ до інвестицій в інфраструктуру ШІ та реальну прибутковість.

Ресурс GAIB

Щоб дізнатися більше про GAIB, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтGAIB
Оглядач блокчейну

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Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 14:26:15 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для GAIB (GAIB)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

Дізнайтеся більше про GAIB

GAIB USDT (ф'ючерсна торгівля)

Відкрийте лонг або шорт позицію GAIB з кредитним плечем. Досліджуйте ф'ючерсну торгівлю GAIBUSDT на MEXC та заробляйте на ринкових коливаннях.

Торгівля на ринках GAIB (GAIB) на MEXC

Досліджуйте спотові та ф'ючерсні ринки, переглядайте ціну та обсяги GAIB у режимі реального часу і безпосередньо торгуйте.

Пари
Ціна
Зміна за 24 год
Обсяг за 24 год
GAIB/USDT
₴0.5624717
₴0.5624717₴0.5624717
-2.86%
5.10M (USDT)

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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1 GAIB = 0.5629206 UAH