GRAMPUS

GRAM Ecosystem — це Web3-екосистема для ігор від GRAMPUS, глобального розробника казуальних ігор. Вона створена для того, щоб забезпечити чудовий ігровий досвід як для гравців, так і для ігрових студій, використовуючи технології блокчейн і штучного інтелекту. Одним із ключових проєктів є Norma in Metaland — Web3-версія популярної гри Cooking Adventure, якою захоплюються понад 33 мільйони гравців по всьому світу. Ця версія додає до жанру кулінарних симуляторів механіки блокчейн-володіння та play-to-own ("Грати, щоб володіти"). Ще один флагманський проєкт — Juicy Adventure, казуальний шутер у фантастичному світі, де гігантський блендер падає на село тварин, відкриваючи унікальний ігровий процес та новий підхід до казуальних мультиплеєрних розваг. GRAM Ecosystem прагне вийти за межі традиційного видавництва ігор, створюючи стійке ігрове середовище на основі Web3-технологій.

Ім'яGRAMPUS

РейтингNo.

Ринкова капіталізація$0.00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0.00

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Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)0

Циркуляційна пропозиція--

Максимальна пропозиція0

Загальна пропозиція1,000,000,000

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Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум,

Найнижча ціна,

Публічний блокчейнBASE

ОписGRAM Ecosystem — це Web3-екосистема для ігор від GRAMPUS, глобального розробника казуальних ігор. Вона створена для того, щоб забезпечити чудовий ігровий досвід як для гравців, так і для ігрових студій, використовуючи технології блокчейн і штучного інтелекту. Одним із ключових проєктів є Norma in Metaland — Web3-версія популярної гри Cooking Adventure, якою захоплюються понад 33 мільйони гравців по всьому світу. Ця версія додає до жанру кулінарних симуляторів механіки блокчейн-володіння та play-to-own ("Грати, щоб володіти"). Ще один флагманський проєкт — Juicy Adventure, казуальний шутер у фантастичному світі, де гігантський блендер падає на село тварин, відкриваючи унікальний ігровий процес та новий підхід до казуальних мультиплеєрних розваг. GRAM Ecosystem прагне вийти за межі традиційного видавництва ігор, створюючи стійке ігрове середовище на основі Web3-технологій.

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etfindex:mc_etfindex_sourceВідмова від відповідальності: дані надані і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.