Сьогоднішня ціна PigToken

Поточна ціна PigToken (PIG) сьогодні становить ₴ 0,00000001273, зі зміною 0,39% за останні 24 години. Поточний курс конвертації PIG до UAH становить ₴ 0,00000001273 за PIG.

PigToken наразі посідає №4106 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 0,00, з циркуляційною пропозицією у 0,00 PIG. Протягом останніх 24 годин PIG торгувався між ₴ 0,00000001273 (мінімум) та ₴ 0,00000001285 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 0,0002473439, тоді як історичний мінімум — ₴ 0.

У короткостроковій динаміці PIG змінився на 0,00% за останню годину та на +8,24% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 54,26K.

Ринкова інформація щодо PigToken (PIG)

Рейтинг No.4106 Ринкова капіталізація ₴ 0,00₴ 0,00 ₴ 0,00 Обсяг (за 24 год) ₴ 54,26K₴ 54,26K ₴ 54,26K Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 12,73M₴ 12,73M ₴ 12,73M Циркуляційне постачання 0,00 0,00 0,00 Максимальна пропозиція 1 000 000 000 000 000 1 000 000 000 000 000 1 000 000 000 000 000 Загальна пропозиція 1 000 000 000 000 000 1 000 000 000 000 000 1 000 000 000 000 000 Коефіцієнт циркуляції 0,00% Публічний блокчейн BSC

Поточна ринкова капіталізація PigToken — ₴ 0,00, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 54,26K. Циркуляційна пропозиція PIG — 0,00, зі загальною пропозицією 1000000000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 12,73M.