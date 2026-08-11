Сьогоднішня ціна JGGL

Поточна ціна JGGL (JGGL) сьогодні становить ₴ 4.7884, зі зміною 7.40% за останні 24 години. Поточний курс конвертації JGGL до UAH становить ₴ 4.7884 за JGGL.

JGGL наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні --, з циркуляційною пропозицією у -- JGGL. Протягом останніх 24 годин JGGL торгувався між ₴ 4.7868 (мінімум) та ₴ 5.2551 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить --, тоді як історичний мінімум — --.

У короткостроковій динаміці JGGL змінився на -0.24% за останню годину та на -11.79% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 638,71K.

Ринкова інформація щодо JGGL (JGGL)

Ринкова капіталізація ---- -- Обсяг (за 24 год) ₴ 638,71K₴ 638,71K ₴ 638,71K Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 4.79B₴ 4.79B ₴ 4.79B Циркуляційне постачання ---- -- Загальна пропозиція 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Публічний блокчейн ETH

Поточна ринкова капіталізація JGGL — --, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 638,71K. Циркуляційна пропозиція JGGL — --, зі загальною пропозицією 1000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 4.79B.