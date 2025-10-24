Актуальна ціна Everlyn AI сьогодні становить 0.1565 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни LYN до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни LYN на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Everlyn AI сьогодні становить 0.1565 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни LYN до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни LYN на MEXC вже зараз.

Докладніше про LYN

Інформація про ціну LYN

Офіційний вебсайт LYN

Токеноміка LYN

Прогноз ціни LYN

Історія LYN

Посібник з купівлі LYN

Конвертація LYN у фіатну валюту

Спот LYN

Ф'ючерси LYN USDT-M

Премаркет торгівля

Earn

Airdrop+

Новини

Блог

Навчання

Логотип Everlyn AI

Курс Everlyn AI (LYN)

Актуальна ціна 1 LYN до USD:

$0,1565
$0,1565$0,1565
+10,75%1D
USD
Графік ціни Everlyn AI (LYN) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 11:59:46 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Everlyn AI (LYN) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,131
$ 0,131$ 0,131
Мін. за 24 год
$ 0,165
$ 0,165$ 0,165
Макс. за 24 год

$ 0,131
$ 0,131$ 0,131

$ 0,165
$ 0,165$ 0,165

$ 1,0104430541406704
$ 1,0104430541406704$ 1,0104430541406704

$ 0,11034281556094892
$ 0,11034281556094892$ 0,11034281556094892

+4,96%

+10,75%

-5,33%

-5,33%

Актуальна ціна Everlyn AI (LYN) становить $ 0,1565. За останні 24 години LYN торгувався між мінімумом у $ 0,131 і максимумом у $ 0,165, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум LYN становить $ 1,0104430541406704, тоді як його історичний мінімум — $ 0,11034281556094892.

Що стосується короткострокових результатів, то LYN змінився на +4,96% за останню годину, +10,75% за 24 години та на -5,33% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Everlyn AI (LYN)

No.606

$ 40,01M
$ 40,01M$ 40,01M

$ 933,32K
$ 933,32K$ 933,32K

$ 156,50M
$ 156,50M$ 156,50M

255,64M
255,64M 255,64M

1 000 000 000
1 000 000 000 1 000 000 000

1 000 000 000
1 000 000 000 1 000 000 000

25,56%

BSC

Поточна ринкова капіталізація Everlyn AI — $ 40,01M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 933,32K. Циркуляційна пропозиція LYN — 255,64M, зі загальною пропозицією 1000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 156,50M.

Історія ціни Everlyn AI (LYN) у USD

Відстежуйте зміни ціни на Everlyn AI за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0,015191+10,75%
30 днів$ +0,0565+56,50%
60 днів$ +0,0565+56,50%
90 днів$ +0,0565+56,50%
Зміна ціни Everlyn AI сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни LYN на $ +0,015191 (+10,75%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Everlyn AI за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ +0,0565 (+56,50%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Everlyn AI за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник LYN змінився на $ +0,0565 (+56,50%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Everlyn AI за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ +0,0565 (+56,50%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Everlyn AI (LYN)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Everlyn AI зараз.

Що таке Everlyn AI (LYN)

Everlyn AI — це перший нативний протокол Web3 для відео на базі штучного інтелекту, який за допомогою власної базової моделі Everlyn-1 створює відео кінематографічної якості всього за 25 секунд.

Проєкт Everlyn AI доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями Everlyn AI. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.

Крім того, ви можете:
- Перевірити доступність стейкінгу LYN, щоб дізнатися як ви можете отримати винагороду за свої активи.
- Переглянути огляди й аналітику про Everlyn AI у нашому блозі, щоб бути в курсі останніх ринкових тенденцій і оцінок експертів.

Наші вичерпні ресурси створені для того, щоб зробити ваш досвід купівлі Everlyn AI безпроблемним та поінформованим, гарантуючи, що ви маєте всі інструменти та знання, необхідні для впевненого інвестування.

Прогноз ціни Everlyn AI (USD)

Скільки коштуватиме Everlyn AI (LYN) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Everlyn AI (LYN) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Everlyn AI.

Перегляньте прогноз ціни Everlyn AI вже зараз!

Токеноміка Everlyn AI (LYN)

Розуміння токеноміки Everlyn AI (LYN) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена LYN зараз!

Як купити Everlyn AI (LYN)

Шукаєте як купити Everlyn AI? Цей процес простий і безпроблемний! Ви можете легко придбати Everlyn AI на MEXC, дотримуючись інструкцій із нашого покрокового посібника з купівлі. Ми надаємо нашим користувачам докладні інструкції та відео із вказівками як зареєструватися на MEXC і використовувати різноманітні зручні способи оплати, які доступні на платформі.

LYN до місцевих валют

1 Everlyn AI (LYN) до VND
4 118,2975
1 Everlyn AI (LYN) до AUD
A$0,239445
1 Everlyn AI (LYN) до GBP
0,117375
1 Everlyn AI (LYN) до EUR
0,13459
1 Everlyn AI (LYN) до USD
$0,1565
1 Everlyn AI (LYN) до MYR
RM0,66043
1 Everlyn AI (LYN) до TRY
6,580825
1 Everlyn AI (LYN) до JPY
¥23,788
1 Everlyn AI (LYN) до ARS
ARS$232,194355
1 Everlyn AI (LYN) до RUB
12,74223
1 Everlyn AI (LYN) до INR
13,74383
1 Everlyn AI (LYN) до IDR
Rp2 608,33229
1 Everlyn AI (LYN) до PHP
9,17403
1 Everlyn AI (LYN) до EGP
￡E.7,44627
1 Everlyn AI (LYN) до BRL
R$0,84197
1 Everlyn AI (LYN) до CAD
C$0,2191
1 Everlyn AI (LYN) до BDT
19,1243
1 Everlyn AI (LYN) до NGN
228,466525
1 Everlyn AI (LYN) до COP
$611,328125
1 Everlyn AI (LYN) до ZAR
R.2,712145
1 Everlyn AI (LYN) до UAH
6,540135
1 Everlyn AI (LYN) до TZS
T.Sh.389,30314
1 Everlyn AI (LYN) до VES
Bs33,178
1 Everlyn AI (LYN) до CLP
$148,049
1 Everlyn AI (LYN) до PKR
Rs44,18308
1 Everlyn AI (LYN) до KZT
84,00294
1 Everlyn AI (LYN) до THB
฿5,131635
1 Everlyn AI (LYN) до TWD
NT$4,8202
1 Everlyn AI (LYN) до AED
د.إ0,574355
1 Everlyn AI (LYN) до CHF
Fr0,123635
1 Everlyn AI (LYN) до HKD
HK$1,216005
1 Everlyn AI (LYN) до AMD
֏59,709445
1 Everlyn AI (LYN) до MAD
.د.م1,444495
1 Everlyn AI (LYN) до MXN
$2,8796
1 Everlyn AI (LYN) до SAR
ريال0,586875
1 Everlyn AI (LYN) до ETB
Br23,633065
1 Everlyn AI (LYN) до KES
KSh20,16659
1 Everlyn AI (LYN) до JOD
د.أ0,1109585
1 Everlyn AI (LYN) до PLN
0,56966
1 Everlyn AI (LYN) до RON
лв0,683905
1 Everlyn AI (LYN) до SEK
kr1,46797
1 Everlyn AI (LYN) до BGN
лв0,26292
1 Everlyn AI (LYN) до HUF
Ft52,58713
1 Everlyn AI (LYN) до CZK
3,27711
1 Everlyn AI (LYN) до KWD
د.ك0,047889
1 Everlyn AI (LYN) до ILS
0,514885
1 Everlyn AI (LYN) до BOB
Bs1,078285
1 Everlyn AI (LYN) до AZN
0,26605
1 Everlyn AI (LYN) до TJS
SM1,444495
1 Everlyn AI (LYN) до GEL
0,424115
1 Everlyn AI (LYN) до AOA
Kz143,183415
1 Everlyn AI (LYN) до BHD
.د.ب0,058844
1 Everlyn AI (LYN) до BMD
$0,1565
1 Everlyn AI (LYN) до DKK
kr1,006295
1 Everlyn AI (LYN) до HNL
L4,098735
1 Everlyn AI (LYN) до MUR
7,12388
1 Everlyn AI (LYN) до NAD
$2,71058
1 Everlyn AI (LYN) до NOK
kr1,56187
1 Everlyn AI (LYN) до NZD
$0,270745
1 Everlyn AI (LYN) до PAB
B/.0,1565
1 Everlyn AI (LYN) до PGK
K0,658865
1 Everlyn AI (LYN) до QAR
ر.ق0,568095
1 Everlyn AI (LYN) до RSD
дин.15,798675
1 Everlyn AI (LYN) до UZS
soʻm1 885,541735
1 Everlyn AI (LYN) до ALL
L13,0208
1 Everlyn AI (LYN) до ANG
ƒ0,280135
1 Everlyn AI (LYN) до AWG
ƒ0,2817
1 Everlyn AI (LYN) до BBD
$0,313
1 Everlyn AI (LYN) до BAM
KM0,26292
1 Everlyn AI (LYN) до BIF
Fr460,2665
1 Everlyn AI (LYN) до BND
$0,201885
1 Everlyn AI (LYN) до BSD
$0,1565
1 Everlyn AI (LYN) до JMD
$25,047825
1 Everlyn AI (LYN) до KHR
628,51339
1 Everlyn AI (LYN) до KMF
Fr66,356
1 Everlyn AI (LYN) до LAK
3 402,173845
1 Everlyn AI (LYN) до LKR
රු47,36629
1 Everlyn AI (LYN) до MDL
L2,64798
1 Everlyn AI (LYN) до MGA
Ar698,65982
1 Everlyn AI (LYN) до MOP
P1,24887
1 Everlyn AI (LYN) до MVR
2,39445
1 Everlyn AI (LYN) до MWK
MK270,76065
1 Everlyn AI (LYN) до MZN
MT10,001915
1 Everlyn AI (LYN) до NPR
रु21,936605
1 Everlyn AI (LYN) до PYG
1 102,073
1 Everlyn AI (LYN) до RWF
Fr226,7685
1 Everlyn AI (LYN) до SBD
$1,28643
1 Everlyn AI (LYN) до SCR
2,161265
1 Everlyn AI (LYN) до SRD
$6,211485
1 Everlyn AI (LYN) до SVC
$1,36468
1 Everlyn AI (LYN) до SZL
L2,709015
1 Everlyn AI (LYN) до TMT
m0,54775
1 Everlyn AI (LYN) до TND
د.ت0,458545
1 Everlyn AI (LYN) до TTD
$1,05794
1 Everlyn AI (LYN) до UGX
Sh545,246
1 Everlyn AI (LYN) до XAF
Fr88,266
1 Everlyn AI (LYN) до XCD
$0,42255
1 Everlyn AI (LYN) до XOF
Fr88,266
1 Everlyn AI (LYN) до XPF
Fr15,963
1 Everlyn AI (LYN) до BWP
P2,092405
1 Everlyn AI (LYN) до BZD
$0,313
1 Everlyn AI (LYN) до CVE
$14,85185
1 Everlyn AI (LYN) до DJF
Fr27,7005
1 Everlyn AI (LYN) до DOP
$9,96592
1 Everlyn AI (LYN) до DZD
د.ج20,36065
1 Everlyn AI (LYN) до FJD
$0,358385
1 Everlyn AI (LYN) до GNF
Fr1 349,03
1 Everlyn AI (LYN) до GTQ
Q1,19566
1 Everlyn AI (LYN) до GYD
$32,650595
1 Everlyn AI (LYN) до ISK
kr19,093

Ресурс Everlyn AI

Щоб дізнатися більше про Everlyn AI, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Офіційний вебсайтEverlyn AI
Оглядач блокчейну

Люди також запитують: Інші запитання про Everlyn AI

Скільки сьогодні коштує Everlyn AI (LYN)?
Актуальна ціна LYN у USD становить 0,1565 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна LYN до USD?
Поточна ціна LYN до USD — $ 0,1565. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Everlyn AI?
Ринкова капіталізація LYN — $ 40,01M USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція LYN?
Циркуляційна пропозиція LYN — 255,64M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) LYN?
LYN досяг історичної максимальної ціни у 1,0104430541406704 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) LYN?
Історична мінімальна ціна LYN становила 0,11034281556094892 USD.
Який обсяг торгівлі LYN?
Актуальний обсяг торгівлі LYN за 24 години — $ 933,32K USD.
Чи підніметься ціна LYN цього року?
LYN може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни LYN для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 11:59:46 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Everlyn AI (LYN)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Головні новини

Чому так багато людей все ще втрачають гроші під час бичачого ринку?

October 6, 2025

Зростання мереж Bitcoin другого рівня: Розуміння технології, що формує майбутнє Bitcoin у 2025 році

October 6, 2025

Альткойни в 2025 році: коли TOTAL3 досягне нових висот, але ваш портфель не зміниться

October 5, 2025
Докладніше

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

Калькулятор LYN до USD

Сума

LYN
LYN
USD
USD

1 LYN = 0,1565 USD

Торгувати LYN

LYN/USDT
$0,1565
$0,1565$0,1565
+10,67%

Приєднуйтесь до MEXC сьогодні

Комісія спотового мейкера — --, комісія спотового тейкера — --
Комісія ф'ючерсного мейкера — --, комісія ф'ючерсного тейкера — --