Актуальна ціна SPDR S P 500 ETF сьогодні становить 673.82 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни SPYON до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни SPYON на MEXC вже зараз.

Логотип SPDR S P 500 ETF

Курс SPDR S P 500 ETF (SPYON)

Актуальна ціна 1 SPYON до USD:

$673,86
$673,86$673,86
+0,42%1D
USD
Графік ціни SPDR S P 500 ETF (SPYON) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 12:23:03 (UTC+8)

Інформація щодо ціни SPDR S P 500 ETF (SPYON) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 668,07
$ 668,07$ 668,07
Мін. за 24 год
$ 675,09
$ 675,09$ 675,09
Макс. за 24 год

$ 668,07
$ 668,07$ 668,07

$ 675,09
$ 675,09$ 675,09

$ 676,3757126474118
$ 676,3757126474118$ 676,3757126474118

$ 640,4052156827559
$ 640,4052156827559$ 640,4052156827559

-0,12%

+0,42%

+2,30%

+2,30%

Актуальна ціна SPDR S P 500 ETF (SPYON) становить $ 673,82. За останні 24 години SPYON торгувався між мінімумом у $ 668,07 і максимумом у $ 675,09, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум SPYON становить $ 676,3757126474118, тоді як його історичний мінімум — $ 640,4052156827559.

Що стосується короткострокових результатів, то SPYON змінився на -0,12% за останню годину, +0,42% за 24 години та на +2,30% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо SPDR S P 500 ETF (SPYON)

No.765

$ 24,72M
$ 24,72M$ 24,72M

$ 58,39K
$ 58,39K$ 58,39K

$ 24,72M
$ 24,72M$ 24,72M

36,69K
36,69K 36,69K

36 688,0708029
36 688,0708029 36 688,0708029

ETH

Поточна ринкова капіталізація SPDR S P 500 ETF — $ 24,72M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 58,39K. Циркуляційна пропозиція SPYON — 36,69K, зі загальною пропозицією 36688.0708029. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 24,72M.

Історія ціни SPDR S P 500 ETF (SPYON) у USD

Відстежуйте зміни ціни на SPDR S P 500 ETF за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +2,8184+0,42%
30 днів$ +9,02+1,35%
60 днів$ +73,82+12,30%
90 днів$ +73,82+12,30%
Зміна ціни SPDR S P 500 ETF сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни SPYON на $ +2,8184 (+0,42%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни SPDR S P 500 ETF за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ +9,02 (+1,35%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни SPDR S P 500 ETF за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник SPYON змінився на $ +73,82 (+12,30%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни SPDR S P 500 ETF за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ +73,82 (+12,30%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для SPDR S P 500 ETF (SPYON)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни SPDR S P 500 ETF зараз.

Що таке SPDR S P 500 ETF (SPYON)

Ondo — це компанія, що займається технологіями блокчейну. Її місія — прискорити перехід до відкритої економіки шляхом створення платформ, активів та інфраструктури, які виводять фінансові ринки у блокчейн.

Проєкт SPDR S P 500 ETF доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями SPDR S P 500 ETF. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.

Крім того, ви можете:
- Перевірити доступність стейкінгу SPYON, щоб дізнатися як ви можете отримати винагороду за свої активи.
- Переглянути огляди й аналітику про SPDR S P 500 ETF у нашому блозі, щоб бути в курсі останніх ринкових тенденцій і оцінок експертів.

Наші вичерпні ресурси створені для того, щоб зробити ваш досвід купівлі SPDR S P 500 ETF безпроблемним та поінформованим, гарантуючи, що ви маєте всі інструменти та знання, необхідні для впевненого інвестування.

Прогноз ціни SPDR S P 500 ETF (USD)

Скільки коштуватиме SPDR S P 500 ETF (SPYON) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів SPDR S P 500 ETF (SPYON) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо SPDR S P 500 ETF.

Перегляньте прогноз ціни SPDR S P 500 ETF вже зараз!

Токеноміка SPDR S P 500 ETF (SPYON)

Розуміння токеноміки SPDR S P 500 ETF (SPYON) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена SPYON зараз!

Як купити SPDR S P 500 ETF (SPYON)

Шукаєте як купити SPDR S P 500 ETF? Цей процес простий і безпроблемний! Ви можете легко придбати SPDR S P 500 ETF на MEXC, дотримуючись інструкцій із нашого покрокового посібника з купівлі. Ми надаємо нашим користувачам докладні інструкції та відео із вказівками як зареєструватися на MEXC і використовувати різноманітні зручні способи оплати, які доступні на платформі.

SPYON до місцевих валют

1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) до VND
17 731 573,3
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) до AUD
A$1 030,9446
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) до GBP
505,365
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) до EUR
579,4852
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) до USD
$673,82
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) до MYR
RM2 843,5204
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) до TRY
28 334,131
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) до JPY
¥102 420,64
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) до ARS
ARS$999 726,5194
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) до RUB
54 855,6862
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) до INR
59 127,705
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) до IDR
Rp11 230 328,8412
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) до PHP
39 492,5902
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) до EGP
￡E.32 067,0938
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) до BRL
R$3 625,1516
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) до CAD
C$943,348
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) до BDT
82 340,804
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) до NGN
983 676,127
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) до COP
$2 632 109,375
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) до ZAR
R.11 677,3006
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) до UAH
28 158,9378
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) до TZS
T.Sh.1 676 167,6792
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) до VES
Bs142 849,84
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) до CLP
$637 433,72
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) до PKR
Rs190 232,8624
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) до KZT
361 679,6232
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) до THB
฿22 087,8196
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) до TWD
NT$20 753,656
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) до AED
د.إ2 472,9194
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) до CHF
Fr532,3178
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) до HKD
HK$5 235,5814
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) до AMD
֏257 082,5446
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) до MAD
.د.م6 219,3586
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) до MXN
$12 398,288
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) до SAR
ريال2 526,825
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) до ETB
Br101 753,5582
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) до KES
KSh86 828,4452
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) до JOD
د.أ477,73838
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) до PLN
2 452,7048
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) до RON
лв2 944,5934
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) до SEK
kr6 327,1698
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) до BGN
лв1 132,0176
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) до HUF
Ft226 491,1166
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) до CZK
14 109,7908
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) до KWD
د.ك206,18892
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) до ILS
2 216,8678
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) до BOB
Bs4 642,6198
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) до AZN
1 145,494
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) до TJS
SM6 219,3586
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) до GEL
1 826,0522
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) до AOA
Kz616 484,6562
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) до BHD
.د.ب253,35632
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) до BMD
$673,82
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) до DKK
kr4 332,6626
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) до HNL
L17 647,3458
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) до MUR
30 672,2864
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) до NAD
$11 670,5624
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) до NOK
kr6 724,7236
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) до NZD
$1 165,7086
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) до PAB
B/.673,82
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) до PGK
K2 836,7822
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) до QAR
ر.ق2 445,9666
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) до RSD
дин.68 008,6526
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) до UZS
soʻm8 118 311,3858
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) до ALL
L56 061,824
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) до ANG
ƒ1 206,1378
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) до AWG
ƒ1 212,876
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) до BBD
$1 347,64
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) до BAM
KM1 132,0176
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) до BIF
Fr1 981 704,62
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) до BND
$869,2278
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) до BSD
$673,82
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) до JMD
$107 844,891
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) до KHR
2 706 101,5492
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) до KMF
Fr285 699,68
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) до LAK
14 648 260,5766
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) до LKR
රු203 938,3612
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) до MDL
L11 401,0344
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) до MGA
Ar3 008 121,1496
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) до MOP
P5 377,0836
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) до MVR
10 309,446
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) до MWK
MK1 165 775,982
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) до MZN
MT43 063,8362
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) до NPR
रु94 449,3494
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) до PYG
4 745 040,44
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) до RWF
Fr976 365,18
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) до SBD
$5 538,8004
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) до SCR
9 305,4542
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) до SRD
$26 743,9158
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) до SVC
$5 875,7104
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) до SZL
L11 663,8242
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) до TMT
m2 358,37
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) до TND
د.ت1 974,2926
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) до TTD
$4 555,0232
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) до UGX
Sh2 347 588,88
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) до XAF
Fr380 034,48
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) до XCD
$1 819,314
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) до XOF
Fr380 034,48
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) до XPF
Fr68 729,64
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) до BWP
P9 008,9734
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) до BZD
$1 347,64
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) до CVE
$63 945,518
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) до DJF
Fr119 266,14
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) до DOP
$42 908,8576
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) до DZD
د.ج87 920,0336
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) до FJD
$1 543,0478
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) до GNF
Fr5 808 328,4
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) до GTQ
Q5 147,9848
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) до GYD
$140 579,0666
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) до ISK
kr82 206,04

Ресурс SPDR S P 500 ETF

Щоб дізнатися більше про SPDR S P 500 ETF, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Офіційний вебсайтSPDR S P 500 ETF
Оглядач блокчейну

Люди також запитують: Інші запитання про SPDR S P 500 ETF

Скільки сьогодні коштує SPDR S P 500 ETF (SPYON)?
Актуальна ціна SPYON у USD становить 673,82 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна SPYON до USD?
Поточна ціна SPYON до USD — $ 673,82. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація SPDR S P 500 ETF?
Ринкова капіталізація SPYON — $ 24,72M USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція SPYON?
Циркуляційна пропозиція SPYON — 36,69K USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) SPYON?
SPYON досяг історичної максимальної ціни у 676,3757126474118 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) SPYON?
Історична мінімальна ціна SPYON становила 640,4052156827559 USD.
Який обсяг торгівлі SPYON?
Актуальний обсяг торгівлі SPYON за 24 години — $ 58,39K USD.
Чи підніметься ціна SPYON цього року?
SPYON може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни SPYON для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 12:23:03 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для SPDR S P 500 ETF (SPYON)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Головні новини

Чому так багато людей все ще втрачають гроші під час бичачого ринку?

October 6, 2025

Зростання мереж Bitcoin другого рівня: Розуміння технології, що формує майбутнє Bitcoin у 2025 році

October 6, 2025

Альткойни в 2025 році: коли TOTAL3 досягне нових висот, але ваш портфель не зміниться

October 5, 2025
Докладніше

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

