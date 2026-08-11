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Поточна ціна DeepNode сьогодні становить 0.03283 UAH. Ринкова капіталізація DN становить -- UAH. Відстежуйте оновлення цін DN до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна DeepNode сьогодні становить 0.03283 UAH. Ринкова капіталізація DN становить -- UAH. Відстежуйте оновлення цін DN до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про DN

Інформація про ціну DN

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Прогноз ціни DN

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Курс DeepNode (DN)

Актуальна ціна 1 DN до UAH:

₴1.4737387
₴1.4737387₴1.4737387
-0,60%1D
UAH
Графік ціни DeepNode (DN) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 14:16:30 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна DeepNode

Поточна ціна DeepNode (DN) сьогодні становить ₴ 0.03283, зі зміною 0.60% за останні 24 години. Поточний курс конвертації DN до UAH становить ₴ 0.03283 за DN.

DeepNode наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні --, з циркуляційною пропозицією у -- DN. Протягом останніх 24 годин DN торгувався між ₴ 0.031 (мінімум) та ₴ 0.03428 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить --, тоді як історичний мінімум — --.

У короткостроковій динаміці DN змінився на -1.51% за останню годину та на -11.82% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 509,29K.

Ринкова інформація щодо DeepNode (DN)

--
----

₴ 509,29K
₴ 509,29K₴ 509,29K

₴ 3.28M
₴ 3.28M₴ 3.28M

--
----

100,000,000
100,000,000 100,000,000

BSC

Поточна ринкова капіталізація DeepNode — --, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 509,29K. Циркуляційна пропозиція DN — --, зі загальною пропозицією 100000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 3.28M.

Історія ціни DeepNode у UAH

Діапазон зміни цін за 24 години:
₴ 0.031
₴ 0.031₴ 0.031
Мін. за 24 год
₴ 0.03428
₴ 0.03428₴ 0.03428
Макс. за 24 год

₴ 0.031
₴ 0.031₴ 0.031

₴ 0.03428
₴ 0.03428₴ 0.03428

--
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--
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-1.51%

-0.60%

-11.82%

-11.82%

Історія ціни DeepNode (DN) у UAH

Відстежуйте зміни ціни на DeepNode за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (UAH)Зміна (%)
Сьогодні₴ -0.0088958-0.60%
30 днів₴ -0.13442-80.38%
60 днів₴ -0.71743-95.63%
90 днів₴ -0.05434-62.34%
Зміна ціни DeepNode сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни DN на ₴ -0.0088958 (-0.60%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни DeepNode за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ -0.13442 (-80.38%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни DeepNode за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник DN змінився на ₴ -0.71743 (-95.63%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни DeepNode за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ -0.05434 (-62.34%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для DeepNode (DN)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни DeepNode зараз.

Аналіз для DeepNode

Цей аналіз використовує моделі штучного інтелекту для оцінки нещодавньої динаміки ціни, обсягів торгівлі та настрої ринку для DeepNode. Обробка даних у режимі реального часу висвітлює нові тенденції та потенційні торговельні налаштування, підтримуючи прийняття обґрунтованіших та своєчасних рішень.

Ринковий тренд DeepNode сьогодні: бичачий чи ведмежий?

Поточні загальні настрої на ринку DN: бичачі, бичачі 72% | ведмежі 28%;

Вимір індикатораВисновок моделіСпіввідношення/порігКороткий огляд
KDJЗолотий хрестK > DКороткостроковий імпульс посилюється, «температура» зростає.
Група ЕМА3‑4 купівля40‑60%, нейтральноМА дають суперечливі сигнали, чіткий напрямок відсутній.
StochRSI20‑80Нейтральна зонаНормальний темп, без екстремальних сигналів.
MACDЗолотий хрестDIF > DEAФормується бичачий імпульс.
Група МА1‑2 купівля20‑40%, продажБільшість MA спрямовані вниз, домінує ведмежа конфігурація.
BOLL (20,2)Середня лінія < ціна ≤ верхня лініяМіж середньою та верхньою лініямиВідносно сильний рух, але без екстремальних значень.
Точка розворотуS2 ≤ ціна < S1Між S2 і S1Нижче центральної точки розвороту, входимо у зону низьких цін.
RSI (14)Нейтрально30‑70Діапазон у нормі, є простір для руху.

【Ринкова структура】 DN_USDT на 4-годинному таймфреймі перебуває на рівні 0,1551, що відповідає приблизно 4,7% нижче центральної точки 0,1628. Ціна знаходиться в діапазоні між підтримкою S1 (0,1575) та S2 (0,1529), залишаючись значно вище нижнього рівня. Багато індикаторів середньо-та довгострокових скользящих середніх показують сигнали до покупки, а структурний аналіз свідчить про те, що ціна перебуває у нижній частині ключової системи опорних точок. 【Стан енергії ринку】 Група MA та група EMA обидві демонструють стан «покупки», а MACD формував сигнал «золотого хреста». Короткострокові та середньострокові індикатори енергії ринку зберігають однаковий напрямок, а RSI тримається в нейтральному діапазоні. Розподіл сил між бичами та ведмедями поки схиляється на сторону бичів, при цьому швидкі та повільні індикатори не демонструють явного розходження. 【Ключові рівні цін】 Верхня резистентна зона R1 знаходиться на рівні 0,1674, що відповідає приблизно 7,9% від поточної ціни. Нижня підтримка S1 розташована на рівні 0,1575, що лише на 1,5% нижче поточної ціни — це найближча зона для уваги. Центральна точка 0,1628 виступає як середньострокова опора, а підтримка S2 на рівні 0,1529 служить дальнішою лінією оборони.

Цей контент згенеровано ШІ на основі історичних і поточних ринкових даних. Він має виключно інформаційний характер і не є інвестиційною порадою.

Які фактори впливають на ціни DeepNode?

Ціни на DeepNode (DN) залежать від кількох ключових факторів:

1. Динаміка попиту та пропозиції на ринку.
2. Загальний настрій та тренди на ринку криптовалют.
3. Рух цін біткоїна та основних альткоїнів.
4. Обсяги торгівлі та рівень ліквідності.
5. Упровадження мережі та зростання кількості користувачів.
6. Розвиток технологій та оновлення мережі.
7. Оголошення про партнерські угоди та інтеграції.
8. Новини щодо регулювання, які впливають на ринки криптовалют.
9. Рівень залучення спільноти та активність у соціальних медіа.
10. Події, пов’язані з лістингами та делистингами на біржах.

Чому люди хочуть знати сьогоднішню ціну DeepNode?

Люди хочуть знати ціну DeepNode (DN) на сьогоднішній день з кількох ключових причин: прийняття обґрунтованих рішень щодо торгівлі, відстеження результатів портфелю, виявлення ринкових тенденцій, точне планування часу для покупки/продажу, оцінка доходності інвестицій та отримання актуальної інформації про волатильність ринку з метою управління ризиками.

Прогноз ціни DeepNode

Прогноз ціни DeepNode (DN) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна DN у 2030 році становить ₴ --, а темп зростання складає 0.00%.
Прогноз ціни DeepNode (DN) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна DeepNode потенційно може зрости на 0.00% і досягти торгової ціни у ₴ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне DeepNode у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни DN на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни DeepNode.

Як купити та інвестувати DeepNode в Україна

Готові розпочати торгівлю з DeepNode? Купівля DN на MEXC — це швидка та зручна процедура для початківців. Ви можете почати торгувати миттєво, як тільки зробите свою першу купівлю. Щоб дізнатися більше, перегляньте наш повний посібник про те, як купити DeepNode. Нижче наведено короткий огляд на 5 кроків, який допоможе вам розпочати процес купівлі DeepNode (DN).

Крок 1

Зареєструйте акаунт і пройдіть KYC

Спочатку зареєструйте акаунт і пройдіть KYC на MEXC. Ви можете зробити це на офіційному вебсайті MEXC або в застосунку MEXC за допомогою свого номера телефону або адреси електронної пошти.
Крок 2

Додайте USDT, USDC або USDE до свого гаманця

USDT, USDC і USDE полегшують торгівлю на MEXC. Ви можете купити USDT, USDC і USDE за допомогою банківського переказу, позабіржової торгівлі або P2P-торгівлі.
Крок 3

Перейдіть на сторінку спотової торгівлі

На вебсайті MEXC клацніть "Спот" на верхній панелі та знайдіть бажані токени.
Крок 4

Виберіть токени

Маючи в доступі більше -- токенів, ви можете легко купити Bitcoin, Ethereum та популярні токени.
Крок 5

Завершіть купівлю

Введіть кількість токенів або еквівалент у вашій місцевій валюті. Натисніть «Купити», і DeepNode буде миттєво зараховано на ваш гаманець.
Посібник з купівлі DeepNode (DN)

Що ви можете зробити з DeepNode

Володіння DeepNode відкриває вам більше можливостей для купівлі та утримання. Ви можете торгувати BTC на сотнях ринків, отримувати пасивні винагороди завдяки продуктам безстрокового стейкінгу та заощаджень або використовувати професійні торгові інструменти для збільшення кількості своїх активів. Незалежно від того, чи ви новачок, чи професійний і досвідчений інвестор, MEXC дозволяє легко максимізувати ваш криптопотенціал. Нижче наведено чотири найкращі способи максимально використати ваші токени Bitcoin.

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Торгівля з наднизькими комісіями на MEXC

Купівля DeepNode (DN) на MEXC означає більше цінності за ваші гроші. Як одна з платформ з найнижчими комісіями на ринку, MEXC допомагає вам зменшити витрати вже з першої угоди.

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Крім того, ви можете торгувати обраними спотовими токенами абсолютно без комісій за допомогою Фестивалю без комісій на MEXC.

Що таке DeepNode (DN)

Інфраструктура для відкритого інтелекту, де кожен може створювати, перевіряти та заробляти на штучному інтелекті.

Ресурс DeepNode

Щоб дізнатися більше про DeepNode, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтDeepNode
Оглядач блокчейну

Категорія :

Artificial Intelligence (AI)Base EcosystemBase Native

Люди також запитують: Інші запитання про DeepNode

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 14:16:30 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для DeepNode (DN)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

Дізнайтеся більше про DeepNode

DN USDT (ф'ючерсна торгівля)

Відкрийте лонг або шорт позицію DN з кредитним плечем. Досліджуйте ф'ючерсну торгівлю DNUSDT на MEXC та заробляйте на ринкових коливаннях.

Торгівля на ринках DeepNode (DN) на MEXC

Досліджуйте спотові та ф'ючерсні ринки, переглядайте ціну та обсяги DeepNode у режимі реального часу і безпосередньо торгуйте.

Пари
Ціна
Зміна за 24 год
Обсяг за 24 год
DN/USDT
₴1.4737387
₴1.4737387₴1.4737387
-0.60%
15.40M (USDT)

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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