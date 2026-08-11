Курс DeepNode (DN)
Поточна ціна DeepNode (DN) сьогодні становить ₴ 0.03283, зі зміною 0.60% за останні 24 години. Поточний курс конвертації DN до UAH становить ₴ 0.03283 за DN.
DeepNode наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні --, з циркуляційною пропозицією у -- DN. Протягом останніх 24 годин DN торгувався між ₴ 0.031 (мінімум) та ₴ 0.03428 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить --, тоді як історичний мінімум — --.
У короткостроковій динаміці DN змінився на -1.51% за останню годину та на -11.82% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 509,29K.
BSC
Поточна ринкова капіталізація DeepNode — --, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 509,29K. Циркуляційна пропозиція DN — --, зі загальною пропозицією 100000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 3.28M.
-1.51%
-0.60%
-11.82%
-11.82%
Відстежуйте зміни ціни на DeepNode за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:
|Період
|Зміна (UAH)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|₴ -0.0088958
|-0.60%
|30 днів
|₴ -0.13442
|-80.38%
|60 днів
|₴ -0.71743
|-95.63%
|90 днів
|₴ -0.05434
|-62.34%
Сьогодні зафіксовано зміну ціни DN на ₴ -0.0088958 (-0.60%), що відображає його останню ринкову активність.
За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ -0.13442 (-80.38%), що показує короткострокову динаміку токена.
Розширивши перегляд до 60 днів, показник DN змінився на ₴ -0.71743 (-95.63%), що дає ширший огляд динаміки його показників.
Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ -0.05434 (-62.34%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.
Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для DeepNode (DN)?
Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни DeepNode зараз.
Цей аналіз використовує моделі штучного інтелекту для оцінки нещодавньої динаміки ціни, обсягів торгівлі та настрої ринку для DeepNode. Обробка даних у режимі реального часу висвітлює нові тенденції та потенційні торговельні налаштування, підтримуючи прийняття обґрунтованіших та своєчасних рішень.
Поточні загальні настрої на ринку DN: бичачі, бичачі 72% | ведмежі 28%;
|Вимір індикатора
|Висновок моделі
|Співвідношення/поріг
|Короткий огляд
|KDJ
|Золотий хрест
|K > D
|Короткостроковий імпульс посилюється, «температура» зростає.
|Група ЕМА
|3‑4 купівля
|40‑60%, нейтрально
|МА дають суперечливі сигнали, чіткий напрямок відсутній.
|StochRSI
|20‑80
|Нейтральна зона
|Нормальний темп, без екстремальних сигналів.
|MACD
|Золотий хрест
|DIF > DEA
|Формується бичачий імпульс.
|Група МА
|1‑2 купівля
|20‑40%, продаж
|Більшість MA спрямовані вниз, домінує ведмежа конфігурація.
|BOLL (20,2)
|Середня лінія < ціна ≤ верхня лінія
|Між середньою та верхньою лініями
|Відносно сильний рух, але без екстремальних значень.
|Точка розвороту
|S2 ≤ ціна < S1
|Між S2 і S1
|Нижче центральної точки розвороту, входимо у зону низьких цін.
|RSI (14)
|Нейтрально
|30‑70
|Діапазон у нормі, є простір для руху.
【Ринкова структура】 DN_USDT на 4-годинному таймфреймі перебуває на рівні 0,1551, що відповідає приблизно 4,7% нижче центральної точки 0,1628. Ціна знаходиться в діапазоні між підтримкою S1 (0,1575) та S2 (0,1529), залишаючись значно вище нижнього рівня. Багато індикаторів середньо-та довгострокових скользящих середніх показують сигнали до покупки, а структурний аналіз свідчить про те, що ціна перебуває у нижній частині ключової системи опорних точок. 【Стан енергії ринку】 Група MA та група EMA обидві демонструють стан «покупки», а MACD формував сигнал «золотого хреста». Короткострокові та середньострокові індикатори енергії ринку зберігають однаковий напрямок, а RSI тримається в нейтральному діапазоні. Розподіл сил між бичами та ведмедями поки схиляється на сторону бичів, при цьому швидкі та повільні індикатори не демонструють явного розходження. 【Ключові рівні цін】 Верхня резистентна зона R1 знаходиться на рівні 0,1674, що відповідає приблизно 7,9% від поточної ціни. Нижня підтримка S1 розташована на рівні 0,1575, що лише на 1,5% нижче поточної ціни — це найближча зона для уваги. Центральна точка 0,1628 виступає як середньострокова опора, а підтримка S2 на рівні 0,1529 служить дальнішою лінією оборони.
Цей контент згенеровано ШІ на основі історичних і поточних ринкових даних. Він має виключно інформаційний характер і не є інвестиційною порадою.
У 2040 році ціна DeepNode потенційно може зрости на 0.00% і досягти торгової ціни у ₴ --.
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|Час (UTC+8)
|Тип
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