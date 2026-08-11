Сьогоднішня ціна DeepNode

Поточна ціна DeepNode (DN) сьогодні становить ₴ 0.03283, зі зміною 0.60% за останні 24 години. Поточний курс конвертації DN до UAH становить ₴ 0.03283 за DN.

DeepNode наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні --, з циркуляційною пропозицією у -- DN. Протягом останніх 24 годин DN торгувався між ₴ 0.031 (мінімум) та ₴ 0.03428 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить --, тоді як історичний мінімум — --.

У короткостроковій динаміці DN змінився на -1.51% за останню годину та на -11.82% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 509,29K.

Ринкова інформація щодо DeepNode (DN)

Ринкова капіталізація ---- -- Обсяг (за 24 год) ₴ 509,29K₴ 509,29K ₴ 509,29K Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 3.28M₴ 3.28M ₴ 3.28M Циркуляційне постачання ---- -- Загальна пропозиція 100,000,000 100,000,000 100,000,000 Публічний блокчейн BSC

Поточна ринкова капіталізація DeepNode — --, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 509,29K. Циркуляційна пропозиція DN — --, зі загальною пропозицією 100000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 3.28M.