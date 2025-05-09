LEARN

Brainedge — це новаторська платформа для онлайн-навчання на основі штучного інтелекту та блокчейну, покликана змінити сферу електронного навчання, вирішуючи його критичні проблеми: мовні бар'єри, дефіцит залучення та високі витрати на виробництво контенту. Завдяки екосистемі, побудованій на гейміфікації, винагородах у вигляді токенів і передових інструментах штучного інтелекту, Brainedge позиціонує себе як масштабоване, стійке і прибуткове рішення для глобального ринку.

Ім'яLEARN

РейтингNo.3802

Ринкова капіталізація$0.00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0.00

Ринкова частка%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)0.00%

Циркуляційна пропозиція0

Максимальна пропозиція1,000,000,000

Загальна пропозиція1,000,000,000

Коефіцієнт циркуляції0%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум0.03596813931534514,2025-05-22

Найнижча ціна0.014906762484446296,2025-05-09

Публічний блокчейнETH

ОписBrainedge — це новаторська платформа для онлайн-навчання на основі штучного інтелекту та блокчейну, покликана змінити сферу електронного навчання, вирішуючи його критичні проблеми: мовні бар'єри, дефіцит залучення та високі витрати на виробництво контенту. Завдяки екосистемі, побудованій на гейміфікації, винагородах у вигляді токенів і передових інструментах штучного інтелекту, Brainedge позиціонує себе як масштабоване, стійке і прибуткове рішення для глобального ринку.

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etfindex:mc_etfindex_sourceВідмова від відповідальності: дані надані cmc і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.