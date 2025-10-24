Актуальна ціна Netflix сьогодні становить 1114.43 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни NFLXON до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни NFLXON на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Netflix сьогодні становить 1114.43 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни NFLXON до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни NFLXON на MEXC вже зараз.

Докладніше про NFLXON

Інформація про ціну NFLXON

Офіційний вебсайт NFLXON

Токеноміка NFLXON

Прогноз ціни NFLXON

Історія NFLXON

Посібник з купівлі NFLXON

Конвертація NFLXON у фіатну валюту

Спот NFLXON

Премаркет торгівля

Earn

Airdrop+

Новини

Блог

Навчання

Логотип Netflix

Курс Netflix (NFLXON)

Актуальна ціна 1 NFLXON до USD:

$1 114,43
$1 114,43$1 114,43
+1,16%1D
USD
Графік ціни Netflix (NFLXON) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 12:06:42 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Netflix (NFLXON) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 1 101,38
$ 1 101,38$ 1 101,38
Мін. за 24 год
$ 1 127,31
$ 1 127,31$ 1 127,31
Макс. за 24 год

$ 1 101,38
$ 1 101,38$ 1 101,38

$ 1 127,31
$ 1 127,31$ 1 127,31

$ 1 265,3897261967002
$ 1 265,3897261967002$ 1 265,3897261967002

$ 1 101,132418972871
$ 1 101,132418972871$ 1 101,132418972871

+0,08%

+1,16%

-5,72%

-5,72%

Актуальна ціна Netflix (NFLXON) становить $ 1 114,43. За останні 24 години NFLXON торгувався між мінімумом у $ 1 101,38 і максимумом у $ 1 127,31, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум NFLXON становить $ 1 265,3897261967002, тоді як його історичний мінімум — $ 1 101,132418972871.

Що стосується короткострокових результатів, то NFLXON змінився на +0,08% за останню годину, +1,16% за 24 години та на -5,72% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Netflix (NFLXON)

No.2178

$ 1,02M
$ 1,02M$ 1,02M

$ 57,20K
$ 57,20K$ 57,20K

$ 1,02M
$ 1,02M$ 1,02M

916,15
916,15 916,15

916,15318473
916,15318473 916,15318473

ETH

Поточна ринкова капіталізація Netflix — $ 1,02M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 57,20K. Циркуляційна пропозиція NFLXON — 916,15, зі загальною пропозицією 916.15318473. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1,02M.

Історія ціни Netflix (NFLXON) у USD

Відстежуйте зміни ціни на Netflix за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +12,7791+1,16%
30 днів$ -104,24-8,56%
60 днів$ +14,43+1,31%
90 днів$ +14,43+1,31%
Зміна ціни Netflix сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни NFLXON на $ +12,7791 (+1,16%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Netflix за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ -104,24 (-8,56%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Netflix за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник NFLXON змінився на $ +14,43 (+1,31%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Netflix за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ +14,43 (+1,31%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Netflix (NFLXON)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Netflix зараз.

Що таке Netflix (NFLXON)

Ondo — це компанія, що займається технологіями блокчейну. Її місія — прискорити перехід до відкритої економіки шляхом створення платформ, активів та інфраструктури, які виводять фінансові ринки у блокчейн.

Проєкт Netflix доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями Netflix. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.

Крім того, ви можете:
- Перевірити доступність стейкінгу NFLXON, щоб дізнатися як ви можете отримати винагороду за свої активи.
- Переглянути огляди й аналітику про Netflix у нашому блозі, щоб бути в курсі останніх ринкових тенденцій і оцінок експертів.

Наші вичерпні ресурси створені для того, щоб зробити ваш досвід купівлі Netflix безпроблемним та поінформованим, гарантуючи, що ви маєте всі інструменти та знання, необхідні для впевненого інвестування.

Прогноз ціни Netflix (USD)

Скільки коштуватиме Netflix (NFLXON) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Netflix (NFLXON) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Netflix.

Перегляньте прогноз ціни Netflix вже зараз!

Токеноміка Netflix (NFLXON)

Розуміння токеноміки Netflix (NFLXON) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена NFLXON зараз!

Як купити Netflix (NFLXON)

Шукаєте як купити Netflix? Цей процес простий і безпроблемний! Ви можете легко придбати Netflix на MEXC, дотримуючись інструкцій із нашого покрокового посібника з купівлі. Ми надаємо нашим користувачам докладні інструкції та відео із вказівками як зареєструватися на MEXC і використовувати різноманітні зручні способи оплати, які доступні на платформі.

NFLXON до місцевих валют

1 Netflix (NFLXON) до VND
29 326 225,45
1 Netflix (NFLXON) до AUD
A$1 705,0779
1 Netflix (NFLXON) до GBP
835,8225
1 Netflix (NFLXON) до EUR
958,4098
1 Netflix (NFLXON) до USD
$1 114,43
1 Netflix (NFLXON) до MYR
RM4 702,8946
1 Netflix (NFLXON) до TRY
46 861,7815
1 Netflix (NFLXON) до JPY
¥169 393,36
1 Netflix (NFLXON) до ARS
ARS$1 653 446,3581
1 Netflix (NFLXON) до RUB
90 736,8906
1 Netflix (NFLXON) до INR
97 869,2426
1 Netflix (NFLXON) до IDR
Rp18 573 825,9038
1 Netflix (NFLXON) до PHP
65 327,8866
1 Netflix (NFLXON) до EGP
￡E.53 024,5794
1 Netflix (NFLXON) до BRL
R$5 995,6334
1 Netflix (NFLXON) до CAD
C$1 560,202
1 Netflix (NFLXON) до BDT
136 183,346
1 Netflix (NFLXON) до NGN
1 626 900,6355
1 Netflix (NFLXON) до COP
$4 353 242,1875
1 Netflix (NFLXON) до ZAR
R.19 313,0719
1 Netflix (NFLXON) до UAH
46 572,0297
1 Netflix (NFLXON) до TZS
T.Sh.2 772 211,4908
1 Netflix (NFLXON) до VES
Bs236 259,16
1 Netflix (NFLXON) до CLP
$1 054 250,78
1 Netflix (NFLXON) до PKR
Rs314 625,8776
1 Netflix (NFLXON) до KZT
598 181,4468
1 Netflix (NFLXON) до THB
฿36 542,1597
1 Netflix (NFLXON) до TWD
NT$34 324,444
1 Netflix (NFLXON) до AED
د.إ4 089,9581
1 Netflix (NFLXON) до CHF
Fr880,3997
1 Netflix (NFLXON) до HKD
HK$8 659,1211
1 Netflix (NFLXON) до AMD
֏425 188,4779
1 Netflix (NFLXON) до MAD
.د.م10 286,1889
1 Netflix (NFLXON) до MXN
$20 505,512
1 Netflix (NFLXON) до SAR
ريال4 179,1125
1 Netflix (NFLXON) до ETB
Br168 290,0743
1 Netflix (NFLXON) до KES
KSh143 605,4498
1 Netflix (NFLXON) до JOD
د.أ790,13087
1 Netflix (NFLXON) до PLN
4 056,5252
1 Netflix (NFLXON) до RON
лв4 870,0591
1 Netflix (NFLXON) до SEK
kr10 453,3534
1 Netflix (NFLXON) до BGN
лв1 872,2424
1 Netflix (NFLXON) до HUF
Ft374 470,7686
1 Netflix (NFLXON) до CZK
23 336,1642
1 Netflix (NFLXON) до KWD
د.ك341,01558
1 Netflix (NFLXON) до ILS
3 666,4747
1 Netflix (NFLXON) до BOB
Bs7 678,4227
1 Netflix (NFLXON) до AZN
1 894,531
1 Netflix (NFLXON) до TJS
SM10 286,1889
1 Netflix (NFLXON) до GEL
3 020,1053
1 Netflix (NFLXON) до AOA
Kz1 019 603,1513
1 Netflix (NFLXON) до BHD
.د.ب419,02568
1 Netflix (NFLXON) до BMD
$1 114,43
1 Netflix (NFLXON) до DKK
kr7 165,7849
1 Netflix (NFLXON) до HNL
L29 186,9217
1 Netflix (NFLXON) до MUR
50 728,8536
1 Netflix (NFLXON) до NAD
$19 301,9276
1 Netflix (NFLXON) до NOK
kr11 122,0114
1 Netflix (NFLXON) до NZD
$1 927,9639
1 Netflix (NFLXON) до PAB
B/.1 114,43
1 Netflix (NFLXON) до PGK
K4 691,7503
1 Netflix (NFLXON) до QAR
ر.ق4 045,3809
1 Netflix (NFLXON) до RSD
дин.112 501,7085
1 Netflix (NFLXON) до UZS
soʻm13 426 864,3817
1 Netflix (NFLXON) до ALL
L92 720,576
1 Netflix (NFLXON) до ANG
ƒ1 994,8297
1 Netflix (NFLXON) до AWG
ƒ2 005,974
1 Netflix (NFLXON) до BBD
$2 228,86
1 Netflix (NFLXON) до BAM
KM1 872,2424
1 Netflix (NFLXON) до BIF
Fr3 277 538,63
1 Netflix (NFLXON) до BND
$1 437,6147
1 Netflix (NFLXON) до BSD
$1 114,43
1 Netflix (NFLXON) до JMD
$178 364,5215
1 Netflix (NFLXON) до KHR
4 475 617,7458
1 Netflix (NFLXON) до KMF
Fr472 518,32
1 Netflix (NFLXON) до LAK
24 226 738,6459
1 Netflix (NFLXON) до LKR
රු337 293,3838
1 Netflix (NFLXON) до MDL
L18 856,1556
1 Netflix (NFLXON) до MGA
Ar4 975 127,5604
1 Netflix (NFLXON) до MOP
P8 893,1514
1 Netflix (NFLXON) до MVR
17 050,779
1 Netflix (NFLXON) до MWK
MK1 928 075,343
1 Netflix (NFLXON) до MZN
MT71 223,2213
1 Netflix (NFLXON) до NPR
रु156 209,6531
1 Netflix (NFLXON) до PYG
7 847 816,06
1 Netflix (NFLXON) до RWF
Fr1 614 809,07
1 Netflix (NFLXON) до SBD
$9 160,6146
1 Netflix (NFLXON) до SCR
15 390,2783
1 Netflix (NFLXON) до SRD
$44 231,7267
1 Netflix (NFLXON) до SVC
$9 717,8296
1 Netflix (NFLXON) до SZL
L19 290,7833
1 Netflix (NFLXON) до TMT
m3 900,505
1 Netflix (NFLXON) до TND
د.ت3 265,2799
1 Netflix (NFLXON) до TTD
$7 533,5468
1 Netflix (NFLXON) до UGX
Sh3 882 674,12
1 Netflix (NFLXON) до XAF
Fr628 538,52
1 Netflix (NFLXON) до XCD
$3 008,961
1 Netflix (NFLXON) до XOF
Fr628 538,52
1 Netflix (NFLXON) до XPF
Fr113 671,86
1 Netflix (NFLXON) до BWP
P14 899,9291
1 Netflix (NFLXON) до BZD
$2 228,86
1 Netflix (NFLXON) до CVE
$105 759,407
1 Netflix (NFLXON) до DJF
Fr197 254,11
1 Netflix (NFLXON) до DOP
$70 966,9024
1 Netflix (NFLXON) до DZD
د.ج144 987,343
1 Netflix (NFLXON) до FJD
$2 552,0447
1 Netflix (NFLXON) до GNF
Fr9 606 386,6
1 Netflix (NFLXON) до GTQ
Q8 514,2452
1 Netflix (NFLXON) до GYD
$232 503,5309
1 Netflix (NFLXON) до ISK
kr135 960,46

Ресурс Netflix

Щоб дізнатися більше про Netflix, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Офіційний вебсайтNetflix
Оглядач блокчейну

Люди також запитують: Інші запитання про Netflix

Скільки сьогодні коштує Netflix (NFLXON)?
Актуальна ціна NFLXON у USD становить 1 114,43 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна NFLXON до USD?
Поточна ціна NFLXON до USD — $ 1 114,43. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Netflix?
Ринкова капіталізація NFLXON — $ 1,02M USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція NFLXON?
Циркуляційна пропозиція NFLXON — 916,15 USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) NFLXON?
NFLXON досяг історичної максимальної ціни у 1 265,3897261967002 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) NFLXON?
Історична мінімальна ціна NFLXON становила 1 101,132418972871 USD.
Який обсяг торгівлі NFLXON?
Актуальний обсяг торгівлі NFLXON за 24 години — $ 57,20K USD.
Чи підніметься ціна NFLXON цього року?
NFLXON може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни NFLXON для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 12:06:42 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Netflix (NFLXON)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Головні новини

Чому так багато людей все ще втрачають гроші під час бичачого ринку?

October 6, 2025

Зростання мереж Bitcoin другого рівня: Розуміння технології, що формує майбутнє Bitcoin у 2025 році

October 6, 2025

Альткойни в 2025 році: коли TOTAL3 досягне нових висот, але ваш портфель не зміниться

October 5, 2025
Докладніше

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

Калькулятор NFLXON до USD

Сума

NFLXON
NFLXON
USD
USD

1 NFLXON = 1 114,43 USD

Торгувати NFLXON

NFLXON/USDT
$1 114,43
$1 114,43$1 114,43
+1,15%

Приєднуйтесь до MEXC сьогодні

Комісія спотового мейкера — --, комісія спотового тейкера — --
Комісія ф'ючерсного мейкера — --, комісія ф'ючерсного тейкера — --