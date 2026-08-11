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Поточна ціна Syscoin сьогодні становить 0,002005 UAH. Ринкова капіталізація SYS становить 1 786 540,11226481695 UAH. Відстежуйте оновлення цін SYS до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Syscoin сьогодні становить 0,002005 UAH. Ринкова капіталізація SYS становить 1 786 540,11226481695 UAH. Відстежуйте оновлення цін SYS до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про SYS

Інформація про ціну SYS

Що таке SYS

Whitepaper SYS

Офіційний вебсайт SYS

Токеноміка SYS

Прогноз ціни SYS

Історія SYS

Посібник з купівлі SYS

Конвертація SYS у фіатну валюту

Спот SYS

Ф'ючерси SYS USDT-M

Премаркет торгівля

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Блог

Навчання

Логотип Syscoin

Курс Syscoin (SYS)

Актуальна ціна 1 SYS до UAH:

₴0,09000445
₴0,09000445₴0,09000445
-9,96%1D
UAH
Графік ціни Syscoin (SYS) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 15:20:41 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Syscoin

Поточна ціна Syscoin (SYS) сьогодні становить ₴ 0,002005, зі зміною 9,96% за останні 24 години. Поточний курс конвертації SYS до UAH становить ₴ 0,002005 за SYS.

Syscoin наразі посідає №1666 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 1,79M, з циркуляційною пропозицією у 891,04M SYS. Протягом останніх 24 годин SYS торгувався між ₴ 0,002004 (мінімум) та ₴ 0,0025 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 58,737301536723956175, тоді як історичний мінімум — ₴ 0,0089406066149241424.

У короткостроковій динаміці SYS змінився на -0,65% за останню годину та на +11,63% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 62,07K.

Ринкова інформація щодо Syscoin (SYS)

No.1666

₴ 1,79M
₴ 1,79M₴ 1,79M

₴ 62,07K
₴ 62,07K₴ 62,07K

₴ 1,79M
₴ 1,79M₴ 1,79M

891,04M
891,04M 891,04M

--
----

891 042 450,00739
891 042 450,00739 891 042 450,00739

SYS

Поточна ринкова капіталізація Syscoin — ₴ 1,79M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 62,07K. Циркуляційна пропозиція SYS — 891,04M, зі загальною пропозицією 891042450.00739. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 1,79M.

Історія ціни Syscoin у UAH

Діапазон зміни цін за 24 години:
₴ 0,002004
₴ 0,002004₴ 0,002004
Мін. за 24 год
₴ 0,0025
₴ 0,0025₴ 0,0025
Макс. за 24 год

₴ 0,002004
₴ 0,002004₴ 0,002004

₴ 0,0025
₴ 0,0025₴ 0,0025

₴ 58,737301536723956175
₴ 58,737301536723956175₴ 58,737301536723956175

₴ 0,0089406066149241424
₴ 0,0089406066149241424₴ 0,0089406066149241424

-0,65%

-9,95%

+11,63%

+11,63%

Історія ціни Syscoin (SYS) у UAH

Відстежуйте зміни ціни на Syscoin за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (UAH)Зміна (%)
Сьогодні₴ -0,00995607-9,95%
30 днів₴ -0,000543-21,32%
60 днів₴ -0,000014-0,70%
90 днів₴ -0,008666-81,22%
Зміна ціни Syscoin сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни SYS на ₴ -0,00995607 (-9,95%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Syscoin за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ -0,000543 (-21,32%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Syscoin за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник SYS змінився на ₴ -0,000014 (-0,70%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Syscoin за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ -0,008666 (-81,22%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Syscoin (SYS)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Syscoin зараз.

Аналіз для Syscoin

Цей аналіз використовує моделі штучного інтелекту для оцінки нещодавньої динаміки ціни, обсягів торгівлі та настрої ринку для Syscoin. Обробка даних у режимі реального часу висвітлює нові тенденції та потенційні торговельні налаштування, підтримуючи прийняття обґрунтованіших та своєчасних рішень.

Ринковий тренд Syscoin сьогодні: бичачий чи ведмежий?

Поточні загальні настрої на ринку SYS: бичачі, бичачі 72% | ведмежі 28%;

Вимір індикатораВисновок моделіСпіввідношення/порігКороткий огляд
KDJЗолотий хрестK > DКороткостроковий імпульс посилюється, «температура» зростає.
Група ЕМА7 купівля, 0 нейтрально, 0 продаж≥ 80%, купівляУсі MA спрямовані вгору, короткострокова значно вища за довгострокову.
StochRSI> 80Зона перекупленостіКороткострокове зростання надто стрімке, зважайте на ризик корекції.
MACDЗолотий хрестDIF > DEAФормується бичачий імпульс.
Група МА5‑6 купівля60‑80%, купівляБільшість MA спрямовані вгору, домінує бичача конфігурація.
BOLL (20,2)Нижня лінія ≤ ціна ≤ середня лініяМіж нижньою та середньою лініямиВідносно слабкий рух, але без екстремальних значень.
Точка розворотуS1 ≤ ціна < точка розворотуМіж S1 і точкою розворотуЦіна щойно залишила центральну точку розвороту, помірно низька позиція.
RSI (14)Нейтрально30‑70Діапазон у нормі, є простір для руху.

**Ринкова структура** SYS_USDT на 4-годинному таймфреймі: поточна ціна 0,005913 USDT знаходиться нижче центрального рівня 0,00607 на 2,58%, перебуваючи в перехідній зоні між хабом S1 та центральним рівнем. Група MA за останні 5–6 періодів демонструє переважання покупок, а група EMA за 7 періодів також сигналізує про синхронні покупки; ціна тримається вище системи короткострокових середніх ліній. **Стан енергетики ринку** MACD показав золоте перетинання — швидка і довга лінії перетинаються у напрямку вгору. RSI зберігає нейтральний діапазон, при цьому індикатори енергетики демонструють багатошарову структуру: швидка лінія має переважно бичачий характер, тоді як довга лінія залишається нейтральною. Напрямок індикаторів на короткому та середньому періодах є досить узгодженим. **Ключові рівні ціни** Вгору: R1 — 0,00637 (на +7,7% від поточної ціни), R2 — 0,00665 (на +12,5% від поточної ціни). Вниз: S1 — 0,00579 (на -2,1% від поточної ціни), S2 — 0,00549 (на -7,1% від поточної ціни). У найближчій перспективі слід звернути увагу на межу між рівнями S1 та R1.

Цей контент згенеровано ШІ на основі історичних і поточних ринкових даних. Він має виключно інформаційний характер і не є інвестиційною порадою.

Які фактори впливають на ціни Syscoin?

Декілька ключових факторів впливають на ціни Syscoin (SYS):

1. Ринковий настрій та загальні тренди у сфері криптовалют.
2. Кореляція з Біткоїном – більшість альткоїнів слідують за рухами BTC.
3. Прийняття платформи та реальне використання блокчейн-сервісів Syscoin.
4. Оголошення про партнерства та розвиток екосистеми.
5. Обсяг торгівлі та ліквідність на біржах.
6. Оновлення мережі та технологічні покращення.
7. Новини щодо регулювання, які впливають на ринки криптовалют.
8. Конкуренція з іншими блокчейн-платформами.
9. Динаміка попиту та пропозиції.
10. Інвестиційні спекуляції та активність «китів».

Чому люди хочуть знати сьогоднішню ціну Syscoin?

Люди хочуть знати ціну Syscoin (SYS) на сьогоднішній день з кількох ключових причин: прийняття обґрунтованих торгівельних рішень, відстеження ефективності портфелю, точне визначення часу входу/виходу з ринку, оцінювання інвестиційних збитків та прибутків, а також отримання актуальної інформації про ринкові тенденції. Ціни у реальному часі допомагають трейдерам скористатися волатильністю ринку.

Прогноз ціни Syscoin

Прогноз ціни Syscoin (SYS) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна SYS у 2030 році становить ₴ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни Syscoin (SYS) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Syscoin потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у ₴ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Syscoin у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни SYS на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Syscoin.

Як купити та інвестувати Syscoin в Україна

Готові розпочати торгівлю з Syscoin? Купівля SYS на MEXC — це швидка та зручна процедура для початківців. Ви можете почати торгувати миттєво, як тільки зробите свою першу купівлю. Щоб дізнатися більше, перегляньте наш повний посібник про те, як купити Syscoin. Нижче наведено короткий огляд на 5 кроків, який допоможе вам розпочати процес купівлі Syscoin (SYS).

Крок 1

Зареєструйте акаунт і пройдіть KYC

Спочатку зареєструйте акаунт і пройдіть KYC на MEXC. Ви можете зробити це на офіційному вебсайті MEXC або в застосунку MEXC за допомогою свого номера телефону або адреси електронної пошти.
Крок 2

Додайте USDT, USDC або USDE до свого гаманця

USDT, USDC і USDE полегшують торгівлю на MEXC. Ви можете купити USDT, USDC і USDE за допомогою банківського переказу, позабіржової торгівлі або P2P-торгівлі.
Крок 3

Перейдіть на сторінку спотової торгівлі

На вебсайті MEXC клацніть "Спот" на верхній панелі та знайдіть бажані токени.
Крок 4

Виберіть токени

Маючи в доступі більше -- токенів, ви можете легко купити Bitcoin, Ethereum та популярні токени.
Крок 5

Завершіть купівлю

Введіть кількість токенів або еквівалент у вашій місцевій валюті. Натисніть «Купити», і Syscoin буде миттєво зараховано на ваш гаманець.
Посібник з купівлі Syscoin (SYS)

Що ви можете зробити з Syscoin

Володіння Syscoin відкриває вам більше можливостей для купівлі та утримання. Ви можете торгувати BTC на сотнях ринків, отримувати пасивні винагороди завдяки продуктам безстрокового стейкінгу та заощаджень або використовувати професійні торгові інструменти для збільшення кількості своїх активів. Незалежно від того, чи ви новачок, чи професійний і досвідчений інвестор, MEXC дозволяє легко максимізувати ваш криптопотенціал. Нижче наведено чотири найкращі способи максимально використати ваші токени Bitcoin.

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Що таке Syscoin (SYS)

Syscoin is a Proof-of-Work blockchain, merged-mined with Bitcoin. At its base it is a dual-layered blockchain: the core is the Syscoin blockchain itself, and running in tandem with it is an Ethereum Virtual Machine (EVM) layer called NEVM (Network-Enhanced Virtual Machine), which provides smart contract functionality.

Ресурс Syscoin

Щоб дізнатися більше про Syscoin, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтSyscoin
Оглядач блокчейну

Категорія :

Data AvailabilityDecentralized Identifier (DID)Layer 1 (L1)

Люди також запитують: Інші запитання про Syscoin

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 15:20:41 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Syscoin (SYS)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

Дізнайтеся більше про Syscoin

SYS USDT (ф'ючерсна торгівля)

Відкрийте лонг або шорт позицію SYS з кредитним плечем. Досліджуйте ф'ючерсну торгівлю SYSUSDT на MEXC та заробляйте на ринкових коливаннях.

Торгівля на ринках Syscoin (SYS) на MEXC

Досліджуйте спотові та ф'ючерсні ринки, переглядайте ціну та обсяги Syscoin у режимі реального часу і безпосередньо торгуйте.

Пари
Ціна
Зміна за 24 год
Обсяг за 24 год
SYS/USDT
₴0,09000445
₴0,09000445₴0,09000445
-10,04%
28.65M (USDT)

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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