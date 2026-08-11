Сьогоднішня ціна Syscoin

Поточна ціна Syscoin (SYS) сьогодні становить ₴ 0,002005, зі зміною 9,96% за останні 24 години. Поточний курс конвертації SYS до UAH становить ₴ 0,002005 за SYS.

Syscoin наразі посідає №1666 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 1,79M, з циркуляційною пропозицією у 891,04M SYS. Протягом останніх 24 годин SYS торгувався між ₴ 0,002004 (мінімум) та ₴ 0,0025 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 58,737301536723956175, тоді як історичний мінімум — ₴ 0,0089406066149241424.

У короткостроковій динаміці SYS змінився на -0,65% за останню годину та на +11,63% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 62,07K.

Ринкова інформація щодо Syscoin (SYS)

Рейтинг No.1666 Ринкова капіталізація ₴ 1,79M₴ 1,79M ₴ 1,79M Обсяг (за 24 год) ₴ 62,07K₴ 62,07K ₴ 62,07K Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 1,79M₴ 1,79M ₴ 1,79M Циркуляційне постачання 891,04M 891,04M 891,04M Максимальна пропозиція ---- -- Загальна пропозиція 891 042 450,00739 891 042 450,00739 891 042 450,00739 Публічний блокчейн SYS

Поточна ринкова капіталізація Syscoin — ₴ 1,79M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 62,07K. Циркуляційна пропозиція SYS — 891,04M, зі загальною пропозицією 891042450.00739. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 1,79M.