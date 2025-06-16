Що таке Resolv (RESOLV)

Resolv ─ це протокол, що пропонує USR, стейблкоїн, забезпечений ETH та деривативами, з генерацією доходу та стабільністю цін, що підтримується RLP ─ токенізованим захисним шаром, який дає можливість прибуткового фарму з використанням кредитного плеча.

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Прогноз курсу Resolv

Прогнози цін на криптовалюту включають прогнозування або спекуляцію щодо майбутніх значень криптовалют. Ці прогнози спрямовані на передбачення потенційної вартості конкретних криптовалют в майбутньому, таких як Resolv, Bitcoin або Ethereum. Яка буде майбутня ціна RESOLV? Скільки вона буде коштувати у 2026, 2027, 2028, і до 2050 року? Для докладної інформації про прогнози ціни, будь ласка, перейдіть на нашу сторінку прогнозу ціни Resolv.

Історія ціни Resolv

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Токеноміка Resolv (RESOLV)

Розуміння токеноміки Resolv (RESOLV) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена RESOLV зараз!

Як купити Resolv (RESOLV)

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RESOLV до місцевих валют

1 RESOLV до VND ₫ 7 245,5721 1 RESOLV до AUD A$ 0,4185168 1 RESOLV до GBP ￡ 0,2009982 1 RESOLV до EUR € 0,2367924 1 RESOLV до USD $ 0,27534 1 RESOLV до MYR RM 1,1674416 1 RESOLV до TRY ₺ 10,8373824 1 RESOLV до JPY ¥ 39,7233018 1 RESOLV до RUB ₽ 21,6472308 1 RESOLV до INR ₹ 23,6764866 1 RESOLV до IDR Rp 4 513,7697696 1 RESOLV до KRW ₩ 374,1017046 1 RESOLV до PHP ₱ 15,5236692 1 RESOLV до EGP ￡E. 13,835835 1 RESOLV до BRL R$ 1,5171234 1 RESOLV до CAD C$ 0,371709 1 RESOLV до BDT ৳ 33,6575616 1 RESOLV до NGN ₦ 425,5627506 1 RESOLV до UAH ₴ 11,440377 1 RESOLV до VES Bs 27,534 1 RESOLV до PKR Rs 77,9102064 1 RESOLV до KZT ₸ 141,125517 1 RESOLV до THB ฿ 8,9237694 1 RESOLV до TWD NT$ 8,1060096 1 RESOLV до AED د.إ 1,0104978 1 RESOLV до CHF Fr 0,2230254 1 RESOLV до HKD HK$ 2,1586656 1 RESOLV до MAD .د.م 2,505594 1 RESOLV до MXN $ 5,2094328

Ресурс Resolv

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Люди також запитують: Інші запитання про Resolv Яка сьогодні ціна Resolv (RESOLV)? Поточна ціна Resolv (RESOLV) становить 0,27534 USD . Яка ринкова капіталізація Resolv (RESOLV)? Поточна ринкова капіталізація Resolv становить $ 42,88M USD . Вона розраховується шляхом множення поточної пропозиції RESOLV на ринкову ціну в реальному часі 0,27534 USD . Яка циркуляційна пропозиція Resolv (RESOLV)? Поточна циркуляційна пропозиція Resolv (RESOLV) становить 155,75M USD . Яка була найвища ціна Resolv (RESOLV)? Станом на 2025-06-17 , найвища ціна Resolv (RESOLV) становить 0,426 USD . Який обсяг торгівлі Resolv (RESOLV) за 24 год? Обсяг торгівлі Resolv (RESOLV) за 24 год становить $ 6,92M USD . Ви можете дізнатися більше про токени, доступні для торгівлі на MEXC, і перевірити їх обсяг торгівлі за 24 год.

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