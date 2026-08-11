Сьогоднішня ціна QAIT

Поточна ціна QAIT (QAIT) сьогодні становить ₴ 0,003478, зі зміною 2,93% за останні 24 години. Поточний курс конвертації QAIT до UAH становить ₴ 0,003478 за QAIT.

QAIT наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні --, з циркуляційною пропозицією у -- QAIT. Протягом останніх 24 годин QAIT торгувався між ₴ 0,003414 (мінімум) та ₴ 0,003615 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить --, тоді як історичний мінімум — --.

У короткостроковій динаміці QAIT змінився на -0,29% за останню годину та на -20,29% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 4,78K.

Ринкова інформація щодо QAIT (QAIT)

Ринкова капіталізація ---- -- Обсяг (за 24 год) ₴ 4,78K₴ 4,78K ₴ 4,78K Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 34,78M₴ 34,78M ₴ 34,78M Циркуляційне постачання ---- -- Загальна пропозиція 10 000 000 000 10 000 000 000 10 000 000 000 Публічний блокчейн BSC

Поточна ринкова капіталізація QAIT — --, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 4,78K. Циркуляційна пропозиція QAIT — --, зі загальною пропозицією 10000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 34,78M.