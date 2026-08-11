Сьогоднішня ціна Santos FC Fan Token

Поточна ціна Santos FC Fan Token (SANTOS) сьогодні становить ₴ 0,4832, зі зміною 0,45% за останні 24 години. Поточний курс конвертації SANTOS до UAH становить ₴ 0,4832 за SANTOS.

Santos FC Fan Token наразі посідає №963 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 7,78M, з циркуляційною пропозицією у 16,09M SANTOS. Протягом останніх 24 годин SANTOS торгувався між ₴ 0,474 (мінімум) та ₴ 0,5044 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 1 284,0705592142474630279, тоді як історичний мінімум — ₴ 24,746704226658486401.

У короткостроковій динаміці SANTOS змінився на 0,00% за останню годину та на +2,17% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 90,77K.

Ринкова інформація щодо Santos FC Fan Token (SANTOS)

Рейтинг No.963 Ринкова капіталізація ₴ 7,78M₴ 7,78M ₴ 7,78M Обсяг (за 24 год) ₴ 90,77K₴ 90,77K ₴ 90,77K Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 14,50M₴ 14,50M ₴ 14,50M Циркуляційне постачання 16,09M 16,09M 16,09M Максимальна пропозиція 30 000 000 30 000 000 30 000 000 Загальна пропозиція 30 000 000 30 000 000 30 000 000 Коефіцієнт циркуляції 53,64% Публічний блокчейн BSC

Поточна ринкова капіталізація Santos FC Fan Token — ₴ 7,78M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 90,77K. Циркуляційна пропозиція SANTOS — 16,09M, зі загальною пропозицією 30000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 14,50M.