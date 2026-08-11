Курс Santos FC Fan Token (SANTOS)
Поточна ціна Santos FC Fan Token (SANTOS) сьогодні становить ₴ 0,4832, зі зміною 0,45% за останні 24 години. Поточний курс конвертації SANTOS до UAH становить ₴ 0,4832 за SANTOS.
Santos FC Fan Token наразі посідає №963 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 7,78M, з циркуляційною пропозицією у 16,09M SANTOS. Протягом останніх 24 годин SANTOS торгувався між ₴ 0,474 (мінімум) та ₴ 0,5044 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 1 284,0705592142474630279, тоді як історичний мінімум — ₴ 24,746704226658486401.
У короткостроковій динаміці SANTOS змінився на 0,00% за останню годину та на +2,17% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 90,77K.
No.963
53,64%
BSC
Поточна ринкова капіталізація Santos FC Fan Token — ₴ 7,78M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 90,77K. Циркуляційна пропозиція SANTOS — 16,09M, зі загальною пропозицією 30000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 14,50M.
0,00%
-0,44%
+2,17%
+2,17%
Відстежуйте зміни ціни на Santos FC Fan Token за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:
|Період
|Зміна (UAH)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|₴ -0,098111
|-0,44%
|30 днів
|₴ -0,0366
|-7,05%
|60 днів
|₴ -0,1525
|-23,99%
|90 днів
|₴ -0,724
|-59,98%
Сьогодні зафіксовано зміну ціни SANTOS на ₴ -0,098111 (-0,44%), що відображає його останню ринкову активність.
За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ -0,0366 (-7,05%), що показує короткострокову динаміку токена.
Розширивши перегляд до 60 днів, показник SANTOS змінився на ₴ -0,1525 (-23,99%), що дає ширший огляд динаміки його показників.
Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ -0,724 (-59,98%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.
Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Santos FC Fan Token (SANTOS)?
Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Santos FC Fan Token зараз.
Цей аналіз використовує моделі штучного інтелекту для оцінки нещодавньої динаміки ціни, обсягів торгівлі та настрої ринку для Santos FC Fan Token. Обробка даних у режимі реального часу висвітлює нові тенденції та потенційні торговельні налаштування, підтримуючи прийняття обґрунтованіших та своєчасних рішень.
Поточні загальні настрої на ринку SANTOS: бичачі, бичачі 55% | ведмежі 45%;
|Вимір індикатора
|Висновок моделі
|Співвідношення/поріг
|Короткий огляд
|KDJ
|Хрест смерті
|K < D
|Короткостроковий імпульс охолоджується, «температура» знижується.
|Група ЕМА
|3‑4 купівля
|40‑60%, нейтрально
|МА дають суперечливі сигнали, чіткий напрямок відсутній.
|StochRSI
|20‑80
|Нейтральна зона
|Нормальний темп, без екстремальних сигналів.
|MACD
|Золотий хрест
|DIF > DEA
|Формується бичачий імпульс.
|Група МА
|3‑4 купівля
|40‑60%, нейтрально
|МА дають суперечливі сигнали, чіткий напрямок відсутній.
|BOLL (20,2)
|Середня лінія < ціна ≤ верхня лінія
|Між середньою та верхньою лініями
|Відносно сильний рух, але без екстремальних значень.
|Точка розвороту
|S1 ≤ ціна < точка розвороту
|Між S1 і точкою розвороту
|Ціна щойно залишила центральну точку розвороту, помірно низька позиція.
|RSI (14)
|Нейтрально
|30‑70
|Діапазон у нормі, є простір для руху.
SANTOS_USDT на 4-годинному таймфреймі перебуває на рівні 0,4875. Ціна знаходиться між хабом S1 на рівні 0,4851 та центральним рівнем 0,4901. Ринкова структура демонструє ознаки вузького бокового коливання. Сили биків і ведмедів досягли тимчасового балансу поблизу ключового рівня. Ціна поки що не змогла ефективно подолати опірний рівень центрального діапазону. У нижній частині рівень S2 на позначці 0,4809 виступає як другорядний опорний рівень. Групи MA та EMA показують сигнали на покупку. Індикатор MACD сформував золоте перетинання. Показник RSI перебуває у нейтральному діапазоні. Швидка та повільна лінії свідчать про деяке відновлення короткострокової динаміки. Волатильність залишається на низькому рівні. Звуження полос Болінджера вказує на наближення моменту зміни тренду. Розподіл імпульсів відносно розпорошений, відсутні чіткі односторонні тенденції. Об'єм торгів лише посередньо співпадає з поточними сигналами. Ближній опір знаходиться на рівні R1 — 0,4943, що приблизно на 1,4% вище поточної ціни. Далекий опір рекомендований на рівні R2 — 0,4993. Нижній опорний рівень — S1 на позначці 0,4851, що приблизно на 0,5% нижче поточної ціни. Далекий опорний рівень — S2 на позначці 0,4809. Проміжки між ключовими рівнями невеликі, тому торговий діапазон відносно компактний. Для пробиття ціни необхідне значне зростання об'єму. Наразі ринок очікує вибору напрямку руху.
Цей контент згенеровано ШІ на основі історичних і поточних ринкових даних. Він має виключно інформаційний характер і не є інвестиційною порадою.
У 2040 році ціна Santos FC Fan Token потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у ₴ --.
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The Santos FC Fan Token is a BEP-20 utility token designed to revolutionize the fan experience for all Santos FC supporters. The token empowers Santos FC fans to participate in team voting polls, hunt digital collectibles, purchase NFTs, and enjoy gamification features that are tied with fan rewards or great experiences.
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