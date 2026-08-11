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Поточна ціна Santos FC Fan Token сьогодні становить 0,4832 UAH. Ринкова капіталізація SANTOS становить 7 777 033,5936764768 UAH. Відстежуйте оновлення цін SANTOS до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Santos FC Fan Token сьогодні становить 0,4832 UAH. Ринкова капіталізація SANTOS становить 7 777 033,5936764768 UAH. Відстежуйте оновлення цін SANTOS до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

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Курс Santos FC Fan Token (SANTOS)

Актуальна ціна 1 SANTOS до UAH:

₴21,704315
₴21,704315₴21,704315
-0,45%1D
UAH
Графік ціни Santos FC Fan Token (SANTOS) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 15:09:23 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Santos FC Fan Token

Поточна ціна Santos FC Fan Token (SANTOS) сьогодні становить ₴ 0,4832, зі зміною 0,45% за останні 24 години. Поточний курс конвертації SANTOS до UAH становить ₴ 0,4832 за SANTOS.

Santos FC Fan Token наразі посідає №963 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 7,78M, з циркуляційною пропозицією у 16,09M SANTOS. Протягом останніх 24 годин SANTOS торгувався між ₴ 0,474 (мінімум) та ₴ 0,5044 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 1 284,0705592142474630279, тоді як історичний мінімум — ₴ 24,746704226658486401.

У короткостроковій динаміці SANTOS змінився на 0,00% за останню годину та на +2,17% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 90,77K.

Ринкова інформація щодо Santos FC Fan Token (SANTOS)

No.963

₴ 7,78M
₴ 7,78M₴ 7,78M

₴ 90,77K
₴ 90,77K₴ 90,77K

₴ 14,50M
₴ 14,50M₴ 14,50M

16,09M
16,09M 16,09M

30 000 000
30 000 000 30 000 000

30 000 000
30 000 000 30 000 000

53,64%

BSC

Поточна ринкова капіталізація Santos FC Fan Token — ₴ 7,78M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 90,77K. Циркуляційна пропозиція SANTOS — 16,09M, зі загальною пропозицією 30000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 14,50M.

Історія ціни Santos FC Fan Token у UAH

Діапазон зміни цін за 24 години:
₴ 0,474
₴ 0,474₴ 0,474
Мін. за 24 год
₴ 0,5044
₴ 0,5044₴ 0,5044
Макс. за 24 год

₴ 0,474
₴ 0,474₴ 0,474

₴ 0,5044
₴ 0,5044₴ 0,5044

₴ 1 284,0705592142474630279
₴ 1 284,0705592142474630279₴ 1 284,0705592142474630279

₴ 24,746704226658486401
₴ 24,746704226658486401₴ 24,746704226658486401

0,00%

-0,44%

+2,17%

+2,17%

Історія ціни Santos FC Fan Token (SANTOS) у UAH

Відстежуйте зміни ціни на Santos FC Fan Token за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (UAH)Зміна (%)
Сьогодні₴ -0,098111-0,44%
30 днів₴ -0,0366-7,05%
60 днів₴ -0,1525-23,99%
90 днів₴ -0,724-59,98%
Зміна ціни Santos FC Fan Token сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни SANTOS на ₴ -0,098111 (-0,44%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Santos FC Fan Token за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ -0,0366 (-7,05%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Santos FC Fan Token за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник SANTOS змінився на ₴ -0,1525 (-23,99%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Santos FC Fan Token за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ -0,724 (-59,98%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Santos FC Fan Token (SANTOS)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Santos FC Fan Token зараз.

Аналіз для Santos FC Fan Token

Цей аналіз використовує моделі штучного інтелекту для оцінки нещодавньої динаміки ціни, обсягів торгівлі та настрої ринку для Santos FC Fan Token. Обробка даних у режимі реального часу висвітлює нові тенденції та потенційні торговельні налаштування, підтримуючи прийняття обґрунтованіших та своєчасних рішень.

Ринковий тренд Santos FC Fan Token сьогодні: бичачий чи ведмежий?

Поточні загальні настрої на ринку SANTOS: бичачі, бичачі 55% | ведмежі 45%;

Вимір індикатораВисновок моделіСпіввідношення/порігКороткий огляд
KDJХрест смертіK < DКороткостроковий імпульс охолоджується, «температура» знижується.
Група ЕМА3‑4 купівля40‑60%, нейтральноМА дають суперечливі сигнали, чіткий напрямок відсутній.
StochRSI20‑80Нейтральна зонаНормальний темп, без екстремальних сигналів.
MACDЗолотий хрестDIF > DEAФормується бичачий імпульс.
Група МА3‑4 купівля40‑60%, нейтральноМА дають суперечливі сигнали, чіткий напрямок відсутній.
BOLL (20,2)Середня лінія < ціна ≤ верхня лініяМіж середньою та верхньою лініямиВідносно сильний рух, але без екстремальних значень.
Точка розворотуS1 ≤ ціна < точка розворотуМіж S1 і точкою розворотуЦіна щойно залишила центральну точку розвороту, помірно низька позиція.
RSI (14)Нейтрально30‑70Діапазон у нормі, є простір для руху.

SANTOS_USDT на 4-годинному таймфреймі перебуває на рівні 0,4875. Ціна знаходиться між хабом S1 на рівні 0,4851 та центральним рівнем 0,4901. Ринкова структура демонструє ознаки вузького бокового коливання. Сили биків і ведмедів досягли тимчасового балансу поблизу ключового рівня. Ціна поки що не змогла ефективно подолати опірний рівень центрального діапазону. У нижній частині рівень S2 на позначці 0,4809 виступає як другорядний опорний рівень. Групи MA та EMA показують сигнали на покупку. Індикатор MACD сформував золоте перетинання. Показник RSI перебуває у нейтральному діапазоні. Швидка та повільна лінії свідчать про деяке відновлення короткострокової динаміки. Волатильність залишається на низькому рівні. Звуження полос Болінджера вказує на наближення моменту зміни тренду. Розподіл імпульсів відносно розпорошений, відсутні чіткі односторонні тенденції. Об'єм торгів лише посередньо співпадає з поточними сигналами. Ближній опір знаходиться на рівні R1 — 0,4943, що приблизно на 1,4% вище поточної ціни. Далекий опір рекомендований на рівні R2 — 0,4993. Нижній опорний рівень — S1 на позначці 0,4851, що приблизно на 0,5% нижче поточної ціни. Далекий опорний рівень — S2 на позначці 0,4809. Проміжки між ключовими рівнями невеликі, тому торговий діапазон відносно компактний. Для пробиття ціни необхідне значне зростання об'єму. Наразі ринок очікує вибору напрямку руху.

Цей контент згенеровано ШІ на основі історичних і поточних ринкових даних. Він має виключно інформаційний характер і не є інвестиційною порадою.

Які фактори впливають на ціни Santos FC Fan Token?

Декілька факторів впливають на ціни токенів SANTOS:

1. Виступи команди: результати матчів «Сантос ФК», його місце у лізі та успіхи на турнірах безпосередньо впливають на настрій фанатів і попит на токени.

2. Залучення фанатів: активне участь у опитуваннях, доступ до ексклюзивного контенту та участь у спільнотних заходах збільшують корисність токенів.

3. Ринковий настрій: загальні тенденції на ринку криптовалют та довіра інвесторів впливають на всі фан-токени, у тому числі на SANTOS.

4. Корисність токенів: нові функції, розширення прав голосування та ексклюзивні нагороди підвищують привабливість токенів.

5. Обсяг торгівлі: більша ліквідність та включення до біржових списків покращують стабільність цін та їх доступність.

6. Оголошення про партнерства: співпраця зі спонсорами або іншими клубами може збільшити вартість токенів.

Чому люди хочуть знати сьогоднішню ціну Santos FC Fan Token?

Люди хочуть знати сьогоднішню ціну SANTOS з кількох причин: прийняття рішень щодо торгівлі, відстеження портфелю, аналіз ринку та визначення оптимального часу для інвестицій. Як фан-токен, пов’язаний з футбольним клубом Santos FC, коливання ціни відображають як тенденції криптовалютного ринку, так і результати виступів клубу. Реальний час ціноутворення допомагає трейдерам скористатися волатильністю.

Прогноз ціни Santos FC Fan Token

Прогноз ціни Santos FC Fan Token (SANTOS) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна SANTOS у 2030 році становить ₴ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни Santos FC Fan Token (SANTOS) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Santos FC Fan Token потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у ₴ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Santos FC Fan Token у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни SANTOS на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Santos FC Fan Token.

Як купити та інвестувати Santos FC Fan Token в Україна

Готові розпочати торгівлю з Santos FC Fan Token? Купівля SANTOS на MEXC — це швидка та зручна процедура для початківців. Ви можете почати торгувати миттєво, як тільки зробите свою першу купівлю. Щоб дізнатися більше, перегляньте наш повний посібник про те, як купити Santos FC Fan Token. Нижче наведено короткий огляд на 5 кроків, який допоможе вам розпочати процес купівлі Santos FC Fan Token (SANTOS).

Крок 1

Зареєструйте акаунт і пройдіть KYC

Спочатку зареєструйте акаунт і пройдіть KYC на MEXC. Ви можете зробити це на офіційному вебсайті MEXC або в застосунку MEXC за допомогою свого номера телефону або адреси електронної пошти.
Крок 2

Додайте USDT, USDC або USDE до свого гаманця

USDT, USDC і USDE полегшують торгівлю на MEXC. Ви можете купити USDT, USDC і USDE за допомогою банківського переказу, позабіржової торгівлі або P2P-торгівлі.
Крок 3

Перейдіть на сторінку спотової торгівлі

На вебсайті MEXC клацніть "Спот" на верхній панелі та знайдіть бажані токени.
Крок 4

Виберіть токени

Маючи в доступі більше -- токенів, ви можете легко купити Bitcoin, Ethereum та популярні токени.
Крок 5

Завершіть купівлю

Введіть кількість токенів або еквівалент у вашій місцевій валюті. Натисніть «Купити», і Santos FC Fan Token буде миттєво зараховано на ваш гаманець.
Посібник з купівлі Santos FC Fan Token (SANTOS)

Що ви можете зробити з Santos FC Fan Token

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Що таке Santos FC Fan Token (SANTOS)

The Santos FC Fan Token is a BEP-20 utility token designed to revolutionize the fan experience for all Santos FC supporters. The token empowers Santos FC fans to participate in team voting polls, hunt digital collectibles, purchase NFTs, and enjoy gamification features that are tied with fan rewards or great experiences.

Ресурс Santos FC Fan Token

Щоб дізнатися більше про Santos FC Fan Token, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтSantos FC Fan Token
Оглядач блокчейну

Категорія :

Binance LaunchpoolBNB Chain EcosystemFan Token

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Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 15:09:23 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Santos FC Fan Token (SANTOS)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

Дізнайтеся більше про Santos FC Fan Token

SANTOS USDT (ф'ючерсна торгівля)

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Торгівля на ринках Santos FC Fan Token (SANTOS) на MEXC

Досліджуйте спотові та ф'ючерсні ринки, переглядайте ціну та обсяги Santos FC Fan Token у режимі реального часу і безпосередньо торгуйте.

Пари
Ціна
Зміна за 24 год
Обсяг за 24 год
SANTOS/USDT
₴21,699826
₴21,699826₴21,699826
-0,27%
186.12K (USDT)

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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1 SANTOS = 21,690848 UAH