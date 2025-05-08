SXT

Space and Time (SXT) масштабує докази з нульовим розголошенням (ZK) у децентралізованому сховищі даних, щоб забезпечити надійну обробку даних для смартконтрактів. Ви можете використовувати SXT для об'єднання комплексних даних блокчейну, які ми індексували з основних мереж, з даними вашої програми або іншими наборами даних поза блокчейном. Proof of SQL — це допоміжний ZK-процесор SXT, який дозволяє вашому смартконтракту задавати складні запитання про діяльність у власному блокчейні чи інших блокчейнах і отримувати перевірену ZK відповідь наступного блоку.

Ім'яSXT

РейтингNo.254

Ринкова капіталізація$0.00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0.00

Ринкова частка%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)3.59%

Циркуляційна пропозиція1,400,000,000

Максимальна пропозиція5,000,000,000

Загальна пропозиція5,000,000,000

Коефіцієнт циркуляції0.28%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум0.1868671285494208,2025-05-08

Найнижча ціна0.10474828680866613,2025-05-19

Публічний блокчейнETH

ОписSpace and Time (SXT) масштабує докази з нульовим розголошенням (ZK) у децентралізованому сховищі даних, щоб забезпечити надійну обробку даних для смартконтрактів. Ви можете використовувати SXT для об'єднання комплексних даних блокчейну, які ми індексували з основних мереж, з даними вашої програми або іншими наборами даних поза блокчейном. Proof of SQL — це допоміжний ZK-процесор SXT, який дозволяє вашому смартконтракту задавати складні запитання про діяльність у власному блокчейні чи інших блокчейнах і отримувати перевірену ZK відповідь наступного блоку.

Сектор

Соціальні мережі

etfindex:mc_etfindex_sourceВідмова від відповідальності: дані надані cmc і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.

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MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Відкрийте для себе провідну у світі біржу криптовалют, щоб купувати, торгувати та заробляти криптовалюту. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH і більш ніж 3000 альткоїнів.
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