Сьогоднішня ціна Warden

Поточна ціна Warden (WARD) сьогодні становить ₴ 0,003388, зі зміною 5,63% за останні 24 години. Поточний курс конвертації WARD до UAH становить ₴ 0,003388 за WARD.

Warden наразі посідає №1567 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 848,08K, з циркуляційною пропозицією у 250,32M WARD. Протягом останніх 24 годин WARD торгувався між ₴ 0,002998 (мінімум) та ₴ 0,003954 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 7,2167027597889350635, тоді як історичний мінімум — ₴ 0,0993831069903863846.

У короткостроковій динаміці WARD змінився на -0,91% за останню годину та на +14,49% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 111,39K.

Ринкова інформація щодо Warden (WARD)

Рейтинг No.1567 Ринкова капіталізація ₴ 848,08K₴ 848,08K ₴ 848,08K Обсяг (за 24 год) ₴ 111,39K₴ 111,39K ₴ 111,39K Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 3,39M₴ 3,39M ₴ 3,39M Циркуляційне постачання 250,32M 250,32M 250,32M Максимальна пропозиція ---- -- Загальна пропозиція 1 000 000 000 1 000 000 000 1 000 000 000 Публічний блокчейн WARDEN

Поточна ринкова капіталізація Warden — ₴ 848,08K, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 111,39K. Циркуляційна пропозиція WARD — 250,32M, зі загальною пропозицією 1000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 3,39M.