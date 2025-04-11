Що таке Particle Network (PARTI)

Particle Network — це рівень 1, який забезпечує блокчейн-абстракцію, безперешкодно об'єднуючи користувачів і ліквідність у Web3. В його основі лежать універсальні акаунти, які надають користувачам єдиний акаунт і єдиний баланс у всіх мережах. Ці акаунти координуються і захищаються блокчейном Particle Chain, блокчейном рівня 1 мережі Particle Network, що забезпечує безперебійну роботу в усій екосистемі Web3. Як рівень 1, що об'єднує всі мережі, Particle Network дозволяє мільярдам користувачів легко підключатися та взаємодіяти з dApps у будь-якій мережі. Це забезпечує основу для масового впровадження Web3 і відіграє ключову роль в об’єднанні Відкритого Інтернету. Будучи найбільшою інфраструктурою блокчейн-абстракції Web3, універсальні акаунти Particle Network вирішують проблему фрагментації користувачів, даних і ліквідності, створюючи справді безперебійний досвід кросчейн.

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PARTI до місцевих валют

1 PARTI до VND ₫ 4,625.6364 1 PARTI до AUD A$ 0.286836 1 PARTI до GBP ￡ 0.137104 1 PARTI до EUR € 0.158752 1 PARTI до USD $ 0.1804 1 PARTI до MYR RM 0.797368 1 PARTI до TRY ₺ 6.866024 1 PARTI до JPY ¥ 25.892812 1 PARTI до RUB ₽ 15.012888 1 PARTI до INR ₹ 15.528832 1 PARTI до IDR Rp 3,006.665464 1 PARTI до KRW ₩ 256.24918 1 PARTI до PHP ₱ 10.315272 1 PARTI до EGP ￡E. 9.25452 1 PARTI до BRL R$ 1.057144 1 PARTI до CAD C$ 0.248952 1 PARTI до BDT ৳ 21.924012 1 PARTI до NGN ₦ 288.178176 1 PARTI до UAH ₴ 7.46856 1 PARTI до VES Bs 12.8084 1 PARTI до PKR Rs 50.587768 1 PARTI до KZT ₸ 93.228916 1 PARTI до THB ฿ 6.037988 1 PARTI до TWD NT$ 5.839548 1 PARTI до AED د.إ 0.662068 1 PARTI до CHF Fr 0.146124 1 PARTI до HKD HK$ 1.3981 1 PARTI до MAD .د.م 1.67772 1 PARTI до MXN $ 3.667532

Ресурс Particle Network

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Люди також запитують: Інші запитання про Particle Network Яка сьогодні ціна Particle Network (PARTI)? Поточна ціна Particle Network (PARTI) становить 0.1804 USD . Яка ринкова капіталізація Particle Network (PARTI)? Поточна ринкова капіталізація Particle Network становить $ 42.03M USD . Вона розраховується шляхом множення поточної пропозиції PARTI на ринкову ціну в реальному часі 0.1804 USD . Яка циркуляційна пропозиція Particle Network (PARTI)? Поточна циркуляційна пропозиція Particle Network (PARTI) становить 233.00M USD . Яка була найвища ціна Particle Network (PARTI)? Станом на 2025-04-12 , найвища ціна Particle Network (PARTI) становить 0.433 USD . Який обсяг торгівлі Particle Network (PARTI) за 24 год? Обсяг торгівлі Particle Network (PARTI) за 24 год становить $ 2.31M USD . Ви можете дізнатися більше про токени, доступні для торгівлі на MEXC, і перевірити їх обсяг торгівлі за 24 год.

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