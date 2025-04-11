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Поточна ціна Particle Network (PARTI)

USD

Графік ціни Particle Network (PARTI) в реальному часі

$0.1804
$0.1804$0.1804
-3.58%(1D)

Дані та інформація про ціну PARTI в реальному часі

Поточна ціна Particle Network (PARTI) сьогодні становить 0.1804 USD з поточною ринковою капіталізацією $ 42.03M USD. Ціна PARTI у USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринку Particle Network:
- Обсяг торгівлі за 24 год – $ 2.31M USD
- Зміна ціни Particle Network протягом дня – -3.58%
- Циркуляційна пропозиція – 233.00M USD

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Цінові показники PARTIUSD

Відстежуйте зміни ціни на Particle Network за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0.006698-3.58%
30 днів$ +0.1304+260.80%
60 днів$ +0.1304+260.80%
90 днів$ +0.1304+260.80%
Зміна ціни Particle Network сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни PARTI на $ -0.006698 (-3.58%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Particle Network за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ +0.1304 (+260.80%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Particle Network за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник PARTI змінився на $ +0.1304 (+260.80%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Particle Network за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ +0.1304 (+260.80%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Інформація про ціну PARTI

Ознайомтеся з останніми даними про ціну Particle Network: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 0.1762
$ 0.1762$ 0.1762

$ 0.1996
$ 0.1996$ 0.1996

$ 0.433
$ 0.433$ 0.433

-8.48%

-3.58%

-10.39%

Ринкова інформація PARTI

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

$ 42.03M
$ 42.03M$ 42.03M

$ 2.31M
$ 2.31M$ 2.31M

233.00M
233.00M 233.00M

Що таке Particle Network (PARTI)

Particle Network — це рівень 1, який забезпечує блокчейн-абстракцію, безперешкодно об'єднуючи користувачів і ліквідність у Web3. В його основі лежать універсальні акаунти, які надають користувачам єдиний акаунт і єдиний баланс у всіх мережах. Ці акаунти координуються і захищаються блокчейном Particle Chain, блокчейном рівня 1 мережі Particle Network, що забезпечує безперебійну роботу в усій екосистемі Web3. Як рівень 1, що об'єднує всі мережі, Particle Network дозволяє мільярдам користувачів легко підключатися та взаємодіяти з dApps у будь-якій мережі. Це забезпечує основу для масового впровадження Web3 і відіграє ключову роль в об’єднанні Відкритого Інтернету. Будучи найбільшою інфраструктурою блокчейн-абстракції Web3, універсальні акаунти Particle Network вирішують проблему фрагментації користувачів, даних і ліквідності, створюючи справді безперебійний досвід кросчейн.

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Прогноз ціни Particle Network

Прогнози цін на криптовалюту включають прогнозування або спекуляцію щодо майбутніх значень криптовалют. Ці прогнози спрямовані на передбачення потенційної вартості конкретних криптовалют в майбутньому, таких як Particle Network, Bitcoin або Ethereum. Яка буде майбутня ціна PARTI? Скільки вона буде коштувати у 2026, 2027, 2028, і до 2050 року? Для докладної інформації про прогнози ціни, будь ласка, перейдіть на нашу сторінку прогнозу ціни Particle Network.

Історія ціни Particle Network

Відстеження траєкторії ціни PARTI надає цінну інформацію про її минулі результати і допомагає інвесторам зрозуміти фактори, які впливають на її вартість з часом. Розуміння цих історичних моделей може надати цінний контекст для оцінки потенційної майбутньої траєкторії PARTI. Для докладної інформації про історію ціни, будь ласка, перейдіть на нашу сторінку історії ціни Particle Network.

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PARTI до місцевих валют

1 PARTI до VND
4,625.6364
1 PARTI до AUD
A$0.286836
1 PARTI до GBP
0.137104
1 PARTI до EUR
0.158752
1 PARTI до USD
$0.1804
1 PARTI до MYR
RM0.797368
1 PARTI до TRY
6.866024
1 PARTI до JPY
¥25.892812
1 PARTI до RUB
15.012888
1 PARTI до INR
15.528832
1 PARTI до IDR
Rp3,006.665464
1 PARTI до KRW
256.24918
1 PARTI до PHP
10.315272
1 PARTI до EGP
￡E.9.25452
1 PARTI до BRL
R$1.057144
1 PARTI до CAD
C$0.248952
1 PARTI до BDT
21.924012
1 PARTI до NGN
288.178176
1 PARTI до UAH
7.46856
1 PARTI до VES
Bs12.8084
1 PARTI до PKR
Rs50.587768
1 PARTI до KZT
93.228916
1 PARTI до THB
฿6.037988
1 PARTI до TWD
NT$5.839548
1 PARTI до AED
د.إ0.662068
1 PARTI до CHF
Fr0.146124
1 PARTI до HKD
HK$1.3981
1 PARTI до MAD
.د.م1.67772
1 PARTI до MXN
$3.667532

Ресурс Particle Network

Щоб дізнатися більше про Particle Network, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтParticle Network
Оглядач блокчейну

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