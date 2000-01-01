PUNDIAI

Pundi AI — це набір децентралізованих інструментів, розроблений для надання користувачам права власності та контролю над їхніми особистими даними. Він відповідає на зростаючий попит на орієнтовані на користувача рішення шляхом поєднання технології блокчейн з інноваційними інструментами даних AI, такими як Pundi AI Data Platform, Pundi AIFX Omnilayer, Pundi AI Data Marketplace і Purse+. Pundi AI був створений компанією Pundi X у 2024 році, і через набір децентралізованих інструментів він демократизує розробку штучного інтелекту. Він пропонує послуги від Omnilayer, платформ для маркування та анотації даних, агентів AI до ринку AI для торгівлі даними.

Ім'яPUNDIAI

РейтингNo.

Ринкова капіталізація$0.00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0.00

Ринкова частка%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)0

Циркуляційна пропозиція--

Максимальна пропозиція0

Коефіцієнт циркуляції%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум,

Найнижча ціна,

Публічний блокчейнFXEVM

ОписPundi AI — це набір децентралізованих інструментів, розроблений для надання користувачам права власності та контролю над їхніми особистими даними. Він відповідає на зростаючий попит на орієнтовані на користувача рішення шляхом поєднання технології блокчейн з інноваційними інструментами даних AI, такими як Pundi AI Data Platform, Pundi AIFX Omnilayer, Pundi AI Data Marketplace і Purse+. Pundi AI був створений компанією Pundi X у 2024 році, і через набір децентралізованих інструментів він демократизує розробку штучного інтелекту. Він пропонує послуги від Omnilayer, платформ для маркування та анотації даних, агентів AI до ринку AI для торгівлі даними.

Сектор

Соціальні мережі

etfindex:mc_etfindex_sourceВідмова від відповідальності: дані надані і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.