Купити криптовалютуРинкиСпотФ'ючерсиSPCXEarnЦентр подійХаб винагород
Ще
Фестиваль TradFi на 1 000 000 $
Зареєструватись
Поточна ціна Stargate Finance сьогодні становить 0,1342 UAH. Ринкова капіталізація STG становить 88 699 673,9882 UAH. Відстежуйте оновлення цін STG до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Stargate Finance сьогодні становить 0,1342 UAH. Ринкова капіталізація STG становить 88 699 673,9882 UAH. Відстежуйте оновлення цін STG до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про STG

Інформація про ціну STG

Що таке STG

Whitepaper STG

Офіційний вебсайт STG

Токеноміка STG

Прогноз ціни STG

Історія STG

Посібник з купівлі STG

Конвертація STG у фіатну валюту

Спот STG

Ф'ючерси STG USDT-M

Премаркет торгівля

Earn

Airdrop+

Новини

Блог

Навчання

Логотип Stargate Finance

Курс Stargate Finance (STG)

Актуальна ціна 1 STG до UAH:

₴6,024238
₴6,024238₴6,024238
-5,15%1D
UAH
Графік ціни Stargate Finance (STG) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 15:18:36 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Stargate Finance

Поточна ціна Stargate Finance (STG) сьогодні становить ₴ 0,1342, зі зміною 5,15% за останні 24 години. Поточний курс конвертації STG до UAH становить ₴ 0,1342 за STG.

Stargate Finance наразі посідає №147 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 88,70M, з циркуляційною пропозицією у 660,95M STG. Протягом останніх 24 годин STG торгувався між ₴ 0,1341 (мінімум) та ₴ 0,1437 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 192,30177886416322691, тоді як історичний мінімум — ₴ 4,5619911152128292358.

У короткостроковій динаміці STG змінився на -0,45% за останню годину та на +12,11% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 53,63K.

Ринкова інформація щодо Stargate Finance (STG)

No.147

₴ 88,70M
₴ 88,70M₴ 88,70M

₴ 53,63K
₴ 53,63K₴ 53,63K

₴ 134,20M
₴ 134,20M₴ 134,20M

660,95M
660,95M 660,95M

1 000 000 000
1 000 000 000 1 000 000 000

1 000 000 000
1 000 000 000 1 000 000 000

66,09%

0,01%

BSC

Поточна ринкова капіталізація Stargate Finance — ₴ 88,70M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 53,63K. Циркуляційна пропозиція STG — 660,95M, зі загальною пропозицією 1000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 134,20M.

Історія ціни Stargate Finance у UAH

Діапазон зміни цін за 24 години:
₴ 0,1341
₴ 0,1341₴ 0,1341
Мін. за 24 год
₴ 0,1437
₴ 0,1437₴ 0,1437
Макс. за 24 год

₴ 0,1341
₴ 0,1341₴ 0,1341

₴ 0,1437
₴ 0,1437₴ 0,1437

₴ 192,30177886416322691
₴ 192,30177886416322691₴ 192,30177886416322691

₴ 4,5619911152128292358
₴ 4,5619911152128292358₴ 4,5619911152128292358

-0,45%

-5,14%

+12,11%

+12,11%

Історія ціни Stargate Finance (STG) у UAH

Відстежуйте зміни ціни на Stargate Finance за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (UAH)Зміна (%)
Сьогодні₴ -0,327094-5,14%
30 днів₴ -0,0193-12,58%
60 днів₴ -0,5269-79,71%
90 днів₴ -0,1004-42,80%
Зміна ціни Stargate Finance сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни STG на ₴ -0,327094 (-5,14%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Stargate Finance за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ -0,0193 (-12,58%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Stargate Finance за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник STG змінився на ₴ -0,5269 (-79,71%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Stargate Finance за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ -0,1004 (-42,80%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Stargate Finance (STG)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Stargate Finance зараз.

Аналіз для Stargate Finance

Цей аналіз використовує моделі штучного інтелекту для оцінки нещодавньої динаміки ціни, обсягів торгівлі та настрої ринку для Stargate Finance. Обробка даних у режимі реального часу висвітлює нові тенденції та потенційні торговельні налаштування, підтримуючи прийняття обґрунтованіших та своєчасних рішень.

Ринковий тренд Stargate Finance сьогодні: бичачий чи ведмежий?

Поточні загальні настрої на ринку STG: ведмежі, бичачі 45% | ведмежі 55%;

Вимір індикатораВисновок моделіСпіввідношення/порігКороткий огляд
KDJХрест смертіK < DКороткостроковий імпульс охолоджується, «температура» знижується.
Група ЕМА1‑2 купівля20‑40%, продажБільшість MA спрямовані вниз, домінує ведмежа конфігурація.
StochRSI< 20Зона перепроданостіКороткострокове падіння надто стрімке, зважайте на можливість відскоку.
MACDХрест смертіDIF < DEAФормується ведмежий імпульс.
Група МА3‑4 купівля40‑60%, нейтральноМА дають суперечливі сигнали, чіткий напрямок відсутній.
BOLL (20,2)Нижня лінія ≤ ціна ≤ середня лініяМіж нижньою та середньою лініямиВідносно слабкий рух, але без екстремальних значень.
Точка розворотуЦіна > R2Вище R2Дорожче за нещодавній «найдорожчий» діапазон, ціна у високій зоні.
RSI (14)Нейтрально30‑70Діапазон у нормі, є простір для руху.

STG_USDT на 4-годинному таймфреймі торгувався на рівні 0,1359. Ціна знаходиться вище півневого рівня 0,1297 і зараз перебуває над опором R2 на рівні 0,1343. Ринкова структура демонструє форму консолідації на високих рівнях після пробою. Система скользящих середніх MA та EMA подає сигнали на покупку. Ціна зберігається у верхній частині центрального діапазону, а сили биків і ведмедів досягли короткочасного рівноваги на високих рівнях. Індикатор MACD перебуває в стані «мертвої розбіжності», що свідчить про сповільнення короткострокового імпульсу. Індекс RSI знаходиться в нейтральній зоні, а значення KDJ та StochRSI не показують екстремальних умов перевиторгу чи перепродажу. Відкриття полос Болінджера свідчить про стабільну волатильність. Також спостерігається феномен розшарування швидких та повільних індикаторів. Основною характерною особливістю наразі є розбіжність між бичачими скользящими середніми та імпульсними індикаторами. Торговий імпульс поступово переходить від концентрованого до розріджених форм. Близький ключовий опір знаходиться на рівні 0,1343, що відстає від поточної ціни приблизно на 1,18%. Нижче перший рівень підтримки — це рівень R1, який становить 0,1317. Центральний рівень підтримки 0,1297 відстає від поточної ціни приблизно на 4,6%. Далекий опорний рівень S1 знаходиться на позначці 0,1271, а рівень S2 — 0,1251 — виступає як глибша лінія оборони. Простір між нижніми та верхніми рівнями чітко видно.

Цей контент згенеровано ШІ на основі історичних і поточних ринкових даних. Він має виключно інформаційний характер і не є інвестиційною порадою.

Які фактори впливають на ціни Stargate Finance?

Ціни на токени STG залежать від кількох ключових факторів:

1. Загальна заблокована вартість (TVL) — більші обсяги ліквідних депозитів підвищують корисність і попит.
2. Обсяг транзакцій через міжмережеві мости — більше транзакцій приносить комісії для власників токенів.
3. Настрій на ринку DeFi — загальні тренди у сфері децентралізованих фінансів впливають на їх прийняття.
4. Корисність токенів та нагороди за стейкінг — права управління та стимули для фермінгу доходів.
5. Конкуренція з іншими протоколами мостів — частка ринку впливає на оцінку.
6. Технічні розробки та партнерські зобов’язання — оновлення протоколу та інтеграції.
7. Регуляторний середовищі для DeFi — зміни в політиці впливають на довіру користувачів.
8. Загальні умови на криптовалютному ринку — коливання цін на Біткоїн та Етереум створюють кореляційні ефекти.

Чому люди хочуть знати сьогоднішню ціну Stargate Finance?

Люди хочуть знати ціну STG (Stargate Finance) на сьогоднішній день з кількох ключових причин: прийняття обґрунтованих рішень щодо торгівлі, управління портфелем, аналіз ринку та визначення оптимального часу для покупки чи продажу. Оскільки STG є токеном DeFi-протоколу, що забезпечує міжмережеві перекази ліквідності, відстеження ціни допомагає інвесторам оцінювати настрій ринку, оцінювати результати інвестицій та виявляти потенційні можливості у постійно змінюваному міжмережевому екосистемі.

Прогноз ціни Stargate Finance

Прогноз ціни Stargate Finance (STG) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна STG у 2030 році становить ₴ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни Stargate Finance (STG) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Stargate Finance потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у ₴ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Stargate Finance у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни STG на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Stargate Finance.

Як купити та інвестувати Stargate Finance в Україна

Готові розпочати торгівлю з Stargate Finance? Купівля STG на MEXC — це швидка та зручна процедура для початківців. Ви можете почати торгувати миттєво, як тільки зробите свою першу купівлю. Щоб дізнатися більше, перегляньте наш повний посібник про те, як купити Stargate Finance. Нижче наведено короткий огляд на 5 кроків, який допоможе вам розпочати процес купівлі Stargate Finance (STG).

Крок 1

Зареєструйте акаунт і пройдіть KYC

Спочатку зареєструйте акаунт і пройдіть KYC на MEXC. Ви можете зробити це на офіційному вебсайті MEXC або в застосунку MEXC за допомогою свого номера телефону або адреси електронної пошти.
Крок 2

Додайте USDT, USDC або USDE до свого гаманця

USDT, USDC і USDE полегшують торгівлю на MEXC. Ви можете купити USDT, USDC і USDE за допомогою банківського переказу, позабіржової торгівлі або P2P-торгівлі.
Крок 3

Перейдіть на сторінку спотової торгівлі

На вебсайті MEXC клацніть "Спот" на верхній панелі та знайдіть бажані токени.
Крок 4

Виберіть токени

Маючи в доступі більше -- токенів, ви можете легко купити Bitcoin, Ethereum та популярні токени.
Крок 5

Завершіть купівлю

Введіть кількість токенів або еквівалент у вашій місцевій валюті. Натисніть «Купити», і Stargate Finance буде миттєво зараховано на ваш гаманець.
Посібник з купівлі Stargate Finance (STG)

Що ви можете зробити з Stargate Finance

Володіння Stargate Finance відкриває вам більше можливостей для купівлі та утримання. Ви можете торгувати BTC на сотнях ринків, отримувати пасивні винагороди завдяки продуктам безстрокового стейкінгу та заощаджень або використовувати професійні торгові інструменти для збільшення кількості своїх активів. Незалежно від того, чи ви новачок, чи професійний і досвідчений інвестор, MEXC дозволяє легко максимізувати ваш криптопотенціал. Нижче наведено чотири найкращі способи максимально використати ваші токени Bitcoin.

  • Ознайомтеся зі спотовим ринком MEXC

    Ознайомтеся зі спотовим ринком MEXC

    Торгуйте понад 2800 токенами з наднизькими комісіями.

    Ф'ючерсна торгівля

    Ф'ючерсна торгівля

    Торгуйте з кредитним плечем до 500x і глибокою ліквідністю.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Здійснюйте стейкінг токенів і заробляйте дивовижні аірдропи.

    MEXC Премаркет

    MEXC Премаркет

    Купуйте та продавайте нові токени до їх офіційного лістингу.

Торгівля з наднизькими комісіями на MEXC

Купівля Stargate Finance (STG) на MEXC означає більше цінності за ваші гроші. Як одна з платформ з найнижчими комісіями на ринку, MEXC допомагає вам зменшити витрати вже з першої угоди.

Комісія за спотову торгівлю:
--
Мейкер
--
Тейкер
Комісії за торгівлю ф'ючерсами:
--
Мейкер
--
Тейкер

Ознайомтеся з конкурентоспроможними комісіями за торгівлю на MEXC

Крім того, ви можете торгувати обраними спотовими токенами абсолютно без комісій за допомогою Фестивалю без комісій на MEXC.

Що таке Stargate Finance (STG)

Stargate is a fully composable liquidity transport protocol that lives at the heart of Omnichain DeFi.

Ресурс Stargate Finance

Щоб дізнатися більше про Stargate Finance, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтStargate Finance
Оглядач блокчейну

Категорія :

Arbitrum EcosystemAvalanche EcosystemBase Ecosystem

Люди також запитують: Інші запитання про Stargate Finance

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 15:18:36 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Stargate Finance (STG)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

Дізнайтеся більше про Stargate Finance

STG USDT (ф'ючерсна торгівля)

Відкрийте лонг або шорт позицію STG з кредитним плечем. Досліджуйте ф'ючерсну торгівлю STGUSDT на MEXC та заробляйте на ринкових коливаннях.

Торгівля на ринках Stargate Finance (STG) на MEXC

Досліджуйте спотові та ф'ючерсні ринки, переглядайте ціну та обсяги Stargate Finance у режимі реального часу і безпосередньо торгуйте.

Пари
Ціна
Зміна за 24 год
Обсяг за 24 год
STG/USDT
₴6,037705
₴6,037705₴6,037705
-4,87%
413.31K (USDT)

Ще більше криптовалют для дослідження

Найкращі криптовалюти з ринковими даними, доступними на MEXC

В тренді

Популярні криптовалюти, які наразі привертають значну увагу ринку

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Monero

Monero

XMR
Ethereum

Ethereum

ETH
Solana

Solana

SOL

Нещодавно додані

Доступні для торгівлі криптовалюти, які нещодавно пройшли лістинг

up

up

UPROBINHOOD

₴19,07825
₴19,07825₴19,07825

+325,00%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

₴23,2112723
₴23,2112723₴23,2112723

+934,14%

The Toad Pepe

The Toad Pepe

TOAD

₴0,7038752
₴0,7038752₴0,7038752

+25,13%

AurumX

AurumX

UMX

₴7,9356542
₴7,9356542₴7,9356542

-12,44%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

₴163,363688
₴163,363688₴163,363688

+102,05%

Лідери

Токени з найбільшим зростанням за сьогодні

DAPPOS

DAPPOS

DOS

₴23,2112723
₴23,2112723₴23,2112723

+934,14%

BluWhale AI

BluWhale AI

BLUAI

₴1,26396773
₴1,26396773₴1,26396773

+89,01%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

₴163,363688
₴163,363688₴163,363688

+102,05%

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

₴0,4165792
₴0,4165792₴0,4165792

+54,92%

Aether Network

Aether Network

AET

₴0,76313
₴0,76313₴0,76313

+21,42%

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

Калькулятор STG до UAH

Сума

STG
STG
UAH
UAH

1 STG = 6,024238 UAH