Курс Stargate Finance (STG)
Поточна ціна Stargate Finance (STG) сьогодні становить ₴ 0,1342, зі зміною 5,15% за останні 24 години. Поточний курс конвертації STG до UAH становить ₴ 0,1342 за STG.
Stargate Finance наразі посідає №147 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 88,70M, з циркуляційною пропозицією у 660,95M STG. Протягом останніх 24 годин STG торгувався між ₴ 0,1341 (мінімум) та ₴ 0,1437 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 192,30177886416322691, тоді як історичний мінімум — ₴ 4,5619911152128292358.
У короткостроковій динаміці STG змінився на -0,45% за останню годину та на +12,11% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 53,63K.
No.147
66,09%
0,01%
BSC
Поточна ринкова капіталізація Stargate Finance — ₴ 88,70M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 53,63K. Циркуляційна пропозиція STG — 660,95M, зі загальною пропозицією 1000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 134,20M.
-0,45%
-5,14%
+12,11%
+12,11%
Відстежуйте зміни ціни на Stargate Finance за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:
|Період
|Зміна (UAH)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|₴ -0,327094
|-5,14%
|30 днів
|₴ -0,0193
|-12,58%
|60 днів
|₴ -0,5269
|-79,71%
|90 днів
|₴ -0,1004
|-42,80%
Сьогодні зафіксовано зміну ціни STG на ₴ -0,327094 (-5,14%), що відображає його останню ринкову активність.
За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ -0,0193 (-12,58%), що показує короткострокову динаміку токена.
Розширивши перегляд до 60 днів, показник STG змінився на ₴ -0,5269 (-79,71%), що дає ширший огляд динаміки його показників.
Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ -0,1004 (-42,80%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.
Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Stargate Finance (STG)?
Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Stargate Finance зараз.
Цей аналіз використовує моделі штучного інтелекту для оцінки нещодавньої динаміки ціни, обсягів торгівлі та настрої ринку для Stargate Finance. Обробка даних у режимі реального часу висвітлює нові тенденції та потенційні торговельні налаштування, підтримуючи прийняття обґрунтованіших та своєчасних рішень.
Поточні загальні настрої на ринку STG: ведмежі, бичачі 45% | ведмежі 55%;
|Вимір індикатора
|Висновок моделі
|Співвідношення/поріг
|Короткий огляд
|KDJ
|Хрест смерті
|K < D
|Короткостроковий імпульс охолоджується, «температура» знижується.
|Група ЕМА
|1‑2 купівля
|20‑40%, продаж
|Більшість MA спрямовані вниз, домінує ведмежа конфігурація.
|StochRSI
|< 20
|Зона перепроданості
|Короткострокове падіння надто стрімке, зважайте на можливість відскоку.
|MACD
|Хрест смерті
|DIF < DEA
|Формується ведмежий імпульс.
|Група МА
|3‑4 купівля
|40‑60%, нейтрально
|МА дають суперечливі сигнали, чіткий напрямок відсутній.
|BOLL (20,2)
|Нижня лінія ≤ ціна ≤ середня лінія
|Між нижньою та середньою лініями
|Відносно слабкий рух, але без екстремальних значень.
|Точка розвороту
|Ціна > R2
|Вище R2
|Дорожче за нещодавній «найдорожчий» діапазон, ціна у високій зоні.
|RSI (14)
|Нейтрально
|30‑70
|Діапазон у нормі, є простір для руху.
STG_USDT на 4-годинному таймфреймі торгувався на рівні 0,1359. Ціна знаходиться вище півневого рівня 0,1297 і зараз перебуває над опором R2 на рівні 0,1343. Ринкова структура демонструє форму консолідації на високих рівнях після пробою. Система скользящих середніх MA та EMA подає сигнали на покупку. Ціна зберігається у верхній частині центрального діапазону, а сили биків і ведмедів досягли короткочасного рівноваги на високих рівнях. Індикатор MACD перебуває в стані «мертвої розбіжності», що свідчить про сповільнення короткострокового імпульсу. Індекс RSI знаходиться в нейтральній зоні, а значення KDJ та StochRSI не показують екстремальних умов перевиторгу чи перепродажу. Відкриття полос Болінджера свідчить про стабільну волатильність. Також спостерігається феномен розшарування швидких та повільних індикаторів. Основною характерною особливістю наразі є розбіжність між бичачими скользящими середніми та імпульсними індикаторами. Торговий імпульс поступово переходить від концентрованого до розріджених форм. Близький ключовий опір знаходиться на рівні 0,1343, що відстає від поточної ціни приблизно на 1,18%. Нижче перший рівень підтримки — це рівень R1, який становить 0,1317. Центральний рівень підтримки 0,1297 відстає від поточної ціни приблизно на 4,6%. Далекий опорний рівень S1 знаходиться на позначці 0,1271, а рівень S2 — 0,1251 — виступає як глибша лінія оборони. Простір між нижніми та верхніми рівнями чітко видно.
Цей контент згенеровано ШІ на основі історичних і поточних ринкових даних. Він має виключно інформаційний характер і не є інвестиційною порадою.
У 2040 році ціна Stargate Finance потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у ₴ --.
Готові розпочати торгівлю з Stargate Finance? Купівля STG на MEXC — це швидка та зручна процедура для початківців. Ви можете почати торгувати миттєво, як тільки зробите свою першу купівлю. Щоб дізнатися більше, перегляньте наш повний посібник про те, як купити Stargate Finance. Нижче наведено короткий огляд на 5 кроків, який допоможе вам розпочати процес купівлі Stargate Finance (STG).
Володіння Stargate Finance відкриває вам більше можливостей для купівлі та утримання. Ви можете торгувати BTC на сотнях ринків, отримувати пасивні винагороди завдяки продуктам безстрокового стейкінгу та заощаджень або використовувати професійні торгові інструменти для збільшення кількості своїх активів. Незалежно від того, чи ви новачок, чи професійний і досвідчений інвестор, MEXC дозволяє легко максимізувати ваш криптопотенціал. Нижче наведено чотири найкращі способи максимально використати ваші токени Bitcoin.
Купівля Stargate Finance (STG) на MEXC означає більше цінності за ваші гроші. Як одна з платформ з найнижчими комісіями на ринку, MEXC допомагає вам зменшити витрати вже з першої угоди.
Ознайомтеся з конкурентоспроможними комісіями за торгівлю на MEXC
Крім того, ви можете торгувати обраними спотовими токенами абсолютно без комісій за допомогою Фестивалю без комісій на MEXC.
Stargate is a fully composable liquidity transport protocol that lives at the heart of Omnichain DeFi.
Щоб дізнатися більше про Stargate Finance, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:
|Час (UTC+8)
|Тип
|Інформація
|02-11 14:20:00
|Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
|02-10 18:39:21
|Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
|02-04 11:04:00
|Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
|02-04 00:48:00
|Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
|02-01 01:12:00
|Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
|01-28 07:44:00
|Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання
Відкрийте лонг або шорт позицію STG з кредитним плечем. Досліджуйте ф'ючерсну торгівлю STGUSDT на MEXC та заробляйте на ринкових коливаннях.
Досліджуйте спотові та ф'ючерсні ринки, переглядайте ціну та обсяги Stargate Finance у режимі реального часу і безпосередньо торгуйте.
Найкращі криптовалюти з ринковими даними, доступними на MEXC
Популярні криптовалюти, які наразі привертають значну увагу ринку
Доступні для торгівлі криптовалюти, які нещодавно пройшли лістинг
Токени з найбільшим зростанням за сьогодні
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.