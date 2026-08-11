Сьогоднішня ціна Stargate Finance

Поточна ціна Stargate Finance (STG) сьогодні становить ₴ 0,1342, зі зміною 5,15% за останні 24 години. Поточний курс конвертації STG до UAH становить ₴ 0,1342 за STG.

Stargate Finance наразі посідає №147 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 88,70M, з циркуляційною пропозицією у 660,95M STG. Протягом останніх 24 годин STG торгувався між ₴ 0,1341 (мінімум) та ₴ 0,1437 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 192,30177886416322691, тоді як історичний мінімум — ₴ 4,5619911152128292358.

У короткостроковій динаміці STG змінився на -0,45% за останню годину та на +12,11% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 53,63K.

Ринкова інформація щодо Stargate Finance (STG)

Рейтинг No.147 Ринкова капіталізація ₴ 88,70M₴ 88,70M ₴ 88,70M Обсяг (за 24 год) ₴ 53,63K₴ 53,63K ₴ 53,63K Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 134,20M₴ 134,20M ₴ 134,20M Циркуляційне постачання 660,95M 660,95M 660,95M Максимальна пропозиція 1 000 000 000 1 000 000 000 1 000 000 000 Загальна пропозиція 1 000 000 000 1 000 000 000 1 000 000 000 Коефіцієнт циркуляції 66,09% Ринкова частка 0,01% Публічний блокчейн BSC

Поточна ринкова капіталізація Stargate Finance — ₴ 88,70M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 53,63K. Циркуляційна пропозиція STG — 660,95M, зі загальною пропозицією 1000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 134,20M.